10 лучших игроков АПЛ не из «Манчестер Сити»

Эти парни хороши не меньше Де Брюйне, Агуэро и Стерлинга.

Гарри Кейн

Клуб: «Тоттенхэм»

Когда Гарри Кейн отгружает в ворота условных «Бернли» и «Саутгемптонов» хет-трики, где-то в мире грустит один Арсен Венгер. В 2001 году восьмилетнего Кейна посчитали толстым и списали из академии «Арсенала». Сейчас он лучший английский нападающий, который хоронит тех же «канониров» в лондонских дерби. Еще в 2015 году форварда называли игроком одного сезона – 21 гол в 34-х матчах АПЛ показались неубедительными.

Но уже четвертый сезон подряд англичанин разносит критиков в щепки, ушатывая соперников голами независимо от уровня сложности. Кейн превзошел отметку в 150 голов за карьеру и с регулярностью Лионеля Месси обновляет личные и клубные рекорды. Уже летом англичанин и аргентинец могут пересечься на поле в Эль Класико: «Реал» готов выложить за Кейна безумные 268 миллионов фунтов стерлингов.

Деле Алли

Клуб: «Тоттенхэм»

Деле Алли – парень с тяжелым характером и с не самой чистой репутацией. К 21 году полузащитник успел: а) отхватить трехматчевую дисквалификацию в Лиге Европы, влетев в соперника прямыми ногами; б) столько же получить за удар соперника в живот в АПЛ; в) показать средний палец за сборную Англии против словаков; г) вляпаться в секс-скандал; д) стать главным «ныряльщиком» АПЛ.

Куча косяков не отменяют одного: Алли – главный талант Англии со времен Уэйна Руни. Всего за 52 матча Деле забил 20 голов в АПЛ (для сравнения: Лэмпарду на это потребовалось 140 игр, Джеррарду – 169). Пока хавбек возмущается низким рейтингом в FIFA 18 (84) и из-за этого отказывается играть в футбольный симулятор, в очередь за футболистом уже выстроились «Челси», «Барселона» и «Реал».

Кристиан Эриксен

Клуб: «Тоттенхэм»

В матче против «Манчестер Юнайтед» Эриксен забил самый быстрый гол в истории «Уэмбли» после реконструкции в 2007 году – на 11-й секунде. После этого на стадионе появился посвященный этому событию объект, а у «МЮ» – антирекорд (быстрее датчанина в АПЛ «МЮ» никто не забивал). Обиднее для «красных дьяволов» то, что в моменте с голом судьи проспали нарушение правил.

Но Эриксен все равно красавчик. Штрафные удары в его исполнении – страх и боль всех вратарей АПЛ. Он же один из лидеров по голевым передачам в сезоне (восемь). В «Барселоне» уже ждут прихода второго Лаудрупа.

Давид Де Хеа

Клуб: «Манчестер Юнайтед»

В 2011 году «Манчестер Юнайтед» выцепил у «Атлетико» щуплого испанца и с тех пор на долгое время решил вратарскую проблему. Декабрьский матч с «Арсеналом» показал, что Де Хеа нет равных. Испанец не только сделал 14 сэйвов и установил рекорд сезона АПЛ, но и вытащил удар Лукаку по собственным воротам. «Я сказал Де Хеа после матча, что видел игру лучшего голкипера в мире», – хвалил вратаря главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью.

В недавней встрече против «Севильи» в Лиге чемпионов голкипер продолжил творить чудеса: испанец совершил восемь сейвов и повторил клубный рекорд 2011 года. Игрой Де Хеа особо восхищаются в «Реале»: ради вратаря мадридский клуб готов вернуть в Англию Бэйла или выписать чек в 100 миллионов фунтов стерлингов.

Мохамед Салах

Клуб: «Ливерпуль»

Летом 2017 года Салах так бодро ворвался в АПЛ, что стал главной темой для обсуждения в английских СМИ. Сейчас он пачками грузит голы в ворота топ-клубов и роняет один рекорд за другим – от наибольшего количества мячей левой ногой до самой высокой скорострельности в истории «Ливерпуля». Удивительно, что когда-то Салах мог оказаться в «Спартаке».

За 26 матчей в АПЛ египтянин совершил 32 результативных действия (23 гола + девять голевых передач) и по итогам 2017 года стал лучшим игроком Африки. В «Ливерпуле» очень ценят игрока: на церемонию получения награды футболист отправился в Гану на клубном самолете.

Эден Азар

Клуб: «Челси»

Азар – лучший дриблер Европы прямо сейчас. За матч бельгиец совершает 6,4 успешной обводки с эффективностью в 75% и в данном показателе круче Неймара и Лионеля Месси. В января Азар распечатал сотню по системе «гол+пас», выйдя на третье место в истории «Челси» по количеству голов, в которых принял участие – впереди только Фрэнк Лэмпард и Дидье Дрогба.

Пока Азара ставят на один уровень с Месси и Роналду и ждут, что бельгиец сможет подвинуть поднадоевшую пару в борьбе за «Золотой мяч», президент «Челси» Роман Абрамович повесил на полузащитника ценник в 225 миллионов. Сам Эден свою значимость оценивает немного выше: «Сколько я стою? 300 миллионов евро».

Роберто Фирмино

Клуб: «Ливерпуль»

«Фирмино – один из самых недооцененных футболистов АПЛ», – отмечает экс-защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер. Слова англичанина справедливы: не играя чистого форварда, Роберто забил уже 13 голов. Два из них («Суонси» и «Вест Хэму») – в издевательской манере, не глядя на ворота. Аналогичный гол бразилец отправил в ворота «Севильи» в Лиге чемпионов – правда, испанцы отыгрались с 0:3.

Летом 2013 года Фирмино хотел купить «Локомотив», предлагавший 12 миллионов евро. Через полгода бразильцем заинтересовался «Зенит». Но, кажется, сам игрок ни на что не променяет Англию: «Ливерпуль» готовит для 26-летнего нападающего пожизненный контракт.

Маркос Алонсо

Клуб: «Челси»

Дед Алонсо гонял за «Реал», отец – за «Барселону». Маркос может двинуться по пути отца: говорят, сам Месси лоббирует переезд испанца в столицу Каталонии. Пока же защитник безальтернативно держит левый фланг «Челси» и укрепляется в статусе одного из лучших латералей Англии. В этом сезоне у него уже шесть голов – лучший показатель среди защитников АПЛ.

К качественному скачку Алонсо подтолкнула трагедия. В 20-летнем возрасте он пьяным сел за руль BMW и влетел на нем в бетонную стену. В результате аварии скончалась девушка, сидевшая на соседнем сидении. После трагедии Маркос не только лишился прав на три года, но и замкнулся в себе, твердо отказался от ночных развлечений и начал пахать на тренировках.

Антонио Валенсия

Клуб: «Манчестер Юнайтед»

Валенсия появился в «МЮ» при Алексе Фергюсоне в 2009 году и с тех пор не потерялся ни при одном тренере. Статистика подтверждает важность эквадорца: он первый неевропеец, проведший за «Манчестер Юнайтед» больше 300 матчей. «Антонио – лучший правый защитник в мире. Сейчас нет лучше футболиста на его позиции», – больше всех от игры южноамериканца кайфует Жозе Моуринью.

32-летний не теряет уровень: он по-прежнему может полностью закрыть правый фланг, откуда максимально успешно грузит в штрафную площадь. Эквадорец – один из лидеров двух последних сезонов по количеству успешных кроссов с игры. Он же самый быстрый футболист АПЛ (максимально развитая скорость – 35,1 км/ч).

Алексис Санчес

Клуб: «Манчестер Юнайтед»

Санчес – настоящая машина. Тренеры «Манчестер Юнайтед» отмечают, что чилиец постоянно остается после основных занятий и еще полчаса делает дополнительные упражнения. Правда, пока нападающий только осваивается в новой команде и внедряется в систему футбола Моуринью – отсюда позиционные провалы в обороне.

При этом самый высокооплачиваемый футболист АПЛ (500 тысяч фунтов стерлингов в неделю) лидирует по главным атакующим показателям: по количеству успешных обводок за матч он уступает только Азару и Окслэд-Чемберлену (4,5); чилиец – в пятерке по количеству ключевых передач (2,7) и по количеству ударов (3,6).