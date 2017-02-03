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    Милота недели. Тот момент, когда в голове ребенка лишь один футбол


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    Голосов: 5
    03.02.2017 14:00
    Когда в школе задали нарисовать церковь, маленький Витторио обрадовался. «Бомбардир» рассказывает добрую историю про ребенка, который слишком любит футбол.

    «Chiesa», по-итальянски, означает церковь. Учитель попросил детей нарисовать церковь на уроке по теме религиозных сооружений. Шестилетний Витторио обрадовался, потому что пока настоящей религией для него была «Фиорентина». «Chiesa?!» – подумал мальчик, взялся за карандаши и нарисовал Федерико Кьезу (Federico Chiesa). Детали совпадали: милая улыбка, фиолетовая форма и яркие бутсы.

    В итоге в школу вызвали отца ребенка Дарио, но тот положительно оценил приоритеты сына и рассказал о случившемся в Facebook. Про юного болельщика узнало руководство «Фиорентины», и Витторио пригласили на тренировку команды. Там его встретит Федерико Кьеза.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Howler
    Рейтинг: 5 Голосов: 5
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3254

      David_Fio 3 февраля 2017, 16:36

      Наш парень)))

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