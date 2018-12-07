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    Адовый матч Кубка Италии с 19 (!) пенальти, который закончился увольнением тренера


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    Голосов: 23
    07.12.2018 15:10
    «Дженоа» проиграл команде-лузеру.

    «Дженоа» – самая беспорядочная команда Серии А. С одной стороны, в ее составе играет лучший бомбардир чемпионата. С другой стороны, клуб без конца разрушают какие-то скандалы.

    Например, руководство «Дженоа» настолько зациклено на результатах, что пачками увольняет тренеров. За 4 месяцев боссы попрощались с тремя специалистами. Последняя отставка (клуб уволил Ивана Юрича) случилась после поражения в Кубке Италии от «Виртуса Энтеллы».

    Что случилось в матче

    Во-первых, основное и добавленное время закончилось ничьей (3:3). Во-вторых, все три мяча «Дженоа» забил с пенальти. В послематчевой серии одиннадцатиметровых генуэзцы промазали два раза.

    В-третьих, два пенальти в основное время забил тот самый бомбардир Пентек (лучший бомбардир Серии А, он забил 10 голов в 14 матчах ). Один – Лападула, он же смазал решающий удар в серии.

    В-четвертых, руководство «Дженоа» уволило главного тренера Ивана Юрича прямо после игры. Команда подписала контракт с бывшим тренером сборной Италии Чезаре Пранделли и всем его штабом.

    Что нужно знать о «Виртус Энтелле»

    Если «Дженоа» можно назвать самой беспорядочной командой, то «Виртус Энтеллу» – самой неудачливой. В прошлом сезоне она официально вылетела в третий итальянский дивизион. Несмотря на то, что клуб готовился к выступлению в этой лиге, руководство активно боролось за преждевременное возвращение в Серию В.

    Сначала были странные процессы с отмыванием денег «Фоджи» и «Чезены» в прошлом году. Федерация хотела штрафовать команды на 15 очков, но в итоге перенесла наказание на этот сезон. Таким образом, «Виртус» все еще оставалась в Серии С.

    Чуть позже о банкротстве объявили «Авеллино» и «Бари». И тогда сразу несколько команда из Серии С претендовали на два места в дивизионе повыше. Руководство итальянского футбола оставило Серию В в том же составе, хотя «Виртус Энтелла» до конца боролась за свое повышение: предоставляла финансовые отчеты за последние семь лет, которые показывали о чистоте сделок, доказывали стабильность выступления клуба в Серии В. За это время «Энтелла» пропустила три матча Серии С. Но президент лиги распорядился об их переносах в случае, если апелляции команды не удовлетворят.

    Руководители итальянского футбола побоялись менять состав Серии В прямо по ходу сезона, поэтому оставили ситуацию до следующего года. В результате всех разбирательств: «Виртус Энтелла» будет добиваться повышения чисто по спортивному принципу.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Виртус Энтелла»
    Рейтинг: 2 Голосов: 23
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    Комментарии13
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    • ...
      Рейтинг: +258

      vasiok74 30 января 2019, 21:40

      жаль,но не смотрел эту игру.интересная игра получилась.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1974

      android-uz 8 декабря 2018, 10:04

      Мда...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +239

      чемпион мира1 8 декабря 2018, 09:43

      Все бывает.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 8 декабря 2018, 05:54

      Шапошный разбор полётов. Так то Энтелле победа в кубке нужнее. Не фиг было в серию С выбывать.
      Дженоа еще бороться чтобы в серию В не вылететь. А то могут встретиться там.

      1
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      Рейтинг: +15876

      сапёр75 8 декабря 2018, 05:19

      Нуу , всякое бывает ))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2013

      DMитрий 8 декабря 2018, 01:09

      А Вы говорите в Российском футболе бардак и клубы гниют, - вот Вам и Италия, тоже не сладко!? Так ведь?

      2
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      Рейтинг: +737

      Тони Монтана Б 7 декабря 2018, 19:12

      "«Дженоа» проиграл команде-лузеру"... Мда... Статьи и названия писать не научили...

      4
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      Рейтинг: +960

      Львиное сердце 7 декабря 2018, 17:09

      ха-ха!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +230

      whitecoal 7 декабря 2018, 16:41

      Суки, начислите баллы! Сутки, как закончилась игра, а за угаданный исход встречи нет нихрена!

      0
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      Рейтинг: +478

      DimonSPM > whitecoal 7 декабря 2018, 19:13

      а я ещё и на ТБ ставил и тоже нифига

      0
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      Рейтинг: +478

      DimonSPM > DimonSPM 7 декабря 2018, 19:15

      о начислили.... УРА

      0
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      Рейтинг: +162

      Yuriy_Shahta 7 декабря 2018, 15:54

      Пентек на долго не задержится в Дженоа, это точно

      3
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