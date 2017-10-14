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    • «Кристал Пэлас» не только забил, но и обыграл чемпиона после жутких 0:17

    «Кристал Пэлас» не только забил, но и обыграл чемпиона после жутких 0:17


    3
    Голосов: 6
    14.10.2017 21:45
    В интернете уже обсмеяли «Челси», который умудрился проиграть незабивающей команде.

    Семь проигранных матчей с разницей 0:17, а впереди встреча с чемпионом. Ничем хорошим для команды Роя Ходжсона это закончиться было не должно, но в итоге завершилось триумфом и сенсацией. Пока на «Энфилде» мучились, на «Селхерст Парке» пели песню во славу непредсказуемости футбола. Первый гол за «Кристал Пэлас» забил защитник «Челси», однако на автогол Аспиликуэты точным ударом ответил Бакайоко.

    Уйти бы чемпиону с 1:1 на перерыв, но вновь вмешался Заа. Вновь, потому что еще в апреле он сильно огорчил «Челси», когда синие летели к чемпионству – сравнял счет на «Стэмфорд Бридж», и ту игру «Кристал Пэлас» выиграл 2:1. Сейчас Заа забил победный, а счет оказался тем же. Целого тайма подопечным Антонио Конте не хватило даже чтобы увезти ничью. Ходжсон при этом стал вторым тренером, кто выиграл у «Челси» за четыре разных клуба (первым был Эллардайс).

    В интернете, конечно же, «Челси» обсмеяли все подряд.

    Вспомнили даже знаменитую фразу Дидье Дрогба после игры с «Барселоной». И действительно. What a f*cking disgrace!

    Но некоторые не видят в победе Ходжсона ничего выдающегося.

    «Челси» против «Кристал Пэлас» и против «Атлетико»:

    «Мы обыграли дома «Челси». Это просто сон. Но это только начало», – уверен Заа. Дальше у «Кристал Пэлас» гостевой матч с «Ньюкаслом» и домашний против «Вест Хэма». Теперь уже можно помечтать и о спасении.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Twitter
    Рейтинг: 3 Голосов: 6
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    Комментарии6
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    • ...
      Рейтинг: +1994

      Pourport 15 октября 2017, 17:38

      Сенсация на пустом месте,7т и все 7 поражений Пэлас,а впереди у Челси матчи в ЛЧ(что гораздо важней лиги,по словам же самого общества)отдали очки соседям по Лондону,здесь надо говорить спасибо а не лепить новости луковые!)

      0
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      Рейтинг: +214

      Yurini 15 октября 2017, 15:58

      да проиграй им любой фаворит такого хай вая бы нело... просто Челси не любит большинство населения! ошибись один раз и рты у всех не закрываются... это одним названием ГЛОРЫ ТУПЫЕ СКА! А так да это АПЛ дЕТКА!

      -1
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      Рейтинг: +540

      dolf666 > Yurini 17 октября 2017, 12:56

      ну знаешь, действующий чемпион проиграл клубу, который с начала сезона забил лишь один гол, и тот в кубке лиги! тут скорее не было бы хая, если Челси выставил резервистов, а так основа, извини уж, курам на смех))

      0
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      Рейтинг: +70744

      insider_retro 15 октября 2017, 14:14

      Это АПЛ!!!!!!!!!!!!

      0
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      Рейтинг: +7

      loloololooool 15 октября 2017, 13:05

      ахах ллллллооооооооооолллллллллллл

      -1
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      Рейтинг: +19

      lugansk1974 15 октября 2017, 06:23

      молодцы

      0
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