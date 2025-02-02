Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Зимний кубок РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?

АПЛ. «Арсенал» разгромил «Манчестер Сити» (5:1)

В матче 24-го тура АПЛ «Арсенал» дома крупно обыграл «Манчестер Сити» – 5:1.

Хозяева открыли счет уже на 2-й минуте – отличился Мартин Эдегор. Все остальные голы были забиты после перерыва.

На 55-й минуте Эрлинг Холанд сравнял счет. Однако голы Томаса Парти на 57-й минуте, Майлза Льюиса-Скелли на 62-й, Кая Хаверца на 76-й и Итана Нванери на 90+5-й принесли «Арсеналу» разгромную победу.

Лондонцы занимают 2-е место в АПЛ с 50 очками после 24 матчей. Отставание от лидирующего «Ливерпуля», который провел на игру меньше, составляет 6 баллов. Беспроигрышнаяя серия «Арсенала» в чемпионате достигла 14 встреч подряд.

«Манчестер Сити» идет 4-м с 41 очком. Команда прервала беспроигрышную серию из 6 матчей подряд в АПЛ.

Англия. АПЛ. 24-й тур

Арсенал – Манчестер Сити – 5:1 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Эдегор, 2; 1:1 – Холанд, 55; 2:1 – Парти, 57; 3:1 – Льюис-Скелли, 62; 4:1 – Хаверц, 76; 5:1 – Нванери, 90+5.

Календарь АПЛ

Турнирная таблица АПЛ

Новости по теме
Гвардиола отреагировал на издевательское празднование 18-летнего игрока «Арсенала» 1
18-летний игрок «Арсенала» поругался с Холандом и затем отпраздновал гол в стиле Эрлинга
Гвардиола прокомментировал поражение 1:5 от «Арсенала» 5
Источник: «Бомбардир»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

02.02.2025 21:23
Рекомендуем
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Таврида
1738520881
Гвардиола, наверное, вырвал у себя последние волосы...
Ответить
гууд
1738520975
Сегодня хороший вечер, господа! С победой пушкари! С заслуженной победой!
Ответить
...короче
1738521037
...а это уже и не смешно, и немножко похоже на пипец...
Ответить
Spartak_forv@
1738521261
Мдаааа,посыпался сити,молодцы Арсенал
Ответить
Skull_Boy
1738521817
Нет Родри и в защите нереальная дыра
Ответить
PushkaStrashnaya
1738523905
Знатно надавали по щам, Парусник пошел ко дну от Лондонской пушки.
Ответить
темирхан
1738525319
так конечно счет такой будет, если в составе имеешь 14 игроков! а должно быть 20-22.
Ответить
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 