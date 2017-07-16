«Рома» за 13,4 миллиона купила 20-летнего турецкого полузащитника

не было повода, а вот теперь он есть)))
Полузащитник турецкого клуба «Истанбул Башакшехир» Дженгиз Ундер продолжит карьеру в Италии. «Рома» объявила о подписании контракта с 20-летним футболистом. Сумма сделки составила 13,4 миллиона евро. Турецкий клуб сможет получить еще 1,5 миллиона евро в виде бонусов при достижении игроком в Италии определенных результатов.
Контракт Ундера с «Ромой» рассчитан до 30 июня 2022 года.
UFFICIALE— AS Roma (@OfficialASRoma) 16 июля 2017 г.
L’#ASRoma perfeziona l’ingaggio di Cengiz Under
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