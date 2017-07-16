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    «Рома» за 13,4 миллиона купила 20-летнего турецкого полузащитника

    Полузащитник турецкого клуба «Истанбул Башакшехир» Дженгиз Ундер продолжит карьеру в Италии. «Рома» объявила о подписании контракта с 20-летним футболистом. Сумма сделки составила 13,4 миллиона евро. Турецкий клуб сможет получить еще 1,5 миллиона евро в виде бонусов при достижении игроком в Италии определенных результатов.

    Контракт Ундера с «Ромой» рассчитан до 30 июня 2022 года.

    Источник: Twitter

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    16.07.2017 11:28
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2888

      absent32 22 февраля 2018, 10:30

      не было повода, а вот теперь он есть)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1974

      android-uz 22 февраля 2018, 07:38

      а вот и коммент )))

      1
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