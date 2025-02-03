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  • Губерниев – о желании Промеса вернуться в «Спартак»: «Мы что, помойка, что ли?»

Губерниев – о желании Промеса вернуться в «Спартак»: «Мы что, помойка, что ли?»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев возмущен историей с возможным возвращением Квинси Промеса в «Спартак».

«Промес сейчас играет за «Дубай Юнайтед», а должен, наверное, выступать за команду Prison [тюрьма] City.

Скажи честно: «Я ошибался, хочу принести пользу замечательной команде, прекрасной стране». Опять вот это нам зачем? Мы что помойка, что ли?

Футболист‑то хороший. А дальше что? Пример он какой для всех нас? Скажи нам: «Ошибался, дайте шанс». Не, молчок. Бестолочь потому что.

А теперь милашка какой, обнимается со всеми, целуется, и его ждут вроде как в России», – сказал Губерниев.

  • Промес выступал за «Спартак» с 2021 года. До этого он был в клубе с 2014 по 2018 год.
  • Голландец провел 235 матчей и забил 114 голов.
  • Прошлым летом с ним не продлили контракт. Футболист в конце февраля не смог вернуться в Россию из ОАЭ в связи с уголовным преследованием.
  • Квинси грозит экстрадиция в Нидерланды, где его ждет реальный тюремный срок.
  • На родине экс-спартаковца приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.

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Источник: «Матч ТВ»

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03.02.2025 00:56
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Комментарии (76)
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andr45
1738570019
Риторический вопрос, на который может быть только положительный момент) В самом деле, - если уроженцы России открыто, без принуждения, отказываются не только от флага, герба и гимна страны, но и от нее самой, называя себя «нейтралами из ниоткуда», - если Главный тренер сборной России считает возможным обгаживать СССР, - если какой-то уголовник, считает, что Россия это г*но, куда он не собирается возвращаться, а руководители рассейского футбола лебезят перед ним, обращаясь к нему "Сашенька", - если экс-легионеры в открытую глумятся над Рассеей, а все СМИ и футбольная обчественность его оправдывают, - если тот же Губерниев считает своим журналистским триумфом доведение женщины до слез в прямом эфире, то как следует назвать эту страну?
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Странник 09
1738574625
Мы не помойка, помойка это ты губа
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subbotaspartak
1738582776
...и его ждут ВРОДЕ как в России»... вроде... Чего все распетушились...
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slavа0508
1738589542
Да что ж вам всем так пукан разрывает ???Вам то какое нахер дело до Антохи ...смотрите лучше за собой и своими семьями ...у вас у всех всё ок с законом ???
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ySS
1738592639
Болтун и компания - реально помойка
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WILDLING_HRUNDEL
1738607778
Позорный мерзкий Спартак
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Макс_37RUS
1738625681
А кто помнит когда Спартак купил Фернандо Ковенаги? такие надежды были
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nik55
1738648665
губер ты и есть ходячая помойка
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Taps
1738660504
Наркоторговца - на нары !
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Евгений-Ванин-vkontakte
1738924309
Хороший игрок
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