-
-
-
-
-
-
-
-
-
01.10.2018 09:305
-
-
-
-
-
30.05.2017 09:25«Он рассказывал про футбол с такой страстью, что на лекциях не было свободных мест». Приключения самого упрямого тренера ИталииОдно из главных открытий для всей Европы в этом сезоне − «Аталанта» с итоговым четвертым местом в Серии А. Затащил ее туда тренер, который много лет бился за свою тактику, даже когда его ругали собственные игроки, а президенты клубов открыто называли худшим в истории. Виталий Ошовский – о победившем всех Джан Пьеро Гасперини.2
-