Слуцкому нравится практика бить футболистов: «Нам бы не помешала такая фишка»

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий рассказал о своем отношении к рукоприкладству в рамках воспитательного процесса.

– У них [китайцев] есть такая фишка – нам бы не помешала: любой тренер, учитель, преподаватель может бить людей. Если ты чем-то недоволен – как дал леща, и все понимают, что тренер гневается.

Не просто на улице бить людей, а если ты тренер, преподаватель, то есть более старший, ты чему-то учишь. Это как метод педагогического воздействия.

Ты отдал ребeнка в школу, и к нему учитель может применять физические методы воздействия.

Что значит правильно или нет? Они вообще другие. Мы для них все – дикари. У них древнейшая цивилизация, они чeрт знает когда начали существовать, и для них все наши правила и нормы поведения неприемлемы. Они считают, что мы себя неправильно ведeм.

Мы дружим с русской диаспорой, и многие забирают детей на дистанционное обучение, потому что не хотят, чтобы их детей тумаками воспитывали.

– А сам лично кому-то давал леща?

– Я не давал леща с точки зрения физического воздействия. По-дружески – можно.