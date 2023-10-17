Быстров жестко раскритиковал сборную России за игру в матче с Кенией

Бывший футболист сборной России, «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров жестко разнес национальную команду после товарищеского матча со сборной Кении.

«Слушаешь, как рассказывают про матч: спаслись. От кого спаслись?! Вы понимаете, что на сегодня сборная Кении – это просто дрова? Просто дровища! Они марафонцы хорошие – это факт. Но футболисты они плохие. Они недавно только бутсы начали надевать и с мячом познакомились. Мы даже такую сборную не можем…

Вышли те, которые недовольны, что когда-то не попадают в стартовый состав. Пожалуйста, доказывайте! Вышли, у вас прекрасный шанс. А они просто ходили по полю. Почему, я не знаю, это надо спрашивать у этих ребят.

Обляков говорит: «Мы играли в свою игру, у нас все получается». Какая игра? Вот это можно назвать игрой?! Да это кошмар, ужас какой-то! Это не игра! 10 минут за весь матч вы чуть-чуть подвигались, и все. Про ошибки я вообще молчу.

Мы должны просто проходиться по такой сборной – 3:0, 4:0. Миранчуки ходили по полю, Джикия провалил матч. Два центральных защитника – ну, ужас!

Миранчуки? Хотели давно посмотреть на Лешку, он сидит на лавке у себя в Италии. Вот он приезжает и не может с Кенией играть в футбол», – сказал Быстров в телеэфире.