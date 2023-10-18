Карпин — Ловчеву: «В чем заключается дурилово?»

Всё хорошо Карпин говоришь и правильно где то, но как можно выпускать Джикию?! Который низкого уровня и для сборной не перспективен!
Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на адресованный ему вопрос футбольного эксперта Евгения Ловчева «До каких пор это дурилово будет идти?». Ветеран «Спартака» таким образом выразил недовольство постоянными изменениями в составе национальной команды.
«А можно спросить у Евгения Серафимовича, в чем заключается дурилово? В том, что с Камеруном играет, как мы думаем, на данный момент основной состав, а с Кенией – те, кто не вышел на поле стадиона «Динамо»? В этом заключается дурилово? То есть Евгений Серафимович считает, что два товарищеских матча, которые не дают нам никаких очков в турнирную таблицу условного отборочного цикла, за четыре дня должны были сыграть одни и те же футболисты? Еще и с повышенным риском получения травмы? После этого любой клубный тренер предъявил бы нам претензии, так как они, клубы, ведут борьбу за очки и места в таблице. Это с одной стороны. А с другой – когда и где нам посмотреть на уровень готовности игроков, если они не будут участвовать ни в одной из игр как минимум 60 минут? Когда у нас были официальные матчи – а они шли даже не через три дня на четвертый, а через два дня на третий – тогда играли практически одни и те же футболисты, которых мы причисляли к основному составу.
Сейчас же у нас нет задачи отобраться куда-либо. И даже больше скажу – ни один человек в мире не знает, когда и к чему мы готовимся. Ответьте мне тогда на вопрос: зачем тогда рисковать здоровьем футболистов? Когда это оправданно, тогда любому тренеру всe понятно. Например, вот сейчас меня очень волнует голеностоп Даниила Фомина. И в этой ситуации я думаю так же, как и Марцел Личка», – сказал Карпин.
- Сборная России в октябре сыграла два товарищеских матча против команд из Африки.
- Камерун россияне победили со счетом 1:0, а встреча с Кенией закончилась ничьей 2:2.
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