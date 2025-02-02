Аморим прокомментировал поражение «МЮ» от «Кристал Пэлас» и травму Мартинеса

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим выразил недовольство пропущенными голами в матче 24-го тура АПЛ с «Кристал Пэлас» (0:2).

«Очень плохой результат. Выступление – чуть получше, чем в последних играх. Мы хорошо контролировали контратаки «Кристал Пэлас».

Мы пропустили два гола, которых можно было избежать, и травма Лисандро Мартинеса сказалась на команде. В ближайшие дни посмотрим, что с ним, но думаю, что ситуация серьезная

Он не только отличный футболист, но и важный для раздевалки человек. Он почувствовал что-то, а футболисты понимают, когда произошло нечто серьезное. Мы поможем ему в этот сложный момент так же, как он помогал нам.

То, что фанаты видят негатив, нормально. Для них сезон получается тяжелым, но в определенные моменты футбол может измениться. Я буду готовиться к следующей игре и двигаться вперед. Дальше будет лучше», – сказал Аморим в интервью Sky Sports.