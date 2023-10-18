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    Карпин — Ловчеву: «В чем заключается дурилово?»

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на адресованный ему вопрос футбольного эксперта Евгения Ловчева «До каких пор это дурилово будет идти?». Ветеран «Спартака» таким образом выразил недовольство постоянными изменениями в составе национальной команды.

    «А можно спросить у Евгения Серафимовича, в чем заключается дурилово? В том, что с Камеруном играет, как мы думаем, на данный момент основной состав, а с Кенией – те, кто не вышел на поле стадиона «Динамо»? В этом заключается дурилово? То есть Евгений Серафимович считает, что два товарищеских матча, которые не дают нам никаких очков в турнирную таблицу условного отборочного цикла, за четыре дня должны были сыграть одни и те же футболисты? Еще и с повышенным риском получения травмы? После этого любой клубный тренер предъявил бы нам претензии, так как они, клубы, ведут борьбу за очки и места в таблице. Это с одной стороны. А с другой – когда и где нам посмотреть на уровень готовности игроков, если они не будут участвовать ни в одной из игр как минимум 60 минут? Когда у нас были официальные матчи – а они шли даже не через три дня на четвертый, а через два дня на третий – тогда играли практически одни и те же футболисты, которых мы причисляли к основному составу.

    Сейчас же у нас нет задачи отобраться куда-либо. И даже больше скажу – ни один человек в мире не знает, когда и к чему мы готовимся. Ответьте мне тогда на вопрос: зачем тогда рисковать здоровьем футболистов? Когда это оправданно, тогда любому тренеру всe понятно. Например, вот сейчас меня очень волнует голеностоп Даниила Фомина. И в этой ситуации я думаю так же, как и Марцел Личка», – сказал Карпин.

    • Сборная России в октябре сыграла два товарищеских матча против команд из Африки.
    • Камерун россияне победили со счетом 1:0, а встреча с Кенией закончилась ничьей 2:2.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 10:25
    Комментарии16
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      Рейтинг: +10249

      САДЫЧОК 27 минут назад

      Всё хорошо Карпин говоришь и правильно где то, но как можно выпускать Джикию?! Который низкого уровня и для сборной не перспективен!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7357

      sochi-2013 38 минут назад

      По-моему он дурак, а кто его назначил- сволочь!

      1
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      Рейтинг: +12

      Теддик > sochi-2013 20 минут назад

      ПОСМОТРИ В ЗЕРКАЛО И УВИДИШЬ ДУРАКА.

      0
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      Рейтинг: +18086

      Garrincha58 1 час назад

      весь наш чемпионат полное дурилово и футбол в целом тоже бесполезная трата гос. средств как на футболистов так и на постройку стадионов к ЧМ и теперь их содержание особенно в Саранске и в Сочи

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      Рейтинг: +16742

      Алексей З 2 часа назад

      Дурилово - это когда расширенный список 49 человек и за два года так и не понятен костяк сборной.
      Чем вы ВГ два года занимались , если только теперь после Кении вам стало что-то понятно.
      Долго доходит или всё же дурилово ?

      2
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      Рейтинг: +22036

      Cleaner > Алексей З 36 минут назад

      Валера эти два года потратил на борьбу с Дзюбой. Других задач у Валеры не было...(((

      1
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      Рейтинг: +20356

      NewLife 2 часа назад

      "два товарищеских матча, которые не дают нам никаких очков в турнирную таблицу условного отборочного цикла, "
      Эта отмазка на все случаи жизни -сам придумал или рфс подсказал. Нах тогда вообще играть с африканскими друзьями и тратить деньги - только чтобы утешить чиновников тем, что сборная есть. К спорту это не имеет никакого отношения.

      2
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      ...
      Рейтинг: +414

      guron88 > NewLife 42 минуты назад

      Так и есть. Эти матчи, непонятно с кем, именно и призваны утешить чиновников, что сборная есть... Сборная без оппозиции - всё равно что боксёр, без реальных боёв! Скорее всего, эта ситуация - на десятилетие. В истории были примеры: сборная ЮАР, времён апартеида, была на десятки лет отстранена от большого спорта... Так что, придётся привыкать...

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      Рейтинг: +7357

      sochi-2013 > guron88 35 минут назад

      Россия не ЮАР и не твоя гурония!

      0
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      Рейтинг: +22036

      Cleaner 2 часа назад

      Валера, ДУРИЛОВО - это когда твоя сборная даже В ТОВАРНЯКЕ не может обыграть СТОДЕВЯТУЮ по силе сборную Камеруна. ПОЗОРИЩЕ! ВАЛЕРА, пошел вон из сборной России!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

      2
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      Рейтинг: +5879

      Эном айс 2 часа назад

      Ну и играл бы вторым составом.. Кузяева не пожалел ,которого чуть не затоптали. А как прижало, повыгонял на поле тех кто намедни напинал Камеруну.

      1
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      Рейтинг: +57335

      MaxRnD > Эном айс 2 часа назад

      Так у большей части местных припадочных тут бы (после проигрыша Кении) сразу бы слюнявая истерика случилась. Пожалел Валера в последний момент всех юродивых.

      А насчёт того, что всех кого мог перепробовал, так сколько грязной работы сделал за будущего тренера. Тут уже даже заштатный любитель может составить сильнейшую сборную на основе тех, кого видел в разное время на поле.

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      Рейтинг: +5879

      Эном айс > MaxRnD 2 часа назад

      Ну ,зато сидел бы невозмутимо с железной отмазой, мол , х.ли надо, второй состав. Мне не понравилась финальная истерика .,когда принялся лихорадочно спасать репутацию "победителя Камеруна"..

      И вообще ,чего ты , Макса , докопался? Я ж не РнД пинаю.))

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      Рейтинг: +57335

      MaxRnD > Эном айс 2 часа назад

      Лёшич, я не докопался, а объяснил логику ))

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      Рейтинг: +22036

      Cleaner > MaxRnD 2 часа назад

      ПОБЕДА нужна ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС! Остальное - дешевые отмазы...(((((((((((((((

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      Рейтинг: +57335

      MaxRnD > Cleaner 2 часа назад

      Зачем ? Для сборной это матчи "жизни и смерти" ? Выходим куда-то в плей-офф ?

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