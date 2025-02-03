Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Зимний кубок РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
  • Главная
  • Новости
  • «Спартак» избавился от Николсона и купил Помазуна, позорное поражение «Ман Сити» и другие новости

«Спартак» избавился от Николсона и купил Помазуна, позорное поражение «Ман Сити» и другие новости

«Спартак» планирует купить форварда сборной Тринидада и Тобаго – известна сумма возможного трансфера

Помазун перешел в «Спартак» из ЦСКА, который пошел на серьезную уступку

«Локомотив» отказался отпускать Тикнизяна в клуб Примеры и нацелился на «нового Манджукича»

Николсон покинул «Спартак» и уехал в Мексику

«МЮ» купил вингера сборной Дании и отдал в аренду Рэшфорда

Названа причина задержки перехода Салазара в «Зенит»

Промес посетил матч «Спартака» и рассказал о переговорах с московским клубом

«Арсенал» разнес «Манчестер Сити» в 24-м туре АПЛ, «Манчестер Юнайтед» проиграл «Кристал Пэлас»

Захарян вышел на поле впервые в сезоне – его статистика в матче с «Осасуной»

Экс-тренер «Краснодара» Ивич хочет забрать Сперцяна и Кордобу в свою новую команду

Источник: «Бомбардир»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

03.02.2025 01:23
Рекомендуем
Комментарии (15)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
serhio80
1738541889
Спартак не избавлялся от Николсана! Такой заголовок это откровенное хамство в отношении клуба(
Ответить
serhio80
1738541994
Кто у вас там редактором сидел не хотите в зряплате уменьшить?
Ответить
serhio80
1738542229
Даже интересно сколько ещё рейтинга снимите) мне пох сколько плюсиков, но интересно)
Ответить
serhio80
1738542496
И да, все знают за какой северо западный клуб переживают три два расы)
Ответить
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 