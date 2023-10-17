Защитник сборной Кении оценил результат матча с Россией

Футболист сборной Кении и французского «Реймса» Жозеф Окуму сказал, что его команда осталась разочарована результатом в товарищеском матче с Россией.

«Мы немного разочарованы, потому что пропустили на последних минутах. Но это хороший результат для нас, мы показали хорошую игру. Была классная поддержка, очень много болельщиков. Мы ценим их», – сказал Окуму.