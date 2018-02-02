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    Порно, расизм, домогательства. В Англии – три скандала за сутки


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    Голосов: 9
    02.02.2018 22:30
    Много неспокойных новостей из трех разных клубов АПЛ.

    В «Суонси» рекламируют порно?

    «Суонси» превратил дебют Мхитаряна в «Арсенале» в кошмар – одна из слабейших команд АПЛ поколотила лондонцев в очередном туре чемпионата со счетом 3:1. Героем игры стал 27-летний полузащитник Сэм Клукас – он забил два мяча.

    Сутки спустя ФА Англии приступила к расследованию празднований голов Клукасом. Футболист изобразил «подглядывающий» жест, который трактовали, как отсылку к символу определенного порносайта. «Мы не хотим, чтобы в нашем турнире существовали хоть какие-то отсылки к непристойным материалам», – заявили в Ассоциации.

    В паблике, о котором идет речь, ротируются порноролики с присутствием закадрового смеха и комментариев – оттого они и получили популярность. «Суонси» отреагировал предсказуемо: игрок не собирался никого оскорблять, да он вообще понятия не имел ни о каком порнопаблике. Еще забавнее выглядит новость о том, что Клукас принес извинения. За что?

    В декабре празднование голов схожим образом продемонстрировали два футболиста «Саутгемптона», но ФА на это никак не отреагировала. Сейчас же Клукасу грозят санкциями. Какими – пока неизвестно. Но жест игрока обсуждается даже в парламенте: например, Мария Колфилд заявила, что в связи с этим инцидентом растет убеждение в том, что футболисты не уважают женщин. В комментариях к статьям на английских порталах подозревают сговор, поскольку порнопортал после этого скандала получил очень мощную рекламу.

    В «Вест Хэме» работают расисты?

    Все из-за высказываний главы по трансферам в клубе Тони Генри, который в своих рабочих переписках сообщал, что «Вест Хэму» больше не нужны африканцы. Причем он утвердительно заявил – такова позиция клуба: «Мы поняли, что нам они не слишком нужны. Расизма здесь нет, есть плохое отношение к делу. Существуют топовые игроки из Африки, но когда они не играют – появляется куча проблем, так у нас было с Диафра Сахо, когда он не играет, то хочет новый контракт».

    «Вест Хэм» также вел переговоры о возможном трансфере Федора Смолова, но и тут Генри выразил свое мнение: «Думаю, российские футболисты не способны обосноваться в Англии. Как и итальянцы. Много ли итальянцев приехало сюда и смогло закрепиться? Ни о какой дискриминации тут нет и речи».

    Генри после этих публикаций временно отстранили от работы до полного расследования. Карлтон Коул, который провел в клубе целых девять лет, сообщил, что в клубе всегда тепло встречали африканцев и поприветствовал решение отстранить Генри. Сенегальский полузащитник «Вест Хэма» Шейх Куяте разместил в инстаграме пост с подписью «африканец и горжусь».

    Помимо Куяте в клубе также числится конголезский защитник Масуаку, арендованный у «Интера» португало-анголец Жоау Мариу и Педро Обианг, имеющий гражданства Испании и Экваториальной Гвинеи. А еще есть игрок, который попадает сразу под две нежелательные категории для Генри – итальянец с нигерийскими корнями Анжело Огбонна. Кстати, Огбонна – как раз игрок стартового состава безо всяких оговорок.

    Какие санкции ожидают Генри – пока неясно.

    UPD. Уже ясно. Самые суровые. Генри попросту уволили из клуба.

    В «Кристал Пэлас» лезут в душевые к детям?

    Глава клубной академии «Кристал Пэлас» Гари Иссотт временно отстранен от работы за то, что после одной из выездных игр команды U-18 пытался залезть в душ к игрокам. На выезде функционировала только одна душевая кабина. Обо всем этом узнал один из сотрудников академии, который слышал разговор двух футболистов.

    В то же время каких-то официальных заявлений или жалоб на Иссотта со стороны игроков или их родителей сделано не было. В инциденте с душем также не было никакого физического воздействия. Все это похоже больше на неудачную шутку со стороны Иссотта, однако ситуация теперь серьезная – директор отстранен. В клубе выясняют, что же случилось на самом деле.

    Между тем, Гари Иссотт известен как человек, который помог развиться таким футболистам, как Вилфрид Заа, Виктор Мозес и Натаниэль Клайн. В «Кристал Пэлас» он работает более 20 лет. Или «работал». Вполне вероятно, что теперь ему придется искать другой клуб.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, The Sun, Mirror
    Рейтинг: 2 Голосов: 9
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    Комментарии29
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      Рейтинг: +677

      vodomut 4 февраля 2018, 09:40

      ещё на нас вякают

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +979

      TUMS 4 февраля 2018, 03:31

      Одним словом - "Хей европа". И они еще нас хотят научить.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +63

      Hugo Lloris 3 февраля 2018, 20:44

      че бл мужик зашел в душ к детям и сразу увольнение?
      они тупые?

      0
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 3 февраля 2018, 20:31

      дебилы !!

      0
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 3 февраля 2018, 15:59

      Ну и бред. Особенно про ВХЮ. Совсем там офигели в своей Европе. Свобода слова?
      Не, не слышал.
      Полностью понимаю Генри, его слова не лишены здравого смысла. Африканские футболисты, да и вообще африканцы варятся в своей местной кухне и имеют весьма странное представление о жизни, и том, как нужно себя вести. Это никак не вяжется ни с европейскими, ни со славянскими ценностями. Проще говоря, многие африканцы не совсем адекватные люди, стоит только вспомнить Орье, Диуфа или Адебайора. А недавняя выходка Эвра?! Причём это касается и тех, кто родился в Европе или переехал сюда в детстве, это уже в генах + воспитание. Такие люди нигде не ассимилируются. Это не значит, что среди белых нет неадекватов (чего только Бартон стоит) или все африканцы странные, но тенденция видна чётко. А про итальянцев или наших, и подавно: всего лишь сказал, что они плохо привыкают к АПЛ. Какой нафиг расизм, констатация фактов.
      Остальное тоже бред ещё тот. Феминистки в любую бочку затычка, как и борцы за якобы "равноправие". Всё это равноправие уже вылилось в то, что выходцы из Африки и Азии уже нагибают всё Европу, а она хочет стать ещё толерантее.

      0
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      Рейтинг: +81

      palik 3 февраля 2018, 15:00

      а вы говорите что нашим политикам не чего делать, вот вам факт на лицо из-за рубежа

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 3 февраля 2018, 09:57

      Как же они могут, даже не из пальца, ИЗ ВОЗДУХА высосать новостьразбирательствосанкции. В конец ополоумели.

      2
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      Рейтинг: +1160

      Karpathian 3 февраля 2018, 06:51





      Но жест игрока обсуждается даже в парламенте: например, Мария Колфилд заявила, что в связи с этим инцидентом растет убеждение в том, что футболисты не уважают женщин.

      ОР НИЖЕ НОР! Давно я так не ржал

      1
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      Рейтинг: +364

      Simbirsk 2 февраля 2018, 21:41

      Когда людям заняться нечем, то они начинают из пальца сосать. Кто в данном случае это делает, человек выдающий нам эту информацию или же превоистоисточники по большому счету не суть важно.

      1
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 2 февраля 2018, 19:59

      люди перестали воспринимать обычные жизненные моменты спокойно.. даже какие то шутки , удачные или не очень..
      какой то инквизицией попахивает уже... охота на ведьм..
      видио других проблем у них в жизни нет

      0
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