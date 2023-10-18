Ловчев рассказал, почему Карпин плохой тренер

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев ответил на претензию главного тренера сборной России Валерия Карпина, попросившего объяснить понятие «дурилово», которое было сказано самим Ловчевым после ничейного матча национальной команды в матче с Кенией (2:2).

«Хотел бы, чтобы сборная страну прославляла. А дуриловом называю вот эти все отговорки, о которых говорит Карпин. Он же не говорил главного, того, к чему и подводит. Подразумевается, на мой взгляд, следующее, только не говорится – то, что мы сейчас играем, ничего не дает, результат не важен, а то, к чему мы готовимся, тоже непонятно. Единственная конкретика в том, что можно травму получить. Действительно, в футболе можно получить травму!

И это и есть дурилово. Не приезжайте в сборную, если у вас главным страхом становится риск получить травму. Ну вы вдумайтесь – не в обиду Кении, но мы чуть ей не проиграли. Это что такое вообще в футболе? Если Карпин не может обыграть Кению, Таджикистан в любом составе, значит, он плохой тренер», – написал Ловчев.