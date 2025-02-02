Ибрагимович попросил трех игроков уйти из «Милана»

Советник владельца «Милана» Златан Ибрагимович вчера на базе в Миланелло вступил в конфронтацию с нападающим Альваро Моратой, защитниками Фикайо Томори и Давиде Калабрией.
Утверждается, что швед, используя свой характерный тон, предложил всем троим принять трансферы в другие команды.
Испанский нападающий и итальянский защитник, по всей видимости, приняли просьбу шведа. Мората отправится в «Галатасарай», а Калабрия – в «Болонью».
Однако английский защитник Томори вновь заявил о своем отказе переходить в «Тоттенхэм». Он, в отличие от двух партнеров по команде, принимает участие в сегодняшнем матче с «Интером».
- 32-летний Мората провел в этом сезоне за «Милан» 25 матчей, забил 6 голов, отдал 2 передачи.
- 28-летний Калабрия в этом сезоне сыграл в 14 встречах за «россонери», отметился 1 голом.
- На счету 27-летнего в сезоне-2024/25 Томори 22 игры за клуб, в них он сделал 1 ассист.