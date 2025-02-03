Гвардиола прокомментировал поражение 1:5 от «Арсенала»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подвел итоги проигранного матча 24-го тура АПЛ против «Арсенала».

Действующий чемпион Англии был разгромлен со счетом 1:5.

«Сити» остался в топ-4 лиги, но отстал от лидирующего «Ливерпуля» на 15 очков.

«Я сожалею только о последних 25 минутах, поскольку мы забыли, что нужно делать, что мы делали 65-70 минут.

Начало матча было трудным, но через 10-15 минут, думаю, мы собрались и играли очень хорошо, при 1:1 мы оставались в игре.

Затем был рикошет и третий гол. Однако после этого в обороне мы продолжали делать то, что требуется, были более терпеливы. Но когда ты так играешь, при счете 3:1 сопернику комфортно, приходится сложнее.

Я сожалею о последних 15-20 минутах, в остальном это была очень хороший матч с нашей стороны. Это трудно понять, зная счет, но так я чувствую», – сказал Гвардиола.