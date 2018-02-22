Вы не знаете этого парня, а он в феврале забил больше Кейна и Месси

Пора знакомиться.

«Рома» за 13,4 миллиона купила 20-летнего турецкого полузащитника. Эту новость от 16 июля прошлого года на нашем сайте никто не прокомментировал. Итальянцы заплатили немалые деньги за Дженгиза Ундера клубу-сенсации турецкой лиги – «Истанбулу», который занял второе место и отобрался в Лигу чемпионов (правда, не прошел квалификацию).

Ундер внес весомый вклад в успехи «Истанбула» – на его счету 7+5 по системе «гол плюс пас». Сезон-2016/17 вообще удался парню, он и в сборной Турции успел дебютировать, и даже забил вот такой роскошный гол в ворота молдавской команды:

Как часто это бывает, за талантом сразу выстроились в очередь толстосумы из АПЛ, но «МЮ», «Челси» и «Тоттенхэму» турок не достался – вовремя подсуетилась «Рома». Ундер официально перешел в «Рому» в день своего 20-летия, а в первой же игре заколотил гол «Тоттенхэму».

В составе римского клуба турецкий юниор закрепился далеко не сразу. Ундер одинаково уютно чувствует себя на обоих краях атаки, он отлично выполняет кроссы, но с отработкой в обороне нередко возникают проблемы – этот компонент еще нужно подтянуть. Главное, что в остальном уже пошли успехи.

Месяц феерично складывается для парня: теперь он регулярно выходит в основе, хотя и на 90 минут его не хватает. Весь февраль – вообще сплошная радость, Дженгиз четвертый матч подряд не уходит с поля без забитого мяча. Победный гол «Вероне», дубль в игре с «Беневенто», победный мяч «Удинезе» и еще гол в ворота «Шахтера», который, возможно, поможет «Роме» выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов, даже несмотря на сегодняшнее поражение в Харькове. Итого – пять голов за февраль. У Месси и Кейна так не получилось.

«Он очень уверен в себе, я доволен его прогрессом, – хвалит парня тренер «Ромы» Эусебио Ди Франческо. И тут же предостерегает, – Сегодня все получается, завтра может быть не так. Такое бывает сплошь и рядом. Есть очень много игроков, как Дженгиз, ему всего 20 лет. Мы легко возлагаем на них надежды и так же легко «отбрасываем» в сторону. Ундер может стать лидером, но ему необходимо прогрессировать. Он тренируется дополнительно, и мне это нравится».

Впереди у «Ромы» череда важнейших матчей. До ответной игры с «Шахтером» римлянам принимать «Милан», терпеть в Неаполе, потом играть дома с «Торино». А затем и матч с украинцами, где нужно только побеждать. Ундеру удалось стабилизировать свои успехи в играх с более слабыми командами, но теперь пора переходить на новый уровень, делая разницу в сражениях с равными себе. Сегодня удалось, но одноклубники не поддержали. Получится ли дальше?

Матч «Рома» – «Шахтер» 13 марта (вторник). К этой игре мы уже будем знать, продолжил ли этот парень свою потрясающую серию.