«Рома» за 13,4 миллиона купила 20-летнего турецкого полузащитника

Полузащитник турецкого клуба «Истанбул Башакшехир» Дженгиз Ундер продолжит карьеру в Италии. «Рома» объявила о подписании контракта с 20-летним футболистом. Сумма сделки составила 13,4 миллиона евро. Турецкий клуб сможет получить еще 1,5 миллиона евро в виде бонусов при достижении игроком в Италии определенных результатов.

Контракт Ундера с «Ромой» рассчитан до 30 июня 2022 года.