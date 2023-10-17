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    • Быстров жестко раскритиковал сборную России за игру в матче с Кенией

    Быстров жестко раскритиковал сборную России за игру в матче с Кенией

    Бывший футболист сборной России, «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров жестко разнес национальную команду после товарищеского матча со сборной Кении.

    «Слушаешь, как рассказывают про матч: спаслись. От кого спаслись?! Вы понимаете, что на сегодня сборная Кении – это просто дрова? Просто дровища! Они марафонцы хорошие – это факт. Но футболисты они плохие. Они недавно только бутсы начали надевать и с мячом познакомились. Мы даже такую сборную не можем…

    Вышли те, которые недовольны, что когда-то не попадают в стартовый состав. Пожалуйста, доказывайте! Вышли, у вас прекрасный шанс. А они просто ходили по полю. Почему, я не знаю, это надо спрашивать у этих ребят.

    Обляков говорит: «Мы играли в свою игру, у нас все получается». Какая игра? Вот это можно назвать игрой?! Да это кошмар, ужас какой-то! Это не игра! 10 минут за весь матч вы чуть-чуть подвигались, и все. Про ошибки я вообще молчу.

    Мы должны просто проходиться по такой сборной – 3:0, 4:0. Миранчуки ходили по полю, Джикия провалил матч. Два центральных защитника – ну, ужас!

    Миранчуки? Хотели давно посмотреть на Лешку, он сидит на лавке у себя в Италии. Вот он приезжает и не может с Кенией играть в футбол», – сказал Быстров в телеэфире.

    • Матч Кения – Россия состоялся 16 октября в Турции и завершился вничью со счетом 2:2.
    • Команда Валерия Карпина проигрывала со счетом 1:2, но сумела избежать поражения благодаря голу на 89-й минуте.

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 08:59
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +962

      sined1951 20 минут назад

      Быстров написал полную чушь. У него мышление из прошлого века, хотя вроде бы нестарый человек. Африканцы научились хорошо играть в футбол. Меня поразило, что они не только переигрывали сборную России в движении. Они лучше комбинировали и играли в пас. У сборной Кении поставлена командная игра, в отличии от наших, Было видно, что команда хорошо сыграна. Отсюда вывод: тренеры сборной Кении лучше и продуктивнее работают с командой чем тренеры сборной России. Видно нам надо менять тренеров.

      1
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      Рейтинг: +24

      Опорник1984 26 минут назад

      Вся суть в том что все наши футболисты полное дно. Возможно в порядке один Головин и тот в эту сборную ехать не имеет желания. В клуба правят балом только легионеры. Да и тренерский состав наш Российский в основе своей тоже дно.

      1
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      Рейтинг: +22014

      Cleaner 46 минут назад

      Не стреляйте в пианиста - он играет как умеет.

      0
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      Рейтинг: +10

      Сергей-Тразин-vkontakte 1 час назад

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      Рейтинг: +7011

      Давид59 1 час назад

      Я бы на месте Карпина тех, кто вышел вчера в старте (кроме может Мухина и Баринова) больше в сборную бы не приглашал.

      0
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      Рейтинг: +10241

      САДЫЧОК > Давид59 1 час назад

      Согласен, на футболистов похожи только двое Баринов и Обляков! Только Мухин вообще дровище! Маленький и не умный футболист , как можно его ставить в ЦСКА в защиту , а в сборной в нападение?! Его место за воротами мячи подавать.

      2
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      Рейтинг: +7011

      Давид59 > САДЫЧОК 1 час назад

      На общем фоне бездарностей Мухин хотя бы играет активно. Что-то пытается. Остальные вообще не знают что с мячом делать.

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      Рейтинг: +22014

      Cleaner > Давид59 45 минут назад

      Это ВАЛЕРА довел СБОРНУЮ России до состояния СБРОДНОЙ!

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      Рейтинг: +2660

      yorgenbarenz 1 час назад

      " Во всё виноват Чубайс"(Карпин).Эстонец задолбал своими вредительскими фокусами и экспериментами в последнее время.Как показатель-место Ростова в этом году.Вратарь у них,будучи поленом в деле игры на поле,постоянно играет в "пас" со своими горе-защитниками,которые в корявости ему ненамного уступают.Джикию рыжий школьник Абаскаль усадил полировать не просто так,но эстонец подтянул Джикию.Зачем? Перспективного игрока нарыл?

      3
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      Рейтинг: +1612

      SLADE2019 1 час назад

      Согласен, безусловно. Два центральных защитников - Джикия, второго не помню, Евгеньев или кто, вот уж кто точно клоуны. За Евгеньева жаль, все таки считал его позитивным игроком. Ну он хоть может исправиться, а вот Джикия - это конечно полная деградация футболиста. Так, как мяч упал на его, с позволения сказать голову, просто без комментариев. После этого, надо завязывать с футболом. Баринов - наш сильнейший опорник. Тоже без комментариев. Кто то его предлагал в Европу отправить. Умора. Не видно было запаса нашей сборной. Играли на пределе. Вот в чем главная беда.

      5
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      Рейтинг: +22014

      Cleaner > SLADE2019 44 минуты назад

      Джикия - это ПОЛНАЯ ДЕГРАДАЦИЯ СПАРТАКА! Все игроки Спартака в сборной показывают себя КЛОУНАМИ!!!!!...(((

      0
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