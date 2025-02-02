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Ибрагимович попросил трех игроков уйти из «Милана»

Советник владельца «Милана» Златан Ибрагимович вчера на базе в Миланелло вступил в конфронтацию с нападающим Альваро Моратой, защитниками Фикайо Томори и Давиде Калабрией.

Утверждается, что швед, используя свой характерный тон, предложил всем троим принять трансферы в другие команды.

Испанский нападающий и итальянский защитник, по всей видимости, приняли просьбу шведа. Мората отправится в «Галатасарай», а Калабрия – в «Болонью».

Однако английский защитник Томори вновь заявил о своем отказе переходить в «Тоттенхэм». Он, в отличие от двух партнеров по команде, принимает участие в сегодняшнем матче с «Интером».

  • 32-летний Мората провел в этом сезоне за «Милан» 25 матчей, забил 6 голов, отдал 2 передачи.
  • 28-летний Калабрия в этом сезоне сыграл в 14 встречах за «россонери», отметился 1 голом.
  • На счету 27-летнего в сезоне-2024/25 Томори 22 игры за клуб, в них он сделал 1 ассист.

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Источник: Milan News

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02.02.2025 21:45
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Комментарии (2)
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...короче
1738522869
...Златан из тех, кто способен вывернуть наизнанку любого в составе, знает эту кухню подпольную не понаслышке...
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vovinho11
1738585657
Лишь бы на пользу
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