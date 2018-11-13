Лучшие форварды мира сейчас – парни, которых вы почти не знаете

Это малоизвестные футболисты, которые вдруг стали много забивать.

Италия: Кшиштоф Пентек («Дженоа») – 9 голов

Конкуренты: Иммобиле (8), Роналду (8), Мертенс (7), Икарди (7), Игуаин (5)

23-летний поляк переехал летом из «Краковии» в ранге третьего бомбардира чемпионата Польши. Пока его соотечественники терпели неудачи в России на ЧМ-2018, Пентек адаптировался в Италии и затем ворвался в новый сезон аж с целым покером, заколотив четыре мяча «Лечче» в матче Кубка. В Серии А дебютировал с забитого мяча в ворота «Эмполи» после передачи Кришито, а в следующей игре отметился дублем.

Пентек забивал в семи стартовых турах подряд – на его счету девять мячей. Угнаться за ним более именитые звезды пока никак не могут, несмотря на то, что уже пять туров кряду поляк не забивал. Запас он сделал впечатляющий. Сумма трансфера в 4,5 миллиона евро теперь кажется смешной.

Германия: Лука Йович («Айнтрахт») – 9 голов

Конкуренты: Алькасер (8), Ройс (8), Левандовски (7), Т.Азар (7), Вернер (6)

Йович, в отличие от Пентека, в Россию на ЧМ съездил, но сербы выступили там не лучше поляков. Ему пока всего 20 лет, так что успехи на крупных международных турнирах еще наверняка впереди, а на клубном уровне он заявил о себе уже сейчас. В «Црвене Звезде» был самым юным дебютантом и автором гола, но лишь из-за травмы пропустил победный для Сербии ЧМ-2015 (U-20). Перебрался в «Бенфику», но там не сложилось, прежде всего, из-за отношения к делу, о чем сам Йович и говорил.

В «Айнтрахте» под руководством Нико Ковача пошло лучше, а сейчас так и вообще замечательно. Что натворил этот парень в октябре – вы наверняка слышали, он отгрузил пять голов в игре против «Фортуны» (7:1). Теперь серб – самый юный автор пента-трика в истории Бундеслиги. А в Лиге Европы, где «Айнтрахт» идет шикарно (четыре игры – четыре победы) Йович вообще позабивал всем соперникам – и «Марселю», и «Лацио», и «Аполлону».

Франция: Эмилиано Сала («Нант») – 11 голов

Конкуренты: Мбаппе (11), Неймар (10), Кавани (8), Товен (7), Депай (5)

28-летний аргентинец известен больше тем, кто следит за французским чемпионатом, там он в низших лигах неплохо забивал за «Орлеан» и «Ньор», чуть позже в Лиге 1 за «Кан», а вот в «Бордо», которому все это время принадлежал, так и не заиграл. Переход в «Нант» всего лишь за какой-то миллион евро был куда более удачным решением: по 12 голов в двух прошлых сезонах, а в нынешнем – уже целых 11.

Причем начал-то аргентинец довольно скромно, зато в последних четырех играх нагрузил аж семь голов. Перерыв на матчи сборных наступил совсем невовремя.

Россия: Федор Чалов (ЦСКА) – 9 голов

Конкуренты: Ари (6), Дзюба (5), Зе Луиш (5), Азмун (4)

20-летний россиянин особенно здорово выглядел за месячный период с середины августа до середины сентября – за пять матчей он забил семь голов. Досталось всем – «Арсеналу», «Рубину», «Уралу», «Уфе», а заодно и чешской «Виктории». С тех пор прошло два месяца, на счету Чалова всего три мяча, но достать его конкурентам не под силу. Причины у всех разные, но разрыв все так же велик. А Чалов за это время принес победу над «Оренбургом», успокоил фанатов ЦСКА голом в ворота «Анжи» и стал лучшим игроком важного матча с «Зенитом», где и забил, и ассистировал. Впереди – матчи сборной России, где Федор наверняка получит шанс.

Португалия: Диего Соуза («Брага») – 7 голов

Конкуренты: Нани (5), Дост (5), Марега (3), Жонас (2)

Диего Соуз в футбольном мире много, как не спутать их с форвардом «Браги»? На английском его представляют как Dyego, так что есть большой соблазн по-русски назвать парня «Дыего». В Португалии за сезон могут забить много, и достойных кандидатов тут хватает – как раз по каждому из трех топ-клубов. Но Дост, Марега и Жонас из-за травм застряли на полпути, а вперед вырвался нападающий «Браги», которая сейчас нагло вклинилась в тройку, выбив оттуда «Бенфику, да и от первого места идет на расстоянии одной победы.

За Соузу год назад заплатили меньше трехсот тысяч евро, хотя он забил за «Маритиму» 17 голов за два сезона. За «Брагу» – восемь в прошлом и уже целых семь в нынешнем – отличная работа. Заработать на продаже этого бразильца вряд ли получится – ему уже 29, но, безусловно, есть шанс добиться хорошего результата в клубе в нынешнем сезоне. По крайней мере, «Брага» пока только радует.

Турция: Мбайе Дианье («Касымпаша») – 12 голов

Конкуренты: Йилмаз (5), Трезеге (5), Бабел (4), Робиньо (4), Айю (3)

За «Касымпашу» этот сенегалец стреляет много, но широкому кругу он не слишком известен. Пять лет назад Антонио Конте подписал его в «Ювентус» после того, как он назабивал уйму голов в Серии D, но в туринском суперклубе Дианье так ни разу и не сыграл. Он четыре раза уходил в аренду, отметился даже в китайском «Тяньцзине», где сейчас играет Джон Оби Микел, но обрел себя именно в Турции.

«Касымпаша» за него вообще ничего не платила. Если по соотношению игры/голы в прошлом сезоне было 17/12, то сейчас – 12/12. Африканца не смутило даже то, что его не взяли на ЧМ (у сборной Сенегала там и так был жуткий перекос в сторону атаки из-за большого количества крутых форвардов). «Касымпаша», между прочим, сейчас сенсационно идет третьей, а все как раз из-за Дианье, который забил почти половину ее голов.

Китай: У Лэй («Шанхай СИПГ») – 27 голов

Конкуренты: Игало (21), Захави (20), Талиска (16), Халк (13), Паулиньо (13), Лавесси (12)

26-летний китаец в недавно закончившемся китайском чемпионате опередил всех суперзвезд, причем с громадным отрывом. Впрочем, для тех, кто следит за лигой Китая, это не вызвало никакого удивления – Лэй уже давным-давно забивает много: девятый сезон подряд не меньше десяти мячей, в прошлом сезоне удалось забить 20. Сейчас вообще превзошел себя – 27, особенно удачным был матч против «Гуанчжоу» (5:2), где удалось сотворить покер.

Всего в 344 матчах за «Шанхай СИПГ» Лэй забил 169 голов, еще 12 положил в 56 матчах за сборную Китая. На Кубке Азии, который стартует менее чем через два месяца, на него особенно интересно будет посмотреть.

МЛС: Джозеф Мартинес («Атланта») – 33 гола

Конкуренты: Ибрагимович (22), Пьятти (16), Вилья (15), Вела (14)