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Гвардиола прокомментировал поражение 1:5 от «Арсенала»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подвел итоги проигранного матча 24-го тура АПЛ против «Арсенала».

  • Действующий чемпион Англии был разгромлен со счетом 1:5.
  • «Сити» остался в топ-4 лиги, но отстал от лидирующего «Ливерпуля» на 15 очков.

«Я сожалею только о последних 25 минутах, поскольку мы забыли, что нужно делать, что мы делали 65-70 минут.

Начало матча было трудным, но через 10-15 минут, думаю, мы собрались и играли очень хорошо, при 1:1 мы оставались в игре.

Затем был рикошет и третий гол. Однако после этого в обороне мы продолжали делать то, что требуется, были более терпеливы. Но когда ты так играешь, при счете 3:1 сопернику комфортно, приходится сложнее.

Я сожалею о последних 15-20 минутах, в остальном это была очень хороший матч с нашей стороны. Это трудно понять, зная счет, но так я чувствую», – сказал Гвардиола.

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Источник: BBC

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03.02.2025 01:03
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Комментарии (5)
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WhiteSupremacist
1738564719
Лысого шарлатана снова натянули на шишку
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FRZZ
1738567792
Лучше бы узбек играл в защите.
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sined1951
1738568295
Пора Гвардиоле отдохнуть, он явно устал. Да похоже и футболисты сплавляют его из команды.
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k611
1738575164
По доброму, надо уходить из клуба. Отдохнуть, перезагрузиться.
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Поклоник мбаппе
1738675085
Пусть лысый уходит,отни проигрыши да и Ман Сити скатился с ним в 2025г
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