В «Интере» растет молодая звезда. Скоро о нем будут говорить все

Милан Шкриньяр − запомните это имя уже сейчас.

Жьяр-над-Гродом − словацкий город, напоминающий по названию Ростов-на-Дону. Но, в отличие от русского юга, Жьяр долгое время не мог похвастать сколь-нибудь известным писателем, художником или спортсменом. Именно в этом городе, в семье рабочего и воспитательницы детского дома, родился Милан Шкриньяр.

Профессия мамы повлияла на характер парня: с детства Милан был покладистым и дисциплинированным. Утром Шкриньяр ходил в школу, возвращался домой, переодевался и бежал на футбол. При этом, в отличие от многих футболистов, голова Милана не была забита одним лишь мячом.

«Маленький Милан был очень любознательным. Он с большим рвением ходил на уроки − особенно ему нравилась математика. Копаться в цифрах для него − удовольствие», − вспоминает его учительница Ольга Беркезова.

В 12 лет Милан поступил в школу «Жилины», где с ходу полюбился местным тренерам. «По сравнению со сверстниками, он был более молчаливым и скромным, но заметно превосходил их умственно. Милан лучше всех знал, когда нужно сказать слово, а когда − промолчать, благодаря чему у него никогда не было проблем в раздевалке», − рассказал детский тренер игрока Ростислав Станга.

Спокойствие и надежность Шкриньяра впечатлили тренерский штаб главной команды: за «Жилину» защитник дебютировал, едва ему исполнилось 17 лет. В одном из следующих матчей Милан забил гол в ворота «Виона» и окончательно застолбил за собой место в основе. За три года в «Жилине» Шкриньяр забил 15 голов, заработав приглашение в Италию.

«Уже в ближайшем будущем Шкриньяр станет заметным защитником «Сампдории» и Серии А», − говорил на презентации словака главный тренер генуэзцев Винченцо Монтелла. Он выпустил Милана на поле в матче с «Ювентусом», но Шкриньяр подвел, привезя пенальти. Ту ошибку Монтелла так и не простил. В сезоне-2015/16 словак провел всего три матча за «Сампдорию» и чувствовал себя неуютно: «Мне было очень тяжело. Я совершенно не понимал итальянский, к тому же партнеры по команде не спешили принимать меня в свои ряды. Меня спас Давид Иван, с которым мы нашли общий язык и подружились».

Уже в августе 2016-го все изменилось.

Большое количество потерь в составе вынудило нового тренера «Сампдории» Марко Джампаоло попробовать Шкриньяра в качестве основного защитника. И второй шанс он использовал. Милан стал ключевой фигурой в построениях «Сампы» и даже едва не вывел генуэзцев в Лигу Европы.

«В этом сезоне я чувствую себя совершенно по-другому. Если раньше родители с тревогой узнавали у меня, как дела, то теперь они с удовольствием обсуждают мои приключения в Италии. Можно сказать, благодаря фанатам «Сампдории» я почувствовал себя итальянцем. Я рассчитываю провести здесь долгие годы своей карьеры» − говорил Шкриньяр в феврале этого года. Всего через несколько месяцев Милан попрощался с Генуей. По слухам, решающим фактором стала его жена.

Барбара Рончекова − словацкая модель, знакомая со Шкриньяром еще со школьных времен. Защитник сборной Словакии влюбился в нее с первого знакомства. Знакомые Милана не раз видели, как тот тащит большое количество пакетов, в то время как Барбара − дамскую сумочку. По слухам, именно Барбара склонила Шкриньяра к переезду в столицу моды. «Сампдория» продала Милана в «Интер».

Шкриньяр до сих пор с большой ностальгией вспоминает годы в Генуе и по-прежнему переживает за «Сампу». Однако переход в «Интер» случился явно не зря. Милан здорово прибавил как в обороне, так и в наступлении на чужие ворота. В Серии А еще не завершился первый круг, а Шкриньяр уже настрелял в ворота соперников три гола. Особенно показательным оказался гол в ворота «Кьево». Забитый мяч Милана помог «Интеру» разгромно победить и выйти на чистое первое место.

Теперь на Шкриньяра претендуют «Реал» и «Барселона». Милан отвечает примерно так же, как и когда-то в «Сампдории»: «Мне не интересны испанские гранды. Я − игрок «Интера», и мне нравится выступать за эту команду», − заявил Шкриньяр. Болельщики «нерадзурри» обрадовались заявлению своего ведущего защитника. Но окончательное решение, возможно, вновь будет за женой Барбарой.

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