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Карпин — Ловчеву: «В чем заключается дурилово?»

18 октября 2023, 10:25
15

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на адресованный ему вопрос футбольного эксперта Евгения Ловчева «До каких пор это дурилово будет идти?». Ветеран «Спартака» таким образом выразил недовольство постоянными изменениями в составе национальной команды.

«А можно спросить у Евгения Серафимовича, в чем заключается дурилово? В том, что с Камеруном играет, как мы думаем, на данный момент основной состав, а с Кенией – те, кто не вышел на поле стадиона «Динамо»? В этом заключается дурилово? То есть Евгений Серафимович считает, что два товарищеских матча, которые не дают нам никаких очков в турнирную таблицу условного отборочного цикла, за четыре дня должны были сыграть одни и те же футболисты? Еще и с повышенным риском получения травмы? После этого любой клубный тренер предъявил бы нам претензии, так как они, клубы, ведут борьбу за очки и места в таблице. Это с одной стороны. А с другой – когда и где нам посмотреть на уровень готовности игроков, если они не будут участвовать ни в одной из игр как минимум 60 минут? Когда у нас были официальные матчи – а они шли даже не через три дня на четвертый, а через два дня на третий – тогда играли практически одни и те же футболисты, которых мы причисляли к основному составу.

Сейчас же у нас нет задачи отобраться куда-либо. И даже больше скажу – ни один человек в мире не знает, когда и к чему мы готовимся. Ответьте мне тогда на вопрос: зачем тогда рисковать здоровьем футболистов? Когда это оправданно, тогда любому тренеру всe понятно. Например, вот сейчас меня очень волнует голеностоп Даниила Фомина. И в этой ситуации я думаю так же, как и Марцел Личка», – сказал Карпин.

  • Сборная России в октябре сыграла два товарищеских матча против команд из Африки.
  • Камерун россияне победили со счетом 1:0, а встреча с Кенией закончилась ничьей 2:2.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Россия Кения Карпин Валерий Ловчев Евгений
Комментарии (15)
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Эном айс
1697614501
Ну и играл бы вторым составом.. Кузяева не пожалел ,которого чуть не затоптали. А как прижало, повыгонял на поле тех кто намедни напинал Камеруну.
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NewLife
1697616242
"два товарищеских матча, которые не дают нам никаких очков в турнирную таблицу условного отборочного цикла, " Эта отмазка на все случаи жизни -сам придумал или рфс подсказал. Нах тогда вообще играть с африканскими друзьями и тратить деньги - только чтобы утешить чиновников тем, что сборная есть. К спорту это не имеет никакого отношения.
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Garrincha58
1697619283
весь наш чемпионат полное дурилово и футбол в целом тоже бесполезная трата гос. средств как на футболистов так и на постройку стадионов к ЧМ и теперь их содержание особенно в Саранске и в Сочи
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sochi-2013
1697621604
По-моему он дурак, а кто его назначил- сволочь!
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САДЫЧОК
1697622268
Всё хорошо Карпин говоришь и правильно где то, но как можно выпускать Джикию?! Который низкого уровня и для сборной не перспективен!
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sochi-2013
1697651040
Интересно, еще скольким болельщикам, Карпуша отбил желание смотреть "игру" сборной? Последнюю не смотрел. За это ему особое спасибо!
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Max-Mir-google
1697700791
Хаотичное движение молекул-игроков, которые впервые играют друг с другом, о какой сыгранности может идти речь. Это ж не Спартак, а сборная, где должен наигрываться костяк. Классическое дурилово. Старого аксакала Ловчева не обманешь. Похоже на ментальное расстройство Карпина, ему бы в детско-юношеский футбол пойти работать, цены бы не было.
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