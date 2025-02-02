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  • «Динамо» сделало новое предложение по защитнику сборной Парагвая

«Динамо» сделало новое предложение по защитнику сборной Парагвая

«Динамо» сделало новое предложение по трансферу 24-летнего правого защитника «Лануса» Хуана Хосе Касереса. Бело-голубые хотят приобрести 100 процентов прав на футболиста и подписать с ним контракт на 4 года.

  • В прошлом году Касерес провел за «Ланус» 33 матча, но не отметился результативными действиями. В 2025 году он сыграл в 2 встречах и сделал 1 голевую передачую
  • Стоимость игрока по данным Transfermarkt составляет 1 миллион евро.
  • Касерес родился в Аргентине и провел всю карьеру в местных командах, но выступает за сборную Парагвая. За нее он сыграл в 4 матчах.

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Источник: страница Уриэля Лугта в соцсети X

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02.02.2025 21:12
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Комментарии (1)
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FCSpartakM
1738525254
Сомнительно, что он сильнее Дасы
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