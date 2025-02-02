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  • Мостовой ответил, способен ли Промес усилить «Спартак» после года в ОАЭ

Мостовой ответил, способен ли Промес усилить «Спартак» после года в ОАЭ

2 февраля 2025, 22:22
3

Александр Мостовой оценил перспективы Квинси Промеса в случае возвращения в «Спартак».

«Думаю, что историю с Промесом нужно забыть, мне с трудом верится, что он вернется в «Спартак».

Его ситуацию нужно делить на две части: жизненная и футбольная.

Берем жизненную: навряд ли его кто-то отпустит. Я так понимаю, что он наказан и ждет решения суда.

А по-футбольному, это топ-игрок, и в свои 33 еще может помочь «Спартаку», – сказал Мостовой.

  • Промес выступал за «Спартак» с 2021 года. До этого он был в клубе с 2014 по 2018 год.
  • Голландец провел 235 матчей и забил 114 голов.
  • Прошлым летом с ним не продлили контракт. Футболист в конце февраля не смог вернуться в Россию из ОАЭ в связи с уголовным преследованием.
  • Квинси грозит экстрадиция в Нидерланды, где его ждет реальный тюремный срок.
  • На родине экс-спартаковца приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига ОАЭ. Про Лига Юнайтед ФК Спартак Промес Квинси Мостовой Александр
Комментарии (3)
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serhio80
1738526325
Саша сходил на курсы тренеров) одновременно ходил на курсы юристов, поваров и возможно даже лицензию пилота гражданской авиации получил)
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БАЗАРА НЕТ
1738528932
Спам и та усилился травмированными игроками) к фнл поправятся
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