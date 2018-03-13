10 лучших игроков Серии А не из «Наполи» и «Ювентуса»

Сборная классных футболистов, которые этой весной точно останутся без золота.

Маттиа Перин

Клуб: «Дженоа»

Этот вратарь − удивительный пример того, как жить и прогрессировать в условиях, когда: а) половина топов Италии хотят тебя; б) твой клуб с ног до головы изуродован какими-то непростительными минусами вроде плохой игры, непонимания задумок тренера, отсутствия нормального трансферного бюджета и проигранной конкуренции соседям по городу.

Маттиа Перин – один из главных профессионалов среди коллег своего амплуа в Серии А. Итальянские журналисты рассказывают, что в прошлом сезоне бывший главный тренер сборной Джампьеро Вентура намекнул ему на не самую выдающуюся игру ногами. С тех пор Перин в течение нескольких месяцев отрабатывал выбивания и длинные пасы. Недавно ему лично респектовал Маурицио Сарри. Кажется, трансфер Маттии в Неаполь нужно ждать больше, чем куда-либо – один из главных гиков современного футбола запустит скиллы Перина на орбиту Сатурна.

Алекс Мерет

Клуб: СПАЛ

Трудно быть одним из лучших вратарей лиги, если ты играешь за СПАЛ. При не самой выдающейся защите голкипер аутсайдера демонстрирует достаточно крутую статистику: в среднем, Мерет пропускает 1,26 гол за игру и по этому показателю уступает только Самиру Хандановичу, Томасу Стракоше из «Лацио» и Джанлуиджи Доннаррумме. Но у этих парней есть классная защита, у Алекса – юношеский максимализм и желание уйти на повышение.

20-летний Меретом уже интересуется «Наполи». В Италии ходит слух, что Пепе Рейна следующим летом отправится в «Милан». Место в рамке «Наполи» опустеет, и Мерет будет одним из кандидатов на него. В свое время «Удинезе» отправили Алекса и предпочли ему Симоне Скуффета. Кажется, Мерет перерос визави и достоин большего, чем простое выступление за середняк Серии А.

Милан Шкриньяр

Клуб: «Интер»

«Интер» прошлым летом опередил «Ливерпуль», «Милан», «Севилью» и вытащил лотерейный билет. Сезон миланцев сопровождается спадами и травмами Жоао Миранды, так что в таких условиях Лучано Спаллетти обязательно нужен качественный стоппер.

Милан Шкриньяр оказался таким. Словак хорош в отборе, зональном прессинге и качественно развивает атаки «Интера» от обороны дальними передачами. Единственный минус Шкриньяра – скорость: иногда он проигрывает по этому показателю более юрким соперникам, но компенсирует оплошности качественной опекой. Миланцам Шкриньяр обошелся в 23 млн евро. Понятно одно: при желании «Интер» сможет продать защитника этим летом за цену в 3-4 раза больше.

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Симоне Верди

Клуб: «Болонья»

Многофункциональный полузащитник – главный герой трансферного триллера этой зимы. «Наполи» всерьез интересовался им, отсылал боссам «Болоньи» предложения на крупные суммы, но Верди отказал Аурелио Де Лаурентису в самый последний момент. Для «Наполи», провалившего зимнюю трансфернуюю кампанию, этот переход был бы отличным усилением. Во-первых, Верди хорош в роли плеймейкера. Во-вторых, Симоне может заменить Марека Гамшика в особо трудные моменты. В-третьих, итальянец не потеряет эффективности, если какой-нибудь тренер запихнет его на фланг.

«Мне понравился подход «Наполи». Эти ребята были вежливыми и одновременно настойчивыми. Перейти сейчас – это воткнуть нож в спину друзей из «Болоньи». Но загадывать сейчас ничего не хочу. Посмотрим, что будет летом», − говорил Симоне Верди. Кажется, нас ждет еще одна серия из сериала про переход полузащитника в топ-клуб.

Чиро Иммобиле

Клуб: «Лацио»

28-летний форвард пару сезонов назад расцвел в «Торино», протух в Дортмунде, трясся в «Севилье». Но стоило ему уйти в «Лацио», и карьера снова побежала в гору. В розыгрыше 2014/15 Чиро жаловался на холодный характер и необщительность немцев, критиковал футбол в Бундеслиге, а сейчас вскрывает лица соперникам по Серии А и твердо тащит компанию лучших бомбардиров чемпионата.

Чиро Иммобиле помешан на саморазвитии: он остается после тренировок, отрабатывает дальние удары, загородив ворота пластмассовой стенкой, и оставляет некоторых молодых игроков как ассистентов. Еще он часто зависает около приставки и обделяет вниманием свою прекрасную жену Джессику. Девушка с пониманием относится к увлечению мужа, но постоянно выкладывать в сториз фотки с нападающим и геймпадом, подписывая его фразами из серии: «Опять он за свое»

Лукас Торрейра

Клуб: «Сампдория»

«Величие Торрейры в том, что он может выступить одинаково хорошо на несколько позициях сразу. Оставь его в опорной зоне, расположи на позиции атакующего полузащитника или заставь дежурить в центре поля – он справится отлично», − составлял резюме уругвайцу главный тренер «Сампдории» Марко Джампаоло.

Уникальность Торрейры еще и в его феноменальном сходстве с Марко Верратти. Если «ПСЖ» не может без своего итальянца, то современную «Сампдорию» трудно представить без креатива Лукаса Торрейры. Он великолепно обостряет атаку передачей из глубины (76,54% таких пасов доходят до адресата), может классно пробить с дальней дистанции (93,5% ударов Лукаса летят в створ ворот соперника) и великолепно читает игру своей команды. Следующим летом Юрген Клопп соберет в «Ливерпуле» классный центр поля. И Лукас Торрейра – один из вариантов на попадание в напарники к Наби Кейта.

Дженгиз Ундер

Клуб: «Рома»

Кажется, очень трудно выделить из «Ромы» кого-то одного. Римляне слабо провели летнюю трансферную кампанию, завалили первую половину сезона, ничего не предприняли в зимнее трансферное окно. В условиях, когда Эдин Джеко не забивает, а Эусебио Ди Франческо не придумывает ничего нового, неожиданно заиграл турецкий 20-летний полузащитник.

Несколько фактов о вундеркинде. Ундер сделал дубль в ворота «Беневенто» и попал в список из десяти турецких игроков, которые забивали два гола в одном матче в Серии А. Дженгиз отказывался от переводчика ради прямого общения с Франческо Тотти. Главная надежда «Ромы» прямо сейчас до сих пор смущается, когда фанаты подбегают к нему за фото. Летом спортивный директор Мончи потратил на покупки около 85 млн евро, но заиграл только Ундер, который обошелся в двенадцать.

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Алехандро Гомес

Клуб: «Аталанта»

Аргентинский полузащитник – один из немногих игроков Серии А, которого уважают абсолютно все. За всю свою карьеру Папу пережил ненависть фанатов, страшный период карьеры в Харькове, получил «Золотую пластинку» от Итальянской федерации звукозаписывающей индустрии за участие в видеоролике, который набрал 36 млн просмотров. И стал своим в Бергамо.

Папу Гомес в прошлом году 96 раз обвел соперников и стал лучшим в чемпионате Италии по этому показателю. Алехандро приходит в эфир федерального канала в трениках и смешит серьезных ведущих до слез. Гомес отмечает тридцатилетие, с иронией реагирует на слухи об интересе «Ливерпуля» и утверждает, что никуда не хочет уходить. «Аталанта» вряд ли доберется до чемпионства в ближайшие годы, но своего идейного вдохновителя давно приобрела.

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Мауро Икарди

Клуб: «Интер»

Многие ненавидят нападающего «Интера» только из-за скандала с Макси Лопесом и не замечают главного: Мауро давно стал ключевой фигурой для «Интера». Как на поле, так и за его пределами. Когда аргентинца нет в заявке, в нападении команды Спаллетти появляется пассивный Эдер и только смешит соперников своим присутствием. Когда Икарди на поле, вероятность гола повышается до 87%.

Мауро часто собирает партнеров по «Интеру» на командные ужины и, напримере, налаживает контакт между Антонио Кандревой и фанатами. Еще из-за него копилка миланцев уже следующим летом может пополниться на сумму больше сотни миллионов евро.

Федерико Кьеза

Клуб: «Фиорентина»

Итальянские СМИ сравнивают полузащитника «фиалок» с его отцом – Энрико Кьезой. Еще бы: малец демонстрирует ту же технику, что и Энрико, так же хорошо лупит с обеих ног и круто обводит соперников. Федерико всего 20 лет, за ним охотятся все топы Италии, но он с подозрительным хладнокровием забивает на эти слухи.

УЕФА добавил Кьезу в список самых многообещающих футболистов 2018-го года, а президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис называет его главным феноменом итальянского футбола этого десятилетия. «Я глубоко польщен интересом президента Де Лаурентиса, но я планирую провести длинную и яркую карьеру в составе флорентийцев. Я многим им обязан. Сейчас я только в начале моего пути, поэтому не вижу причин спешить со сменой обстановки», − говорит Федерико Кьеза и параллельно заигрывает с «Наполи».

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