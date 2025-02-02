Промес рассказал о переговорах со «Спартаком»

Вингер эмиратского «Юнайтед ФК» Квинси Промес ответил на вопрос, вел ли он переговоры о возвращении в «Спартак».
«Мы общаемся, но только время покажет, вернусь ли я», – сказал футболист.
Нидерландец также рассказал, что возвращение в Россию является его главной мотивацией.
– Что хотели бы сказать болельщикам «Спартака»?
– Хочу сказать, что вижу вашу поддержку, вижу, что обо мне не забыли. Спасибо.
– Вы действительно чувствуете эту поддержку?
– Да. ведь я не только играю, но и просто хожу на матчи. Все знают, что у меня хороший контакт с болельщиками «Спартака».
– В чем сейчас заключается ваша главная мотивация?
– Вернуться.
– Вернуться куда?
– В Россию.
- 33-летний Промес сегодня посетил товарищеский матч «Спартака» с «Астаной» (4:1).
- Он выступал за красно-белых в 2014–2018 и 2021–2024 годах.
- Суд в Амстердаме заочно осудил Промеса на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков. Также он был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.
- Нидерланды пока не смогли добиться экстрадиции футболиста из ОАЭ.