Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Сборная Кении по футболу - Таблица

Товарищеские матчи. Сборные
Сайт:
http://footballkenya.org/
Тренер:
Энгин Фират
Состав Статистика Новости Публикации Результаты Расписание Таблица
Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
1
Танзания
2
Эритрея
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Группа A
1
Египет
2
Буркина-Фасо
3
Сьерра-Леоне
4
Гвинея-Бисау
5
Эфиопия
6
Джибути
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
10
8
2
0
20
2
18
26
10
7
2
1
23
7
16
23
10
4
2
4
11
10
1
14
10
2
4
4
8
10
-2
10
10
2
3
5
9
14
-5
9
10
0
1
9
5
33
-28
1
Группа B
1
Сенегал
2
ДР Конго
3
Судан
4
Того
5
Мавритания
6
Южный Судан
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
10
7
3
0
21
3
18
24
10
7
1
2
15
6
9
22
10
3
4
3
8
7
1
13
10
1
5
4
6
10
-4
8
10
1
4
5
4
13
-9
7
10
0
5
5
3
18
-15
5
Группа C
1
ЮАР
2
Нигерия
3
Бенин
4
Руанда
5
Лесото
6
Зимбабве
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
10
6
3
1
17
6
11
21
10
4
5
1
15
8
7
17
10
5
2
3
12
11
1
17
10
3
2
5
5
9
-4
11
10
2
3
5
6
14
-8
9
10
0
5
5
5
12
-7
5
Группа D
1
Кабо-Верде
2
Камерун
3
Ливия
4
Ангола
5
Маврикий
6
Эсватини
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
10
7
2
1
16
8
8
23
10
5
4
1
17
5
12
19
10
4
4
2
12
10
2
16
10
2
6
2
9
8
1
12
10
1
3
6
7
17
-10
6
10
0
3
7
6
19
-13
3
Группа E
1
Марокко
2
Нигер
3
Танзания
4
Замбия
5
Конго
6
Эритрея
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
8
8
0
0
22
2
20
24
7
4
0
3
8
10
-2
12
7
2
1
4
3
7
-4
7
7
2
0
5
7
10
-3
6
5
0
1
4
4
15
-11
1
0
0
0
0
0
0
0
0
Группа F
1
Кот-д'Ивуар
2
Габон
3
Гамбия
4
Кения
5
Бурунди
6
Сейшельские Острова
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
10
8
2
0
25
0
25
26
10
8
1
1
22
9
13
25
10
4
1
5
26
17
9
13
10
3
3
4
18
14
4
12
10
3
1
6
13
13
0
10
10
0
0
10
1
52
-51
0
Группа G
1
Алжир
2
Уганда
3
Мозамбик
4
Гвинея
5
Ботсвана
6
Сомали
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
10
8
1
1
23
7
16
25
10
6
0
4
14
9
5
18
10
6
0
4
14
17
-3
18
10
4
3
3
11
8
3
15
10
3
1
6
12
15
-3
10
10
0
1
9
1
19
-18
1
Группа H
1
Тунис
2
Экваториальная Гвинея
3
Малави
4
Либерия
5
Намибия
6
Сан-Томе и Принсипи
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
10
9
1
0
22
0
22
28
10
5
2
3
10
9
1
17
10
4
1
5
11
10
1
13
10
3
3
4
10
12
-2
12
10
3
3
4
10
11
-1
12
10
1
0
9
5
26
-21
3
Группа I
1
Гана
2
Мадагаскар
3
Мали
4
Коморские острова
5
ЦАР
6
Чад
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
10
8
1
1
25
6
19
25
10
6
1
3
17
12
5
19
10
5
3
2
17
6
11
18
10
5
0
5
12
13
-1
15
10
2
2
6
11
26
-15
8
10
0
1
9
5
24
-19
1
Команда
1
Танзания
2
Эритрея
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Группа 1
1
Египет
2
Буркина-Фасо
3
Сьерра-Леоне
4
Эфиопия
5
Гвинея-Бисау
6
Джибути
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
5
5
0
0
12
1
11
15
5
3
2
0
10
4
6
11
5
3
0
2
7
5
2
9
5
2
1
2
7
6
1
7
5
1
3
1
5
4
1
6
5
0
1
4
2
13
-11
1
Группа 2
1
Сенегал
2
ДР Конго
3
Судан
4
Того
5
Мавритания
6
Южный Судан
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
5
4
1
0
12
1
11
13
5
4
0
1
7
3
4
12
5
1
4
0
3
2
1
7
5
1
3
1
5
4
1
6
5
1
1
3
2
5
-3
4
5
0
2
3
1
12
-11
2
Группа 3
1
ЮАР
2
Бенин
3
Нигерия
4
Руанда
5
Лесото
6
Зимбабве
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
5
4
1
0
11
3
8
13
5
4
0
1
8
3
5
12
5
2
3
0
8
3
5
9
5
1
2
2
3
4
-1
5
5
1
1
3
2
6
-4
4
5
0
3
2
3
6
-3
3
Группа 4
1
Кабо-Верде
2
Камерун
3
Ливия
4
Ангола
5
Маврикий
6
Эсватини
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
5
4
1
0
6
0
6
13
5
4
1
0
13
2
11
13
5
2
3
0
9
6
3
9
5
2
1
2
6
5
1
7
5
1
2
2
2
5
-3
5
5
0
3
2
5
8
-3
3
Группа 5
1
Марокко
2
Нигер
3
Замбия
4
Конго
5
Танзания
6
Эритрея
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
4
4
0
0
10
1
9
12
4
2
0
2
6
5
1
6
4
1
0
3
4
6
-2
3
2
0
1
1
1
7
-6
1
3
0
0
3
0
4
-4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Группа 6
1
Кот-д'Ивуар
2
Габон
3
Гамбия
4
Бурунди
5
Кения
6
Сейшельские Острова
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
5
5
0
0
15
0
15
15
5
4
1
0
10
3
7
13
5
2
1
2
12
9
3
7
5
2
0
3
9
6
3
6
5
1
2
2
8
6
2
5
5
0
0
5
1
26
-25
0
Группа 7
1
Уганда
2
Алжир
3
Мозамбик
4
Ботсвана
5
Гвинея
6
Сомали
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
5
4
0
1
9
2
7
12
5
4
0
1
13
5
8
12
5
3
0
2
8
6
2
9
5
2
0
3
6
7
-1
6
5
1
3
1
4
4
0
6
5
0
0
5
0
11
-11
0
Группа 8
1
Тунис
2
Экваториальная Гвинея
3
Малави
4
Либерия
5
Намибия
6
Сан-Томе и Принсипи
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
5
5
0
0
13
0
13
15
5
3
1
1
5
2
3
10
5
2
1
2
8
5
3
7
5
2
0
3
5
5
0
6
5
1
3
1
6
4
2
6
5
1
0
4
3
12
-9
3
Группа 9
1
Гана
2
Мадагаскар
3
Мали
4
Коморские острова
5
ЦАР
6
Чад
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
5
5
0
0
14
3
11
15
5
3
1
1
7
5
2
10
5
3
1
1
12
5
7
10
5
3
0
2
7
7
0
9
5
1
1
3
2
11
-9
4
5
0
1
4
3
11
-8
1
Команда
1
Танзания
2
Эритрея
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Группа 1
1
Буркина-Фасо
2
Египет
3
Сьерра-Леоне
4
Гвинея-Бисау
5
Эфиопия
6
Джибути
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
5
4
0
1
13
3
10
12
5
3
2
0
8
1
7
11
5
1
2
2
4
5
-1
5
5
1
1
3
3
6
-3
4
5
0
2
3
2
8
-6
2
5
0
0
5
3
20
-17
0
Группа 2
1
Сенегал
2
ДР Конго
3
Судан
4
Мавритания
5
Южный Судан
6
Того
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
5
3
2
0
9
2
7
11
5
3
1
1
8
3
5
10
5
2
0
3
5
5
0
6
5
0
3
2
2
8
-6
3
5
0
3
2
2
6
-4
3
5
0
2
3
1
6
-5
2
Группа 3
1
ЮАР
2
Нигерия
3
Руанда
4
Лесото
5
Бенин
6
Зимбабве
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
5
2
2
1
6
3
3
8
5
2
2
1
7
5
2
8
5
2
0
3
2
5
-3
6
5
1
2
2
4
8
-4
5
5
1
2
2
4
8
-4
5
5
0
2
3
2
6
-4
2
Группа 4
1
Кабо-Верде
2
Ливия
3
Камерун
4
Ангола
5
Маврикий
6
Эсватини
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
5
3
1
1
10
8
2
10
5
2
1
2
3
4
-1
7
5
1
3
1
4
3
1
6
5
0
5
0
3
3
0
5
5
0
1
4
5
12
-7
1
5
0
0
5
1
11
-10
0
Группа 5
1
Марокко
2
Танзания
3
Нигер
4
Замбия
5
Конго
6
Эритрея
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
4
4
0
0
12
1
11
12
4
2
1
1
3
3
0
7
3
2
0
1
2
5
-3
6
3
1
0
2
3
4
-1
3
3
0
0
3
3
8
-5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Группа 6
1
Габон
2
Кот-д'Ивуар
3
Кения
4
Гамбия
5
Бурунди
6
Сейшельские Острова
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
5
4
0
1
12
6
6
12
5
3
2
0
10
0
10
11
5
2
1
2
10
8
2
7
5
2
0
3
14
8
6
6
5
1
1
3
4
7
-3
4
5
0
0
5
0
26
-26
0
Группа 7
1
Алжир
2
Гвинея
3
Мозамбик
4
Уганда
5
Ботсвана
6
Сомали
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
5
4
1
0
10
2
8
13
5
3
0
2
7
4
3
9
5
3
0
2
6
11
-5
9
5
2
0
3
5
7
-2
6
5
1
1
3
6
8
-2
4
5
0
1
4
1
8
-7
1
Группа 8
1
Тунис
2
Экваториальная Гвинея
3
Либерия
4
Малави
5
Намибия
6
Сан-Томе и Принсипи
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
5
4
1
0
9
0
9
13
5
2
1
2
5
7
-2
7
5
1
3
1
5
7
-2
6
5
2
0
3
3
5
-2
6
5
2
0
3
4
7
-3
6
5
0
0
5
2
14
-12
0
Группа 9
1
Гана
2
Мадагаскар
3
Мали
4
Коморские острова
5
ЦАР
6
Чад
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
5
3
1
1
11
3
8
10
5
3
0
2
10
7
3
9
5
2
2
1
5
1
4
8
5
2
0
3
5
6
-1
6
5
1
1
3
9
15
-6
4
5
0
0
5
2
13
-11
0
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире
Главные новости
Гурцкая раскритиковал «Спартак» за отказ от Самородова из-за кисты в колене
08:15
Аленичев возвращается к тренерской работе, новичок «Краснодара», еще один соперник сборной России и другие новости
02:00
Мостовой определил тройку фаворитов «Золотого мяча»
01:40
2
Гурцкая – о ситуации с Андреем Мостовым: «Почему борец за справедливость Семак не сказал правду?»
01:35
3
«Краснодар» подпишет экс-нападающего «Интера»
01:25
Агент Мендеш спрогнозировал обладателя «Золотого мяча»: «Он лучший в мире с большим отрывом»
01:01
ФотоКордоба пожаловался на судейство: «Все дозволено»
00:55
6
Гурцкая назвал тренера РПЛ, оказавшегося на грани увольнения
00:44
1
Газзаев – о российском футболисте: «Напоминает мне Зидана»
00:36
3
Семин составил топ-3 фаворитов «Золотого мяча»
00:15
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+