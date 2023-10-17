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    Защитник сборной Кении оценил результат матча с Россией

    Футболист сборной Кении и французского «Реймса» Жозеф Окуму сказал, что его команда осталась разочарована результатом в товарищеском матче с Россией.

    «Мы немного разочарованы, потому что пропустили на последних минутах. Но это хороший результат для нас, мы показали хорошую игру. Была классная поддержка, очень много болельщиков. Мы ценим их», – сказал Окуму.

    • Сборные России и Кении провели товарищеский матч в турецкой Анталье, который завершился со счетом 2:2.
    • Второй мяч россияне забили на 89-й минуте.

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    Источник: ТАСС

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