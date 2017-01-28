«Его критикуют, а это лучший голкипер в мире». Как Браво стал посмешищем и расстроил Гвардиолу

Трансфер Клаудио Браво должен был заложить основы побед «Манчестер Сити». Во многом из-за потешной игры вратаря все пошло не по плану Гвардиолы. «Бомбардир» ищет решение важной проблемы, которая может не позволить «Манчестер Сити» побороться за титул.

Многие эксперты критикуют Клаудио Браво, но коллеги по футбольному миру его поддерживают. Сам Браво адекватно относится к насмешкам в свой адрес. Голкипер признает, что ошибается. Вот только результаты «Манчестер Сити» от таких признаний лучше пока не становятся.

«Манчестер Сити» в этом сезоне выглядит невзрачно. Бодро играет Де Брейне, ярко смотрится Гюндоган, а так – ничего удивительного, включая и схемы Хосепа Гвардиолы. Испанец поэкспериментировал в начале сезона, но в итоге понял, что лучше 4-1-4-1 ему придумать пока затруднительно. Другой вопрос, что есть откровенный провал – это Клаудио Браво.

В «твиттере» просто невозможно читать английских журналистов и комментаторов в выходные: они то и делают, что глумятся над голкипером «горожан». Летом они недоумевали от того, что шейхи выложили за 33-летнего вратаря 18 миллионов евро, а уже осенью и зимой начали тролить чилийца.

Причина – устрашающая статистика бывшего кипера «Барселоны». Вдумайтесь: 19 матчей – 25 пропущенных голов. В среднем, 1,32 мяча за игру. Показатели для футболиста команды, борющейся в Англии за Лигу чемпионов, плохие. Также Браво пропустил из последних 24 ударов в створ – 16 мячей. Хуже в английской лиге не играет никто.

Это отражает и положение дел команды: «горожане» идут на пятом месте. Из команд топ-5 они меньше всего забили (43), но больше всех пропустили (28). Представляем несколько различных решений.

Менять игровую модель

Гвардиола пришел в «Манчестер Сити» строить команду, которая любит мяч и ненавидит с ним расставаться. Вспомним, что его «Барселона» и «Бавария» доминировали, бегали больше времени на чужой половине поля, поджимая соперника к собственным воротам. В Англии Пеп не изменяет себе, но подкорректировать модель все-таки решился. И не в лучшую сторону. «Манчестер Сити» испанца – это 10 футболистов, которые действуют на «высоком» расположении от своего вратаря, заставляя прессинговать на пределе соперника. Обычно начинают дергать футболистов из зон при такой схеме защитники, но у «горожан» в идеале этим должен заниматься Браво. Испанец хотел вратаря, умеющего играть ногами.

Да, чилиец сделал в этом сезоне уже за 600 передач. Другой вопрос – точность. Около 60% пасов от Браво – это короткие перекатывания мяча своим защитникам. При таком раскладе цифра «72%» в графе «точность» не выглядит удивительной. С длинными передачами еще хуже.

Такая модель предполагает ограничение при выборе адресанта передачи. В последнем матче против «Тоттенхэма» у кипера их было три. Первые два – это короткие пасы Коларову и Отаменди. В то же время защитники перепасовывались с центральным полузащитником Яя Туре. Получает эдакий «ромб», от которого уже потом идут ответвления влево и вправо. Другой вариант – дальний вынос мяча на левый фланг, где за него боролись Сильва с Клиши. Этот путь сложнее, но куда опаснее. В этом и проблема: Браво не уверен в себе. Он не так давно сказал: «Проблема заключается в том, что при таком стиле вы неизбежно делаете одну ошибку на 300 передач». Чилиец редко переводит мяч на чужую половину поля, не выдерживает давления соперника. Дело в мега-атакующей модели, а не в том, что Англия не для таких, как Браво. Пример с Виктором Вальдесом, великолепно играющем в «Мидлсбро», это подтверждает.

Поменять вратаря

И тут три пути. Первый – поставить Вилли Кабальеро. Он провел первые три стартовых матча сезона в старте, пропустил по голу в каждом из них и отправился на скамейку. Более того, он поддерживает своего соперника по позиции: «Клаудио очень трудно адаптироваться в Англии, но он хорошо справляется. Убежден, что каждому игроку необходима поддержка». Тем не менее, он вратарь опытный, и у Гвардиолы есть, кем проводить ротацию. Это встряхнет Браво и в психологическом плане.

Второй путь – купить нового голкипера. Новый слух – «горожане» интересуются Яном Облаком из «Атлетико». Мадридцы вряд ли отдадут вратаря, и нежелание терять классного футболиста выражается и в сумме отступных – 100 миллионов евро. С другой стороны, когда это останавливало шейхов?

Третий путь – вернуть Харта. Джо арендован «Торино» и играет там достойно. Он сделал в два раза сэйвов, чем Браво, немного хуже имеет статистику по точностям передач (если мы уж заговорили о любви Гвардиолы к парням в воротах, умеющих обращаться мячом), но зато и короткими пасами пользуется реже – 40% против 60% у чилийца.

Скажете, что Харт при одинаковом количестве игр пропустил на два гола больше (29 против 27-ми)? Но сравнивать «Торино» с «Манчестер Сити» неуместно, как и АПЛ с Серией А. Вы не найдете у англичанина матчей, где он бы пропустил все удары, которые летели в створ. А вот у Браво таких набралось достаточно – вспомните хотя бы последние встречи против «Эвертона» (четыре удара – четыре гола) и «Тоттенхэма» (два выстрела – два попадания). И последний аргумент: Джо даже при таких условиях провел на один сухой матч больше (пять против четырех).

С таким вариантом согласен и Джейми Каррагер: «Сити» следует вернуть Харта из «Торино», или же найти нового вратаря. Если Гвардиола хочет выиграть Лигу чемпионов или АПЛ, для чего он и был приглашен в «Сити», то с таким вратарем сделать это у него не получится».

Продолжать действовать в том же духе

Складывается ощущение, что тренерский штаб не видит проблемы. И только тролли-комментаторы вместе с болельщиками воспринимают ситуацию адекватно. Звучит забавно, однако возьмем к примеру, что по этому поводу сказал экс тренер «горожан» Мануэль Пеллегрини: «Его много критикуют, но Клаудио Браво является лучшим голкипером в мире. Английская пресса слишком жестко к нему относится, как и к любому другому футболисту». Гвардиола чуть ли не после каждой игры говорит о том, что чилиец счастлив в Манчестере. Пеп доверяет киперу, пусть тот пока играет неудачно. Поэтому вряд ли мы увидим глобальные изменения в игре команды в скором времени, особенно во вратарской позиции.

Сам Браво так высказывается о своих неудачах: «Я часто принимаю критику, потому что чувствую, что это помогает мне стать лучше и сильнее. И я почти не помню комплиментов в свой адрес». Но с чего бы им появиться, Клаудио?

Цитата дня. Яя Туре вскипел из-за китайских денег