Мостовой ответил, способен ли Промес усилить «Спартак» после года в ОАЭ

Александр Мостовой оценил перспективы Квинси Промеса в случае возвращения в «Спартак».
«Думаю, что историю с Промесом нужно забыть, мне с трудом верится, что он вернется в «Спартак».
Его ситуацию нужно делить на две части: жизненная и футбольная.
Берем жизненную: навряд ли его кто-то отпустит. Я так понимаю, что он наказан и ждет решения суда.
А по-футбольному, это топ-игрок, и в свои 33 еще может помочь «Спартаку», – сказал Мостовой.
- Промес выступал за «Спартак» с 2021 года. До этого он был в клубе с 2014 по 2018 год.
- Голландец провел 235 матчей и забил 114 голов.
- Прошлым летом с ним не продлили контракт. Футболист в конце февраля не смог вернуться в Россию из ОАЭ в связи с уголовным преследованием.
- Квинси грозит экстрадиция в Нидерланды, где его ждет реальный тюремный срок.
- На родине экс-спартаковца приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.
Источник: «РБ Спорт»