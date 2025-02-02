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  • Серия A. «Милан» упустил победу в матче с «Интером» на 90+3-й минуте (1:1)

Серия A. «Милан» упустил победу в матче с «Интером» на 90+3-й минуте (1:1)

В матче 23-го тура чемпионата Италии «Милан» сыграл вничью с «Интером» со счетом 1:1.

«Россонери» открыли счет на 45-й минуте усилиями Теяни Рейндерса. «Нерадзурри» ушли от поражения на 90+3-й – отличился Стефан де Врей.

«Интер» занимает 2-е место в Серии A с 51 очком после 22 матчей. Отставание от лидирующего «Наполи» составляет 2 балла. Беспроигрышная серия «нерадзурри» в чемпионате достигла 17 матчей подряд.

«Милан» идет в Серии A 8-м с 35 очками.

Италия. Серия А. 23-й тур

Милан – Интер – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Рейндерс, 45; 1:1 – де Врей, 90+3.

Календарь Серии А

Турнирная таблица Серии А

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Источник: «Бомбардир»

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02.02.2025 22:03
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Комментарии (2)
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PushkaStrashnaya
1738523307
За Милан играл 12-й игрок Штангевич.
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Spartak_forv@
1738523603
Три штанги это конечно полный аллес.По игре Милан со своим басом должен был улетать от трех
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