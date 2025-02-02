«Динамо» сделало новое предложение по защитнику сборной Парагвая

«Динамо» сделало новое предложение по трансферу 24-летнего правого защитника «Лануса» Хуана Хосе Касереса. Бело-голубые хотят приобрести 100 процентов прав на футболиста и подписать с ним контракт на 4 года.

В прошлом году Касерес провел за «Ланус» 33 матча, но не отметился результативными действиями. В 2025 году он сыграл в 2 встречах и сделал 1 голевую передачую

Стоимость игрока по данным Transfermarkt составляет 1 миллион евро.

Касерес родился в Аргентине и провел всю карьеру в местных командах, но выступает за сборную Парагвая. За нее он сыграл в 4 матчах.