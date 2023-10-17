Смородская назвала причину плохой игры сборной России против Кении

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская, считает, что у сборной России не было достаточной мотивации в товарищеском матче против Кении.

«У наших игроков не было никакой мотивации, поэтому так плохо играли. Кения для них неинтересный соперник. Если бы была более сильная команда, то они, конечно, включались бы в игру.

Карпин – отличный тренер. Тем более, насколько мне известно, желающих возглавить сборную нет, поэтому не надо думать о перестановках в тренерском штабе», – сказала Смородская.