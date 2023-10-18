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Ловчев рассказал, почему Карпин плохой тренер

18 октября 2023, 14:20
12

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев ответил на претензию главного тренера сборной России Валерия Карпина, попросившего объяснить понятие «дурилово», которое было сказано самим Ловчевым после ничейного матча национальной команды в матче с Кенией (2:2).

«Хотел бы, чтобы сборная страну прославляла. А дуриловом называю вот эти все отговорки, о которых говорит Карпин. Он же не говорил главного, того, к чему и подводит. Подразумевается, на мой взгляд, следующее, только не говорится – то, что мы сейчас играем, ничего не дает, результат не важен, а то, к чему мы готовимся, тоже непонятно. Единственная конкретика в том, что можно травму получить. Действительно, в футболе можно получить травму!

И это и есть дурилово. Не приезжайте в сборную, если у вас главным страхом становится риск получить травму. Ну вы вдумайтесь – не в обиду Кении, но мы чуть ей не проиграли. Это что такое вообще в футболе? Если Карпин не может обыграть Кению, Таджикистан в любом составе, значит, он плохой тренер», – написал Ловчев.

  • Сборная России провела два товарищеских матча в октябре: дома с Камеруном (1:0) и в Турции с Кенией (2:2).
  • С марта 2022 года все российские клубы и сборные отстранены от участия на международных соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА.

Источник: Телеграм-канал Евгения Ловчева
Россия Кения Таджикистан Карпин Валерий Ловчев Евгений
Комментарии (12)
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Skull_Boy
1697628206
Как всегда виноват тренер, а не кривоногие, которые в своих клубах проигрывают место лавочникам из Бразилии и второсортным геймерам из Европы, и языком трепать все мастера, а сам клоун, как не возьмется за тренерство, то сразу обосрамс и остается только трепать, и кто его еще держит на канале, если он реально полнейший ноль в тактике и в прогнозе
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Krics
1697628983
Проигрывает тренер,выигрывают футболисты,ихмо.
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NewLife
1697630299
100%
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АЛЕКС 58
1697632684
Жека,ты прав! Чухонца гнать из России в Чухландию,вместе с порно актрисой Дашкой. Правильно Федун про это чмо сказал,Сбитый лётчик!
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АлексМак
1697634566
Языком то трепать, умения меньше нужно,чем главному тренеру выстраивать команду в тактике и психологии. Поэтому выводы сделать не так трудно,- Карпин, человек прямой и принципиальный, не хочет отвечать на идиотские нападки недоброжелателей, которых у всех хватает, тем более, у него, и уходит от них. И с футболистами сглаживает где нужно, для улучшения формирования микроклимата в команде, в первую очередь, а уж потом идут ответы на нападки прессы и застарелых знатоков- профессионалов. А любой другой на его месте, лучше команду точно не сделает, уж тем более Черчесов.( А Садырина и тем более Лобановского уже давно нет с нами.) Ситуация с отстранением конечно давит на психологию футболистов, отсюда и недомотивированность, да и отсутствие больш
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Александр.Т.
1697635366
Согласен со старым
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PHILADELPHIA 2015
1697635992
Золотые слова Евгений Серафимович.
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Garrincha58
1697641218
плохой тренер? а он вообще тренер??? чего он вообще добился как тренер
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Анатолий-Побочин-google
1697779144
Какие же вы тупые,место того чтобы поддержать ребят,вы диванные эксперты хреново чего сами добились в жизни?хоть и этот мерзкий ловчев,тут каждый может писать все что угодно,подними свой зад пойди сделай лучше пойди выиграй стань лучшим,слабо??
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