Быстров жестко раскритиковал сборную России за игру в матче с Кенией

Быстров написал полную чушь. У него мышление из прошлого века, хотя вроде бы нестарый человек. Африканцы научились хорошо играть в футбол. Меня поразило, что они не только переигрывали сборную России в движении. Они лучше комбинировали и играли в пас. У сборной Кении поставлена командная игра, в отличии от наших, Было видно, что команда хорошо сыграна. Отсюда вывод: тренеры сборной Кении лучше и продуктивнее работают с командой чем тренеры сборной России. Видно нам надо менять тренеров.
Бывший футболист сборной России, «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров жестко разнес национальную команду после товарищеского матча со сборной Кении.
«Слушаешь, как рассказывают про матч: спаслись. От кого спаслись?! Вы понимаете, что на сегодня сборная Кении – это просто дрова? Просто дровища! Они марафонцы хорошие – это факт. Но футболисты они плохие. Они недавно только бутсы начали надевать и с мячом познакомились. Мы даже такую сборную не можем…
Вышли те, которые недовольны, что когда-то не попадают в стартовый состав. Пожалуйста, доказывайте! Вышли, у вас прекрасный шанс. А они просто ходили по полю. Почему, я не знаю, это надо спрашивать у этих ребят.
Обляков говорит: «Мы играли в свою игру, у нас все получается». Какая игра? Вот это можно назвать игрой?! Да это кошмар, ужас какой-то! Это не игра! 10 минут за весь матч вы чуть-чуть подвигались, и все. Про ошибки я вообще молчу.
Мы должны просто проходиться по такой сборной – 3:0, 4:0. Миранчуки ходили по полю, Джикия провалил матч. Два центральных защитника – ну, ужас!
Миранчуки? Хотели давно посмотреть на Лешку, он сидит на лавке у себя в Италии. Вот он приезжает и не может с Кенией играть в футбол», – сказал Быстров в телеэфире.
- Матч Кения – Россия состоялся 16 октября в Турции и завершился вничью со счетом 2:2.
- Команда Валерия Карпина проигрывала со счетом 1:2, но сумела избежать поражения благодаря голу на 89-й минуте.