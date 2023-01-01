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Польша. Экстракласса
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€ 525 тыс
Пуща - результаты матчей
Неполомице
Польша. Экстракласса
Стадион:
Краковия
Сайт:
http://www.puszcza-niepolomice.pl/
Тренер:
Томаш Тулач
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Результаты
Расписание
Таблица
Польша. Кубок. 2024/2025
Польша. Экстракласа. 2024/2025
Польша. Экстракласа. 2023/2024
24.05 | 18:30
Пуща
1 : 1
Шленск
19.05 | 20:00
Видзев
2 : 0
Пуща
12.05 | 20:00
Пуща
2 : 3
Сталь
03.05 | 21:15
Лех
8 : 1
Пуща
25.04 | 19:00
Пуща
4 : 5
Погонь
21.04 | 13:15
Пуща
2 : 2
Радомяк
12.04 | 15:45
ГКС Катовице
3 : 1
Пуща
07.04 | 20:00
Пуща
1 : 1
Ракув
29.03 | 16:45
Краковия
3 : 1
Пуща
16.03 | 14:15
Пуща
2 : 1
Пяст
07.03 | 20:00
Корона
2 : 1
Пуща
02.03 | 14:15
Пуща
0 : 1
Мотор Люблин
23.02 | 14:15
Лехия
0 : 2
Пуща
15.02 | 22:15
Легия
2 : 0
Пуща
10.02 | 21:00
Пуща
1 : 2
Заглембе
02.02 | 14:15
Гурник
1 : 1
Пуща
08.12 | 16:45
Пуща
1 : 1
Ягеллония
30.11 | 16:45
Шленск
0 : 1
Пуща
25.11 | 21:00
Пуща
2 : 0
Видзев
10.11 | 14:15
Сталь
2 : 0
Пуща
02.11 | 22:15
Пуща
2 : 0
Лех
25.10 | 21:30
Погонь
2 : 1
Пуща
21.10 | 20:00
Радомяк
2 : 0
Пуща
04.10 | 19:00
Пуща
0 : 6
ГКС Катовице
28.09 | 15:45
Ракув
2 : 0
Пуща
21.09 | 13:15
Пуща
1 : 2
Краковия
15.09 | 13:15
Пяст
1 : 1
Пуща
31.08 | 15:45
Пуща
0 : 0
Корона
24.08 | 15:45
Мотор Люблин
0 : 0
Пуща
16.08 | 19:00
Пуща
4 : 1
Лехия
11.08 | 18:30
Пуща
2 : 2
Легия
02.08 | 19:00
Заглембе
1 : 0
Пуща
26.07 | 19:00
Пуща
2 : 2
Гурник
19.07 | 19:00
Ягеллония
2 : 0
Пуща
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