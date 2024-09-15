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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Пяст - Пуща
Пяст - Пуща: обзор матча 15 сентября 2024
Пяст
15.09.2024, воскресенье, 13:15
Польша. Экстракласа, 8 тур
1 : 1
Завершен
Пуща
71'
M. Chrapek (П)
66'
P. Mroziński
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Пяст - Пуща
Замена
T. Mokwa
️️️️
I. Drapinski
90'
+3
Замена
S. Mucha
️️️️
G. Tomasiewicz
86'
81'
Замена
W. Hajda
️️️️
M. Siplak
81'
Замена
M. Cholewiak
️️️️
Л. Джин Хён
Замена
M. Szczepański
️️️️
M. Chrapek
77'
Замена
Ф. Пясецки
️️️️
М. Росолек
77'
Замена
Т. Костадинов
️️️️
Х. Феликс
77'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
M. Chrapek
71'
66'
ГОЛ! 0:1!
P. Mroziński
Пас отдал
М. Косидис
Желтая карточка
Д. Кадзиор
50'
41'
Замена
M. Stępień
️️️️
M. Radecki
10'
Желтая карточка
P. Mroziński
2'
Желтая карточка
Л. Джин Хён
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пяст
26
Франтишек Плах
ВР
11
Аркадиуш Пырка
ЦЗ
3
Igor Drapinski
ЦЗ
20
Grzegorz Tomasiewicz
ЦП
92
Дамиан Кадзиор
ЦП
6
Michał Chrapek
ЦП
5
Tomáš Huk
ЦФ
16
Patryk Dziczek
ЦФ
7
Хорхе Феликс
ЦФ
7
Мацей Росолек
ЦФ
4
Jakub Czerwiński
(К)
ЦФ
Главный тренер
Александар Вукович
Пуща
12
Kewin Komar
ВР
22
Артур Крачун
ЦЗ
3
Roman Yakuba
ЦЗ
8
Piotr Mroziński
ЦЗ
5
Konrad Stepien
ЦЗ
33
Dawid Abramowicz
ЦЗ
14
Jakub Serafin
(К)
ЦП
17
Mateusz Radecki
ЦП
9
Михалис Косидис
ЦФ
14
Ли Джин Хён
ЦФ
18
M. Siplak
ЦФ
Главный тренер
Томаш Тулач
Пяст
33
Karol Szymański
ВР
18
Miguel Muñoz
ЦЗ
36
Jakub Lewicki
ЦЗ
77
Szczepan Mucha
ЦП
30
Miłosz Szczepański
ЦП
17
Filip Karbowy
ЦП
26
Тихомир Костадинов
ЦП
22
Tomasz Mokwa
ЦФ
9
Фабиан Пясецки
ЦФ
Пуща
1
Michał Perchel
ВР
67
Иоан-Цалик Ревенко
ЛЗ
27
Łukasz Sołowiej
ЦЗ
12
Mateusz Stępień
ЦП
16
Michał Walski
ЦП
70
Wojciech Hajda
ЦП
11
Mateusz Cholewiak
ЦП
10
Hubert Tomalski
ЦФ
29
Krystian Okoniewski
ЦФ
2-3-5
26
Плах
11
Пырка
3
20
92
Кадзиор
6
16
4
7
Росолек
7
Феликс
5
3-2-2-3
12
8
5
33
22
Крачун
3
14
17
18
14
Джин Хён
9
Косидис
20
77
77
20
6
30
30
6
7
Феликс
26
Костадинов
26
Костадинов
7
Феликс
3
22
22
3
7
Росолек
9
Пясецки
9
Пясецки
7
Росолек
17
12
12
17
18
70
70
18
14
Джин Хён
11
11
14
Джин Хён
Остались в запасе
Пяст
Пуща
33
Karol Szymański
ВР
18
Miguel Muñoz
ЦЗ
36
Jakub Lewicki
ЦЗ
17
Filip Karbowy
ЦП
Главный тренер
Александар Вукович
1
Michał Perchel
ВР
67
Иоан-Цалик Ревенко
ЛЗ
27
Łukasz Sołowiej
ЦЗ
16
Michał Walski
ЦП
10
Hubert Tomalski
ЦФ
29
Krystian Okoniewski
ЦФ
Главный тренер
Томаш Тулач
Остались в запасе
33
Karol Szymański
ВР
18
Miguel Muñoz
ЦЗ
36
Jakub Lewicki
ЦЗ
17
Filip Karbowy
ЦП
Остались в запасе
1
Michał Perchel
ВР
67
Иоан-Цалик Ревенко
ЛЗ
27
Łukasz Sołowiej
ЦЗ
16
Michał Walski
ЦП
10
Hubert Tomalski
ЦФ
29
Krystian Okoniewski
ЦФ
Главный тренер
Александар Вукович
Главный тренер
Томаш Тулач
Статистика матча Пяст - Пуща
1
2
Всего ударов по воротам
13
3
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
3
3
Нарушения
11
16
Офсайды
1
2
Количество передач
428
293
Сейвы
1
4
Точность передач %
82
68
Удары мимо ворот
8
1
Удары из пределов штрафной
9
2
Удары из-за пределов штрафной
4
1
Матчи команд
Пяст
Польша. Экстракласа, 17 тур
Пяст
- : -
06.12.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 16 тур
Ракув
1 : 2
27.11.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 15 тур
Пяст
2 : 0
20.11.2026
Корона
Польша. Экстракласа, 14 тур
Шленск
0 : 0
07.11.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 13 тур
Висла Плоцк
2 : 2
31.10.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 12 тур
Пяст
3 : 1
24.10.2026
Краковия
Пуща
Польша. Экстракласа, 34 тур
Пуща
1 : 1
24.05.2025
Шленск
Польша. Экстракласа, 33 тур
Видзев
2 : 0
19.05.2025
Пуща
Польша. Экстракласа, 32 тур
Пуща
2 : 3
12.05.2025
Сталь
Польша. Экстракласа, 31 тур
Лех
8 : 1
03.05.2025
Пуща
Польша. Экстракласа, 30 тур
Пуща
4 : 5
25.04.2025
Погонь
Информация о матче
Главный судья:
Tomasz Kwiatkowski, Poland
Стадион:
Stadion Miejski w Gliwicach, Gliwice
Посещаемость:
5779
Новости команд
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