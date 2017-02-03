Милота недели. Тот момент, когда в голове ребенка лишь один футбол

«Chiesa», по-итальянски, означает церковь. Учитель попросил детей нарисовать церковь на уроке по теме религиозных сооружений. Шестилетний Витторио обрадовался, потому что пока настоящей религией для него была «Фиорентина». «Chiesa?!» – подумал мальчик, взялся за карандаши и нарисовал Федерико Кьезу (Federico Chiesa). Детали совпадали: милая улыбка, фиолетовая форма и яркие бутсы.

В итоге в школу вызвали отца ребенка Дарио, но тот положительно оценил приоритеты сына и рассказал о случившемся в Facebook. Про юного болельщика узнало руководство «Фиорентины», и Витторио пригласили на тренировку команды. Там его встретит Федерико Кьеза.