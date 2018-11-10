Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Корявый гол из АПЛ, который заставит вас улыбнуться


    3
    Голосов: 9
    10.11.2018 19:17
    Удар через себя, штанга, нелепый промах, сейв защитника и добивание.

    На 90-й минуте матча «Кардифф» – «Брайтон» хозяева разыграли аут возле штрафной «Брайтона». В результате неразберихи возле ворот гостей мяч отскочил до Сулеймана Бамбы, который пробил через себя. Мяч полетел в штангу, после которого было отвратительное добивание Дэвида Хойлетта (он просто не попал по мячу и не забил с двух метров), шикарный сейв защитника и отчаянный удар того же Бамбы.

    Видео взято с канала Balness.

    Почему этот гол важный

    Во-первых, это был победный мяч в той встрече. («Кардифф» победил со счетом 2:1). Во-вторых, главный судья Мартикн Аткинсон не показал желтую карточку Бамбе, который во время празднования снял футболку. В-третьих, за счет этой победы «Кардифф» покинул зону вылета (правда у «Саутгемптона», «Ньюкасла», «Хаддерсфилда» и «Фулхэма» матч в запасе).

    От «Кардиффа» никакого другого результата никто и не ждет. Клуб спокойно плетется в нижней части турнирной таблицы и не показывает ничего выдающегося. На это есть две причины. Первая – тренер команды Нил Уорнок сильно уступает своим коллегам в тактическом плане и в плане общей работы с командой. Отсюда и крайне непривлекательная игра, высокий процент передач в центре поля (74% от общего числа. Это означает, что футболисты «Кардиффа» любят топтаться возле центрального круга, а не развивать атаки дальше) и худшее число в графе забитых мячей (всего 5 за 12 туров).

    Вторая причина – продолжение первой. В команде Уорнока нет классных футболистов для чего-то более интересного, чем унылое перекатывание мяча. Почти со всеми игроками Уорнок работал в низших лигах. В составе есть нераскрывшиеся звезды вроде Хойлетта, Пилкингтона и кипер, засветившийся в «Манчестер Сити» в начале нулевых, Брайан Мерфи.

    У «Кардиффа» с учетом высочайшей конкуренции в нижней части таблицы АПЛ куча принципиальных соперников (минимум семь команд борются за выживание). Кроме того, валлийский клуб делают все, чтобы вылететь в Чемпионшип по итогам сезона (8 поражений в 12 турах АПЛ).

    Этот гол Бамбы можно считать самым настоящим корявчиком. Для «Кардиффа» и его болельщиков же это – настоящее чудо!

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Кардифф»
    Рейтинг: 3 Голосов: 9
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 11 ноября 2018, 06:35

      Надо посмотреть повнимательней. Лучший гол месяца! Блубёрдз должны выжить, Уэльс рулит!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 10 ноября 2018, 22:32

      вот появилось ну где корявый у нас каждый второй такой же а у спартака так вообще все такие

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 10 ноября 2018, 21:40

      куда видио дели

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +162

      Yuriy_Shahta 10 ноября 2018, 19:32

      Нормальный гол. Почему корявый то ....

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11