Промес перечислил игроков «Спартака», с которыми общается

Футболист дубайского «Юнайтед» Квинси Промес подтвердил, что остается на связи с бывшими одноклубниками по «Спартаку».

– Вы на связи с игроками «Спартака»?

– Да, общаюсь практически со всеми.

С кем созваниваюсь? Чернов, Бонгонда, Мартинс, Угальде. Повторюсь, общаюсь почти со всеми.