Ловчев рассказал, почему Карпин плохой тренер

Языком то трепать, умения меньше нужно,чем главному тренеру выстраивать команду в тактике и психологии. Поэтому выводы сделать не так трудно,- Карпин, человек прямой и принципиальный, не хочет отвечать на идиотские нападки недоброжелателей, которых у всех хватает, тем более, у него, и уходит от них. И с футболистами сглаживает где нужно, для улучшения формирования микроклимата в команде, в первую очередь, а уж потом идут ответы на нападки прессы и застарелых знатоков- профессионалов. А любой другой на его месте, лучше команду точно не сделает, уж тем более Черчесов.( А Садырина и тем более Лобановского уже давно нет с нами.) Ситуация с отстранением конечно давит на психологию футболистов, отсюда и недомотивированность, да и отсутствие больш
Бывший полузащитник «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев ответил на претензию главного тренера сборной России Валерия Карпина, попросившего объяснить понятие «дурилово», которое было сказано самим Ловчевым после ничейного матча национальной команды в матче с Кенией (2:2).
«Хотел бы, чтобы сборная страну прославляла. А дуриловом называю вот эти все отговорки, о которых говорит Карпин. Он же не говорил главного, того, к чему и подводит. Подразумевается, на мой взгляд, следующее, только не говорится – то, что мы сейчас играем, ничего не дает, результат не важен, а то, к чему мы готовимся, тоже непонятно. Единственная конкретика в том, что можно травму получить. Действительно, в футболе можно получить травму!
И это и есть дурилово. Не приезжайте в сборную, если у вас главным страхом становится риск получить травму. Ну вы вдумайтесь – не в обиду Кении, но мы чуть ей не проиграли. Это что такое вообще в футболе? Если Карпин не может обыграть Кению, Таджикистан в любом составе, значит, он плохой тренер», – написал Ловчев.
- Сборная России провела два товарищеских матча в октябре: дома с Камеруном (1:0) и в Турции с Кенией (2:2).
- С марта 2022 года все российские клубы и сборные отстранены от участия на международных соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА.