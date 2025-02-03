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  • Слуцкому нравится практика бить футболистов: «Нам бы не помешала такая фишка»

Слуцкому нравится практика бить футболистов: «Нам бы не помешала такая фишка»

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий рассказал о своем отношении к рукоприкладству в рамках воспитательного процесса.

– У них [китайцев] есть такая фишка – нам бы не помешала: любой тренер, учитель, преподаватель может бить людей. Если ты чем-то недоволен – как дал леща, и все понимают, что тренер гневается.

Не просто на улице бить людей, а если ты тренер, преподаватель, то есть более старший, ты чему-то учишь. Это как метод педагогического воздействия.

Ты отдал ребeнка в школу, и к нему учитель может применять физические методы воздействия.

Что значит правильно или нет? Они вообще другие. Мы для них все – дикари. У них древнейшая цивилизация, они чeрт знает когда начали существовать, и для них все наши правила и нормы поведения неприемлемы. Они считают, что мы себя неправильно ведeм.

Мы дружим с русской диаспорой, и многие забирают детей на дистанционное обучение, потому что не хотят, чтобы их детей тумаками воспитывали.

– А сам лично кому-то давал леща?

– Я не давал леща с точки зрения физического воздействия. По-дружески – можно.

  • Тренер провел в Китае год.
  • «Шэньхуа» проиграл чемпионскую гонку, отстав на 1 очко от «Шанхай Порт».
  • Решающей стала потеря очков в предпоследнем туре Суперлиги – в домашнем матче с аутсайдером «Шэньчжэнь Пенг Сити» (2:2).
  • Несмотря на упущенное чемпионство, команда Слуцкого показала лучший результат в китайском первенстве с 2008 года.

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Источник: «Чемпионат»

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03.02.2025 00:47
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Комментарии (6)
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Alejandrrro
1738537507
Совсем кукухой двинулся. Осмелился бы сына Си Цзиньпина таким методом тренировать? Или дочь Березуцкого?
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Константин-Шапкин-google
1738568180
По его логике и тренеру тогда леща от болельщиков схватить мимоходом на пользу было-бы. Видно климат на Леонида влияет не очень.
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subbotaspartak
1738583113
Тренер пи.дохает футболиста. Президент клуба бьёт тренера. Глава РФС шлёпает хозяина клуба. Министр спорта грозит хозяину....
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