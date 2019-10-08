-
-
-
-
07.01.2017 10:00«Брайтон & Хов Альбион» неожиданно составил компанию «Ньюкаслу» на вершине турнирной таблицы Чемпионшипа. «Бомбардир» рассказывает о том, почему клуб с южного побережья Англии рано или поздно придет в Премьер-лигу всерьез и надолго.4
-
07.05.2016 12:25В английской Премьер-лиге все давно уже решено. «Лестер» выиграл чемпионство и может спокойно наблюдать за баталиями соперников. Но в Чемпионшипе настоящая борьба продолжалась до последнего тура. «Бомбардир» рассказывает о командах, завоевавших прямые путевки в высший дивизион.2
-
30.04.2016 18:05С чемпионством в Англии фактически все ясно. «Лестеру» осталась одна победа до титула, которому уже никто не удивляется. Куда веселее дела обстоят в лиге ниже. Там за прямую путевку наверх ведут борьбу сразу три команды. «Бомбардир» рассказывает о том, почему это так важно увидеть.