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Промес рассказал о переговорах со «Спартаком»

Вингер эмиратского «Юнайтед ФК» Квинси Промес ответил на вопрос, вел ли он переговоры о возвращении в «Спартак».

«Мы общаемся, но только время покажет, вернусь ли я», – сказал футболист.

Нидерландец также рассказал, что возвращение в Россию является его главной мотивацией.

– Что хотели бы сказать болельщикам «Спартака»?

– Хочу сказать, что вижу вашу поддержку, вижу, что обо мне не забыли. Спасибо.

– Вы действительно чувствуете эту поддержку?

– Да. ведь я не только играю, но и просто хожу на матчи. Все знают, что у меня хороший контакт с болельщиками «Спартака».

– В чем сейчас заключается ваша главная мотивация?

– Вернуться.

– Вернуться куда?

– В Россию.

  • 33-летний Промес сегодня посетил товарищеский матч «Спартака» с «Астаной» (4:1).
  • Он выступал за красно-белых в 2014–2018 и 2021–2024 годах.
  • Суд в Амстердаме заочно осудил Промеса на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков. Также он был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.
  • Нидерланды пока не смогли добиться экстрадиции футболиста из ОАЭ.

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Источник: «Матч ТВ»

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02.02.2025 20:56
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Комментарии (13)
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Ник Уволен1
1738519206
Как уж. Так и хочет пролезть в Россию. что не попасть в тюрьму.
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...короче
1738519354
...эх, Антоха!(... Во, ты начудил(...
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ivany4
1738520981
Мне вот интересно, почему этот источник срач тв не задал главных вопросов - - почему его не экстрадировали? - почему ему разрешено играть в эмиратах? - и все это при его "страшных и ужасных преступлениях". от которых у сбг кровь стынет в жилах.))
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alefreddy
1738521386
I'll be back
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Spartak_forv@
1738521605
Верим,надеемся,ждём.Вряд ли еще когда-нибудь будет такой преданный цветам легионер...
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FWSPM
1738526503
какая то муть конечно с этой экстрадицией если его осудили то почему у него нет запрета на регистрацию в проф командах? давно бы уже на лодке переплыл в иран а там еще раз через каспиское море и дома!
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БАЗАРА НЕТ
1738529030
Закладка в Тушино у него видимо ) запасливый наркоторговец
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Прокс
1738579530
Сколько нычек у него осталось в Свинарнике,охренеть,конечно хочет вернутся,,не пропадать же такому таланту!!!!
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