Мостовой ответил, способен ли Промес усилить «Спартак» после года в ОАЭ

Александр Мостовой оценил перспективы Квинси Промеса в случае возвращения в «Спартак».

«Думаю, что историю с Промесом нужно забыть, мне с трудом верится, что он вернется в «Спартак».

Его ситуацию нужно делить на две части: жизненная и футбольная.

Берем жизненную: навряд ли его кто-то отпустит. Я так понимаю, что он наказан и ждет решения суда.

А по-футбольному, это топ-игрок, и в свои 33 еще может помочь «Спартаку», – сказал Мостовой.