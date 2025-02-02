АПЛ. «Арсенал» разгромил «Манчестер Сити» (5:1)

В матче 24-го тура АПЛ «Арсенал» дома крупно обыграл «Манчестер Сити» – 5:1.

Хозяева открыли счет уже на 2-й минуте – отличился Мартин Эдегор. Все остальные голы были забиты после перерыва.

На 55-й минуте Эрлинг Холанд сравнял счет. Однако голы Томаса Парти на 57-й минуте, Майлза Льюиса-Скелли на 62-й, Кая Хаверца на 76-й и Итана Нванери на 90+5-й принесли «Арсеналу» разгромную победу.

Лондонцы занимают 2-е место в АПЛ с 50 очками после 24 матчей. Отставание от лидирующего «Ливерпуля», который провел на игру меньше, составляет 6 баллов. Беспроигрышнаяя серия «Арсенала» в чемпионате достигла 14 встреч подряд.

«Манчестер Сити» идет 4-м с 41 очком. Команда прервала беспроигрышную серию из 6 матчей подряд в АПЛ.

Англия. АПЛ. 24-й тур

Арсенал – Манчестер Сити – 5:1 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Эдегор, 2; 1:1 – Холанд, 55; 2:1 – Парти, 57; 3:1 – Льюис-Скелли, 62; 4:1 – Хаверц, 76; 5:1 – Нванери, 90+5.

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