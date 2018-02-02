Порно, расизм, домогательства. В Англии – три скандала за сутки

Много неспокойных новостей из трех разных клубов АПЛ.

В «Суонси» рекламируют порно?

«Суонси» превратил дебют Мхитаряна в «Арсенале» в кошмар – одна из слабейших команд АПЛ поколотила лондонцев в очередном туре чемпионата со счетом 3:1. Героем игры стал 27-летний полузащитник Сэм Клукас – он забил два мяча.

Сутки спустя ФА Англии приступила к расследованию празднований голов Клукасом. Футболист изобразил «подглядывающий» жест, который трактовали, как отсылку к символу определенного порносайта. «Мы не хотим, чтобы в нашем турнире существовали хоть какие-то отсылки к непристойным материалам», – заявили в Ассоциации.

В паблике, о котором идет речь, ротируются порноролики с присутствием закадрового смеха и комментариев – оттого они и получили популярность. «Суонси» отреагировал предсказуемо: игрок не собирался никого оскорблять, да он вообще понятия не имел ни о каком порнопаблике. Еще забавнее выглядит новость о том, что Клукас принес извинения. За что?

В декабре празднование голов схожим образом продемонстрировали два футболиста «Саутгемптона», но ФА на это никак не отреагировала. Сейчас же Клукасу грозят санкциями. Какими – пока неизвестно. Но жест игрока обсуждается даже в парламенте: например, Мария Колфилд заявила, что в связи с этим инцидентом растет убеждение в том, что футболисты не уважают женщин. В комментариях к статьям на английских порталах подозревают сговор, поскольку порнопортал после этого скандала получил очень мощную рекламу.

В «Вест Хэме» работают расисты?

Все из-за высказываний главы по трансферам в клубе Тони Генри, который в своих рабочих переписках сообщал, что «Вест Хэму» больше не нужны африканцы. Причем он утвердительно заявил – такова позиция клуба: «Мы поняли, что нам они не слишком нужны. Расизма здесь нет, есть плохое отношение к делу. Существуют топовые игроки из Африки, но когда они не играют – появляется куча проблем, так у нас было с Диафра Сахо, когда он не играет, то хочет новый контракт».

«Вест Хэм» также вел переговоры о возможном трансфере Федора Смолова, но и тут Генри выразил свое мнение: «Думаю, российские футболисты не способны обосноваться в Англии. Как и итальянцы. Много ли итальянцев приехало сюда и смогло закрепиться? Ни о какой дискриминации тут нет и речи».

Генри после этих публикаций временно отстранили от работы до полного расследования. Карлтон Коул, который провел в клубе целых девять лет, сообщил, что в клубе всегда тепло встречали африканцев и поприветствовал решение отстранить Генри. Сенегальский полузащитник «Вест Хэма» Шейх Куяте разместил в инстаграме пост с подписью «африканец и горжусь».

Помимо Куяте в клубе также числится конголезский защитник Масуаку, арендованный у «Интера» португало-анголец Жоау Мариу и Педро Обианг, имеющий гражданства Испании и Экваториальной Гвинеи. А еще есть игрок, который попадает сразу под две нежелательные категории для Генри – итальянец с нигерийскими корнями Анжело Огбонна. Кстати, Огбонна – как раз игрок стартового состава безо всяких оговорок.

Какие санкции ожидают Генри – пока неясно.

UPD. Уже ясно. Самые суровые. Генри попросту уволили из клуба.

В «Кристал Пэлас» лезут в душевые к детям?

Глава клубной академии «Кристал Пэлас» Гари Иссотт временно отстранен от работы за то, что после одной из выездных игр команды U-18 пытался залезть в душ к игрокам. На выезде функционировала только одна душевая кабина. Обо всем этом узнал один из сотрудников академии, который слышал разговор двух футболистов.

В то же время каких-то официальных заявлений или жалоб на Иссотта со стороны игроков или их родителей сделано не было. В инциденте с душем также не было никакого физического воздействия. Все это похоже больше на неудачную шутку со стороны Иссотта, однако ситуация теперь серьезная – директор отстранен. В клубе выясняют, что же случилось на самом деле.

Между тем, Гари Иссотт известен как человек, который помог развиться таким футболистам, как Вилфрид Заа, Виктор Мозес и Натаниэль Клайн. В «Кристал Пэлас» он работает более 20 лет. Или «работал». Вполне вероятно, что теперь ему придется искать другой клуб.