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04.02.2017 10:00Трансферное окно закрылось, и обнаружилось, что самыми активными покупателями в Премьер-лиге были команды, сражающиеся за выживание. Сергей Бабарика рассказывает, почему больше всех денег спустил «Кристал Пэлас».3
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01.02.2017 21:15Могилевца не пустили в «Ростов». «Краснодар» намерен расстаться с Ари. «Ювентус» заинтересовался полузащитником «Барселоны». «Бомбардир» собрал главные новости дня в одном материале.3
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28.01.2017 10:10Трансфер Клаудио Браво должен был заложить основы побед «Манчестер Сити». Во многом из-за потешной игры вратаря все пошло не по плану Гвардиолы. «Бомбардир» ищет решение важной проблемы, которая может не позволить «Манчестер Сити» побороться за титул.20
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27.01.2017 20:00«Арсенал» продолжает работать «на перспективу». Совсем недавно левый защитник Коэн Брамалл пахал на заводе «Бентли», а теперь у него двухлетний контракт легендарного клуба. Кого и зачем подписал Арсен Венгер?3
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