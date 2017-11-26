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    • Де Росси совершил очень мерзкий поступок. Вам надо это увидеть

    Де Росси совершил очень мерзкий поступок. Вам надо это увидеть


    3.7
    Голосов: 15
    26.11.2017 21:35
    Полузащитник «Ромы» испортил себе репутацию, а его команда потеряла очки.

    После матча сборных Италии и Швеции Де Росси зашел в раздевалку соперника, где извинился перед шведами за поведение итальянских фанатов. Во время той игры он сам отказался выходить на замену, призывая тренера Вентуру выпустить на поле атакующего игрока. За такие действия Де Росси назвали настоящим мужчиной. Теперь же вся репутация опытного полузащитника испортилась. И в этом виноват он сам.

    При счете 1:0 в пользу «Ромы» Де Росси неудачно махнул рукой в штрафной. В нее врезался нападающий Лападула. Увидев, что форвард соперника упал, сам игрок «Ромы» последовал его примеру. За фол и симуляцию в одном моменте Де Росси схлопотал красную карточку. В ворота «Ромы» поставили пенальти, который реализовал все тот же Лападула. Матч завершился результативной ничьей. Для римского клуба она стала первой в сезоне.

    «Мне нет оправдания за свой поступок. Хочу извиниться перед болельщиками, главным тренером и партнерами», – сказал Де Росси уже после матча. До этого тура «Рома» участвовала в борьбе за первое место. Теперь же отставание от лидирующего «Наполи» увеличилось до семи очков.

    Эпизод с Де Росси в фотографиях.

    Вот так отреагировал на поступок Де Росси один из болельщиков:

    Де Росси из героя в игре превратился в кандидата для мемов.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Twitter
    Рейтинг: 3.7 Голосов: 15
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    Комментарии (29)
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    Артурка32
    1511726037
    Футболисты вообще хорошие актеры))) И их этому обучают же))
    Ответить
    Dart Veider
    1511726553
    Кстати это не в первый раз когда Де Росси таким поступком отличается первый раз было на мондиале 2006 когда он ударил американца локтем и разбил ему лоб после этого получил красную карточку
    Ответить
    Черкизовский Кот
    1511727801
    Помнится, в 2006-м году в матче Серии А Де Росси попросил судью отменить гол, забитый им рукой. И вот спустя 11 лет такой анти-фэйрплэй.
    Ответить
    qwerty991
    1511727860
    Ну артист. Нечего добавить.
    Ответить
    Татарин за ЦСКА
    1511728443
    Гадость современного футбола.
    Ответить
    спанчес
    1511768399
    подозрительно что упал именно нападающий ла ПАДУЛА. Даже фамилия значительнее чем НЫРЯЛДУ
    Ответить
    bset
    1511781050
    Я так и не понял. Он две желтые в один момент получил или одну красную? Две желтые, конечно, было бы красиво. Ну и заслуженно, само собой.
    Ответить
    Hugo Lloris
    1511897261
    ну как бы лападула тоже не очень красиво сыграл
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    Sombro
    1512250504
    силовая борьба не должна превращаться в спарринг! какие то нормы должны быть как в любом виде спорта. "неудачно махнул рукой" это как то мягко сказано. упали конечно оба красиво, но руки распускать...
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    Borz1
    1513170135
    падла
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