Смородская назвала причину плохой игры сборной России против Кении

По поводу "нет желающих" думаю ошибаетесь.
Любой способен возглавить, тем более каких -либо целей нет, а приглашение по 49 человек и весь балаган с капитанской повязкой, пристиж сборной явно занижает.
Дайте Карпину в плотную заниматься Ростовом , тем более что место в таблице к этому обязывает.
Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская, считает, что у сборной России не было достаточной мотивации в товарищеском матче против Кении.
«У наших игроков не было никакой мотивации, поэтому так плохо играли. Кения для них неинтересный соперник. Если бы была более сильная команда, то они, конечно, включались бы в игру.
Карпин – отличный тренер. Тем более, насколько мне известно, желающих возглавить сборную нет, поэтому не надо думать о перестановках в тренерском штабе», – сказала Смородская.
- Встреча между россиянами и кенийцами прошла в понедельник в Анталье и завершилась вничью 2:2.
- Подопечные Валерия Карпина сравняли счет на 89-й минуте.
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