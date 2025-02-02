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  • Аморим прокомментировал поражение «МЮ» от «Кристал Пэлас» и травму Мартинеса

Аморим прокомментировал поражение «МЮ» от «Кристал Пэлас» и травму Мартинеса

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим выразил недовольство пропущенными голами в матче 24-го тура АПЛ с «Кристал Пэлас» (0:2).

«Очень плохой результат. Выступление – чуть получше, чем в последних играх. Мы хорошо контролировали контратаки «Кристал Пэлас».

Мы пропустили два гола, которых можно было избежать, и травма Лисандро Мартинеса сказалась на команде. В ближайшие дни посмотрим, что с ним, но думаю, что ситуация серьезная

Он не только отличный футболист, но и важный для раздевалки человек. Он почувствовал что-то, а футболисты понимают, когда произошло нечто серьезное. Мы поможем ему в этот сложный момент так же, как он помогал нам.

То, что фанаты видят негатив, нормально. Для них сезон получается тяжелым, но в определенные моменты футбол может измениться. Я буду готовиться к следующей игре и двигаться вперед. Дальше будет лучше», – сказал Аморим в интервью Sky Sports.

  • У защитника «Манчестер Юнайтед» Лисандро Мартинеса возникли проблемы с левым коленом на 76-й минуте матча. Аргентинец был заменен и покинул поле на носилках со слезами на глазах.
  • Дубль в игре оформил Жан-Филипп Матета, отличившийся на 64-й и 89-й минутах.
  • «Кристал Пэлас» обогнал «МЮ» в турнирной таблице. Лондонцы поднялись на 12-ю строчку с 30 очками, а манкунианцы опустились на 13-ю позицию с 29 баллами.

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Источник: BBC

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02.02.2025 20:47
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Комментарии (1)
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Not angry fan
1738529496
"Выступление – чуть получше, чем в последних играх". Пипец! Видимо, я не ту игру смотрел...
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