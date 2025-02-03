Губерниев – о желании Промеса вернуться в «Спартак»: «Мы что, помойка, что ли?»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев возмущен историей с возможным возвращением Квинси Промеса в «Спартак».

«Промес сейчас играет за «Дубай Юнайтед», а должен, наверное, выступать за команду Prison [тюрьма] City.

Скажи честно: «Я ошибался, хочу принести пользу замечательной команде, прекрасной стране». Опять вот это нам зачем? Мы что помойка, что ли?

Футболист‑то хороший. А дальше что? Пример он какой для всех нас? Скажи нам: «Ошибался, дайте шанс». Не, молчок. Бестолочь потому что.

А теперь милашка какой, обнимается со всеми, целуется, и его ждут вроде как в России», – сказал Губерниев.