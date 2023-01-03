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12.01.2018 22:3027
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12.03.2017 21:30«Спартак» оторвался от конкурентов на 8 очков. Дзюба назвал судейство в Перми «беспределом». Дайджест событий дня«Реал» ждет ответа от Де Хеа. «Зенита» проиграл в Перми при странном судействе. «Лестер» назначил Шекспира главным тренером. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.13
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26.09.2016 10:00Когда-то Бабел считался одним из самых перспективных игроков «Ливерпуля», которого называли приемником Роббена, Кейта и даже Анри. В 2011 году футболист уехал в Германию, а потом пропал на пять лет. «Бомбардир» рассказывает о перипетиях карьеры матерого голландца.2
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25.08.2016 17:00«Арсенал» наконец-то готов потратить деньги – «канониры» покупают нападающего из «Депортиво» Лукаса Переcа. «Бомбардир» показывает лучшие стороны будущего новичка команды Венгера и призывает ее болельщиков не расстраиваться заранее, что к ним перешел не Гризманн.3
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13.04.2016 15:00«Барселона» забивала пять голов «Челси», «галактикос» с Фигу, Зиданом и Роналдо страдали в Монако, а «Милан» был уничтожен на «Риасоре». «Бомбардир» аплодирует вчерашнему камбэку «Реала» и вспоминает, как в истории четвертьфиналов Лиги чемпионов отыгрывались поражения в два и более мячей.10
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05.04.2016 17:15Уверены, что «Бавария» сегодня порвет «Бенфику»? «Панатинаикос», «Лидс», «Порту» и другие клубы не из разряда «топ» с вами не согласны. «Бомбардир» вспоминает неожиданные результаты в четвертьфиналах ЛЧ. Только первые матчи.
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19.01.2016 12:00Сказка «Депортиво» - одно из главных воспоминаний девяностых-нулевых. Команда, бодавшаяся с «Реалом» и «Барселоной», очаровывала. Чуть-чуть не хватило для счастливого конца — чемпионства. Пережив очищение Сегундой, «Депор» живет прошлым и пытается вернуть приставку «супер». «Бомбардир» с грустью анализирует будущее галисийцев.