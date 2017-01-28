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    «Его критикуют, а это лучший голкипер в мире». Как Браво стал посмешищем и расстроил Гвардиолу


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    Голосов: 4
    28.01.2017 10:10
    Трансфер Клаудио Браво должен был заложить основы побед «Манчестер Сити». Во многом из-за потешной игры вратаря все пошло не по плану Гвардиолы. «Бомбардир» ищет решение важной проблемы, которая может не позволить «Манчестер Сити» побороться за титул.
    СПОЙЛЕРЫ
    Многие эксперты критикуют Клаудио Браво, но коллеги по футбольному миру его поддерживают. Сам Браво адекватно относится к насмешкам в свой адрес. Голкипер признает, что ошибается. Вот только результаты «Манчестер Сити» от таких признаний лучше пока не становятся.

    «Манчестер Сити» в этом сезоне выглядит невзрачно. Бодро играет Де Брейне, ярко смотрится Гюндоган, а так – ничего удивительного, включая и схемы Хосепа Гвардиолы. Испанец поэкспериментировал в начале сезона, но в итоге понял, что лучше 4-1-4-1 ему придумать пока затруднительно. Другой вопрос, что есть откровенный провал – это Клаудио Браво.

    В «твиттере» просто невозможно читать английских журналистов и комментаторов в выходные: они то и делают, что глумятся над голкипером «горожан». Летом они недоумевали от того, что шейхи выложили за 33-летнего вратаря 18 миллионов евро, а уже осенью и зимой начали тролить чилийца.

    Причина – устрашающая статистика бывшего кипера «Барселоны». Вдумайтесь: 19 матчей – 25 пропущенных голов. В среднем, 1,32 мяча за игру. Показатели для футболиста команды, борющейся в Англии за Лигу чемпионов, плохие. Также Браво пропустил из последних 24 ударов в створ – 16 мячей. Хуже в английской лиге не играет никто.

    Это отражает и положение дел команды: «горожане» идут на пятом месте. Из команд топ-5 они меньше всего забили (43), но больше всех пропустили (28). Представляем несколько различных решений.

    Менять игровую модель

    Гвардиола пришел в «Манчестер Сити» строить команду, которая любит мяч и ненавидит с ним расставаться. Вспомним, что его «Барселона» и «Бавария» доминировали, бегали больше времени на чужой половине поля, поджимая соперника к собственным воротам. В Англии Пеп не изменяет себе, но подкорректировать модель все-таки решился. И не в лучшую сторону. «Манчестер Сити» испанца – это 10 футболистов, которые действуют на «высоком» расположении от своего вратаря, заставляя прессинговать на пределе соперника. Обычно начинают дергать футболистов из зон при такой схеме защитники, но у «горожан» в идеале этим должен заниматься Браво. Испанец хотел вратаря, умеющего играть ногами.

    Да, чилиец сделал в этом сезоне уже за 600 передач. Другой вопрос – точность. Около 60% пасов от Браво – это короткие перекатывания мяча своим защитникам. При таком раскладе цифра «72%» в графе «точность» не выглядит удивительной. С длинными передачами еще хуже.

    Такая модель предполагает ограничение при выборе адресанта передачи. В последнем матче против «Тоттенхэма» у кипера их было три. Первые два – это короткие пасы Коларову и Отаменди. В то же время защитники перепасовывались с центральным полузащитником Яя Туре. Получает эдакий «ромб», от которого уже потом идут ответвления влево и вправо. Другой вариант – дальний вынос мяча на левый фланг, где за него боролись Сильва с Клиши. Этот путь сложнее, но куда опаснее. В этом и проблема: Браво не уверен в себе. Он не так давно сказал: «Проблема заключается в том, что при таком стиле вы неизбежно делаете одну ошибку на 300 передач». Чилиец редко переводит мяч на чужую половину поля, не выдерживает давления соперника. Дело в мега-атакующей модели, а не в том, что Англия не для таких, как Браво. Пример с Виктором Вальдесом, великолепно играющем в «Мидлсбро», это подтверждает.

    Поменять вратаря

    И тут три пути. Первый – поставить Вилли Кабальеро. Он провел первые три стартовых матча сезона в старте, пропустил по голу в каждом из них и отправился на скамейку. Более того, он поддерживает своего соперника по позиции: «Клаудио очень трудно адаптироваться в Англии, но он хорошо справляется. Убежден, что каждому игроку необходима поддержка». Тем не менее, он вратарь опытный, и у Гвардиолы есть, кем проводить ротацию. Это встряхнет Браво и в психологическом плане.

    Второй путь – купить нового голкипера. Новый слух – «горожане» интересуются Яном Облаком из «Атлетико». Мадридцы вряд ли отдадут вратаря, и нежелание терять классного футболиста выражается и в сумме отступных – 100 миллионов евро. С другой стороны, когда это останавливало шейхов?

    Третий путь – вернуть Харта. Джо арендован «Торино» и играет там достойно. Он сделал в два раза сэйвов, чем Браво, немного хуже имеет статистику по точностям передач (если мы уж заговорили о любви Гвардиолы к парням в воротах, умеющих обращаться мячом), но зато и короткими пасами пользуется реже – 40% против 60% у чилийца.

    Скажете, что Харт при одинаковом количестве игр пропустил на два гола больше (29 против 27-ми)? Но сравнивать «Торино» с «Манчестер Сити» неуместно, как и АПЛ с Серией А. Вы не найдете у англичанина матчей, где он бы пропустил все удары, которые летели в створ. А вот у Браво таких набралось достаточно – вспомните хотя бы последние встречи против «Эвертона» (четыре удара – четыре гола) и «Тоттенхэма» (два выстрела – два попадания). И последний аргумент: Джо даже при таких условиях провел на один сухой матч больше (пять против четырех).

    С таким вариантом согласен и Джейми Каррагер: «Сити» следует вернуть Харта из «Торино», или же найти нового вратаря. Если Гвардиола хочет выиграть Лигу чемпионов или АПЛ, для чего он и был приглашен в «Сити», то с таким вратарем сделать это у него не получится».

    Продолжать действовать в том же духе

    Складывается ощущение, что тренерский штаб не видит проблемы. И только тролли-комментаторы вместе с болельщиками воспринимают ситуацию адекватно. Звучит забавно, однако возьмем к примеру, что по этому поводу сказал экс тренер «горожан» Мануэль Пеллегрини: «Его много критикуют, но Клаудио Браво является лучшим голкипером в мире. Английская пресса слишком жестко к нему относится, как и к любому другому футболисту». Гвардиола чуть ли не после каждой игры говорит о том, что чилиец счастлив в Манчестере. Пеп доверяет киперу, пусть тот пока играет неудачно. Поэтому вряд ли мы увидим глобальные изменения в игре команды в скором времени, особенно во вратарской позиции.

    Сам Браво так высказывается о своих неудачах: «Я часто принимаю критику, потому что чувствую, что это помогает мне стать лучше и сильнее. И я почти не помню комплиментов в свой адрес». Но с чего бы им появиться, Клаудио?

    Цитата дня. Яя Туре вскипел из-за китайских денег

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 2 Голосов: 4
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +536

      dolf666 30 января 2017, 10:45

      дак если ему нужно от вратаря только классная игра в пас, то пусть Иньесту купит и поставит в раму. ну будут больше пропускать, зато какие пасы точные будут, он же ценит это)

      0
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 29 января 2017, 18:22

      да никогда этот карлик не был лучшим и не будет,что за бред!!!один раз проявил себя с лучшей стороны,выжил все соки из себя на ЧМ одном!!!это его максимум,к тому же в зрелом возрасте...

      -3
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      Рейтинг: +258

      vasiok74 28 января 2017, 21:51

      эх Браво,Браво.не пошло у тебя в Англий.в Барсе здорова смотрелься.жаль...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 28 января 2017, 14:46

      Совершенно непонятно чем Гвардиолу не устроил Харт. Прекрасный вратарь, очень надежный. Гвардиола сам себя в дураках оставил.

      5
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    • ...
      Рейтинг: +32

      umarjon1935 28 января 2017, 14:36

      Вратарь конечно не виноват.Игроки должны играть на должном уровне!!

      -1
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      ...
      Рейтинг: +746

      MU-fanatic > umarjon1935 29 января 2017, 18:23

      что за глупость)))вратарь тоже игрок и часть команды))

      -3
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      Рейтинг: +800

      forward33 28 января 2017, 12:57

      Одним словом поменяли шило на мыло

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2711

      Masteralex 28 января 2017, 11:28

      Отличный вратарь с хорошей реакцией, а когда команда проигрывает 4-0 только идиот будет винить вратаря в неудаче :)

      -1
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic > Masteralex 29 января 2017, 18:24

      Браво сам косипорит не меньше,особенно на выходах!иногда смешно даже делает,в стиле Бартеса))

      -3
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      Рейтинг: +2711

      Masteralex > MU-fanatic 29 января 2017, 19:07

      ну во-первых, БартеЗ, а не какой-то там Бартес, а во-вторых, Бартез самый лучший французский вратарь современности, сравнение с ним вполне почётно

      0
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      ...
      Рейтинг: +746

      MU-fanatic > Masteralex 3 февраля 2017, 17:42

      хотя что еще можно услышать от возможного фаната коней)))

      -3
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic > Masteralex 3 февраля 2017, 17:45

      хаха ну внимание обратил прям на самую суть ответа и как попугай повторил фамилию француза 3 раза,смысл)))!!!сразу видно ума палата!и БартеЗ далеко не лучший вратарь Франции и тем более современности!!!что за бред!

      -3
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      Рейтинг: +2711

      Masteralex > MU-fanatic 3 февраля 2017, 19:10

      сразу видно тупого неадеквата, разумные аргументы закончились и начались оскорбления, скажу на твоём языке: "пшол вон, клоун"

      1
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic > Masteralex 7 февраля 2017, 00:43

      я лучше скажу правду,чем буду нести ахинею,как ты!элитный кретин)ты умного ничего не сказал и перешел на оскорбления,вывод один!смотри в зеркало чаще на себя долбадурня!и у тебя оч размытые понятия адекватности,раз ты вообще на меня внимания обратил,значит правду сказал,никак иначе))пока дятел!

      -2
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      Рейтинг: +590

      mihail1980 28 января 2017, 11:14

      браво Браво

      0
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      Рейтинг: -130

      калач 28 января 2017, 10:35

      посмешищем стал тот кто статью писал. Браво бист

      2
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      Рейтинг: +50

      Bogdan1906 > калач 28 января 2017, 11:09

      Видимо, ты его мачти не смотришь

      -1
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      Рейтинг: +10

      Макс Cуарес > Bogdan1906 28 января 2017, 14:15

      Он в Барсе был тащером. Ты не смотришь матчей.

      -1
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      Рейтинг: -130

      калач > Макс Cуарес 28 января 2017, 15:33

      нельзя в Барсе тащить а в МанСити быть дном. ВОрота везде одинаковые

      1
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic > калач 29 января 2017, 18:24

      соглашусь!

      -2
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