Корявый гол из АПЛ, который заставит вас улыбнуться

Удар через себя, штанга, нелепый промах, сейв защитника и добивание.

На 90-й минуте матча «Кардифф» – «Брайтон» хозяева разыграли аут возле штрафной «Брайтона». В результате неразберихи возле ворот гостей мяч отскочил до Сулеймана Бамбы, который пробил через себя. Мяч полетел в штангу, после которого было отвратительное добивание Дэвида Хойлетта (он просто не попал по мячу и не забил с двух метров), шикарный сейв защитника и отчаянный удар того же Бамбы.

Видео взято с канала Balness.

Почему этот гол важный

Во-первых, это был победный мяч в той встрече. («Кардифф» победил со счетом 2:1). Во-вторых, главный судья Мартикн Аткинсон не показал желтую карточку Бамбе, который во время празднования снял футболку. В-третьих, за счет этой победы «Кардифф» покинул зону вылета (правда у «Саутгемптона», «Ньюкасла», «Хаддерсфилда» и «Фулхэма» матч в запасе).

От «Кардиффа» никакого другого результата никто и не ждет. Клуб спокойно плетется в нижней части турнирной таблицы и не показывает ничего выдающегося. На это есть две причины. Первая – тренер команды Нил Уорнок сильно уступает своим коллегам в тактическом плане и в плане общей работы с командой. Отсюда и крайне непривлекательная игра, высокий процент передач в центре поля (74% от общего числа. Это означает, что футболисты «Кардиффа» любят топтаться возле центрального круга, а не развивать атаки дальше) и худшее число в графе забитых мячей (всего 5 за 12 туров).

Вторая причина – продолжение первой. В команде Уорнока нет классных футболистов для чего-то более интересного, чем унылое перекатывание мяча. Почти со всеми игроками Уорнок работал в низших лигах. В составе есть нераскрывшиеся звезды вроде Хойлетта, Пилкингтона и кипер, засветившийся в «Манчестер Сити» в начале нулевых, Брайан Мерфи.

twit text — Sol Bamba (@Sol14Bamba) 10 ноября 2018 г.

У «Кардиффа» с учетом высочайшей конкуренции в нижней части таблицы АПЛ куча принципиальных соперников (минимум семь команд борются за выживание). Кроме того, валлийский клуб делают все, чтобы вылететь в Чемпионшип по итогам сезона (8 поражений в 12 турах АПЛ).

Этот гол Бамбы можно считать самым настоящим корявчиком. Для «Кардиффа» и его болельщиков же это – настоящее чудо!