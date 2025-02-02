Промес рассказал о переговорах со «Спартаком»

Вингер эмиратского «Юнайтед ФК» Квинси Промес ответил на вопрос, вел ли он переговоры о возвращении в «Спартак».

«Мы общаемся, но только время покажет, вернусь ли я», – сказал футболист.

Нидерландец также рассказал, что возвращение в Россию является его главной мотивацией.

– Что хотели бы сказать болельщикам «Спартака»?

– Хочу сказать, что вижу вашу поддержку, вижу, что обо мне не забыли. Спасибо.

– Вы действительно чувствуете эту поддержку?

– Да. ведь я не только играю, но и просто хожу на матчи. Все знают, что у меня хороший контакт с болельщиками «Спартака».

– В чем сейчас заключается ваша главная мотивация?

– Вернуться.

– Вернуться куда?

– В Россию.