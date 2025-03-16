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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Пуща - Пяст
Пуща - Пяст: обзор матча 16 марта 2025
Пуща
16.03.2025, воскресенье, 14:15
Польша. Экстракласа, 25 тур
2 : 1
Завершен
Пяст
16'
А. Крачун (П)
61'
А. Крачун (П)
55'
M. Szczepański
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Пуща - Пяст
Желтая карточка
M. Siplak
89'
Замена
J. Blagaic
️️️️
Г. Жуков
81'
79'
Желтая карточка
P. Dziczek
72'
Замена
T. Gale
️️️️
М. Росолек
Желтая карточка
Я. Атанасов
66'
Замена
М. Косидис
️️️️
Г. Барковский
66'
Замена
И. Ревенко
️️️️
P. Mroziński
66'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
А. Крачун
61'
55'
ГОЛ! 1:1!
M. Szczepański
Пас отдал
А. Зедадка
46'
Замена
M. Szczepański
️️️️
Т. Костадинов
22'
Желтая карточка
А. Зедадка
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Крачун
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пуща
12
Kewin Komar
ВР
22
Артур Крачун
ЦЗ
44
Dawid Szymonowicz
ЦЗ
3
Roman Yakuba
ЦЗ
33
Dawid Abramowicz
ЦЗ
8
Piotr Mroziński
ЦЗ
21
Яни Атанасов
ОП
7
Георгий Жуков
ЦП
14
Jakub Serafin
(К)
ЦП
18
M. Siplak
ЦФ
11
Герман Барковский
ЦФ
Главный тренер
Томаш Тулач
Пяст
26
Франтишек Плах
ВР
18
Miguel Muñoz
ЦЗ
3
Igor Drapinski
ЦЗ
80
Аким Зедадка
ПЗ
6
Michał Chrapek
ЦП
26
Тихомир Костадинов
ЦП
97
Эрик Йирка
ПВ
7
Мацей Росолек
ЦФ
7
Хорхе Феликс
ЦФ
16
Patryk Dziczek
ЦФ
4
Jakub Czerwiński
(К)
ЦФ
Главный тренер
Александар Вукович
Пуща
1
Michał Perchel
ВР
67
Иоан-Цалик Ревенко
ЛЗ
27
Łukasz Sołowiej
ЦЗ
19
Jakub Stec
ЦП
7
Antoni Klimek
ЦП
12
Mateusz Stępień
ЦП
20
J. Blagaic
ЦФ
9
Михалис Косидис
ЦФ
45
Rok Kidric
ЦФ
Пяст
33
Karol Szymański
ВР
3
Мигель Нобрега
ЦЗ
30
Miłosz Szczepański
ЦП
31
Oskar Lesniak
ЦП
20
Grzegorz Tomasiewicz
ЦП
17
Filip Karbowy
ЦП
11
Thierry Gale
ЦФ
22
Tomasz Mokwa
ЦФ
5
Tomáš Huk
ЦФ
3-3-2-2
12
3
33
8
44
21
Атанасов
22
Крачун
7
Жуков
14
11
Барковский
18
3-2-1-4
26
Плах
80
Зедадка
3
18
6
26
Костадинов
97
Йирка
4
16
7
Феликс
7
Росолек
8
67
Ревенко
67
Ревенко
8
7
Жуков
20
20
7
Жуков
11
Барковский
9
Косидис
9
Косидис
11
Барковский
26
Костадинов
30
30
26
Костадинов
7
Росолек
11
11
7
Росолек
Остались в запасе
Пуща
Пяст
1
Michał Perchel
ВР
27
Łukasz Sołowiej
ЦЗ
19
Jakub Stec
ЦП
7
Antoni Klimek
ЦП
12
Mateusz Stępień
ЦП
45
Rok Kidric
ЦФ
Главный тренер
Томаш Тулач
33
Karol Szymański
ВР
3
Мигель Нобрега
ЦЗ
31
Oskar Lesniak
ЦП
20
Grzegorz Tomasiewicz
ЦП
17
Filip Karbowy
ЦП
22
Tomasz Mokwa
ЦФ
5
Tomáš Huk
ЦФ
Главный тренер
Александар Вукович
Остались в запасе
1
Michał Perchel
ВР
27
Łukasz Sołowiej
ЦЗ
19
Jakub Stec
ЦП
7
Antoni Klimek
ЦП
12
Mateusz Stępień
ЦП
45
Rok Kidric
ЦФ
Остались в запасе
33
Karol Szymański
ВР
3
Мигель Нобрега
ЦЗ
31
Oskar Lesniak
ЦП
20
Grzegorz Tomasiewicz
ЦП
17
Filip Karbowy
ЦП
22
Tomasz Mokwa
ЦФ
5
Tomáš Huk
ЦФ
Главный тренер
Томаш Тулач
Главный тренер
Александар Вукович
Статистика матча Пуща - Пяст
2
2
Всего ударов по воротам
10
19
Удары в створ
5
6
Владение мячом %
28
72
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
1
12
Нарушения
18
10
Офсайды
1
0
Количество передач
223
563
Сейвы
5
2
Точность передач %
61
85
Удары мимо ворот
3
9
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
6
9
Удары из-за пределов штрафной
4
10
Матчи команд
Пуща
Польша. Экстракласа, 34 тур
Пуща
1 : 1
24.05.2025
Шленск
Польша. Экстракласа, 33 тур
Видзев
2 : 0
19.05.2025
Пуща
Польша. Экстракласа, 32 тур
Пуща
2 : 3
12.05.2025
Сталь
Польша. Экстракласа, 31 тур
Лех
8 : 1
03.05.2025
Пуща
Польша. Экстракласа, 30 тур
Пуща
4 : 5
25.04.2025
Погонь
Пяст
Польша. Экстракласа, 17 тур
Пяст
- : -
06.12.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 16 тур
Ракув
1 : 2
27.11.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 15 тур
Пяст
2 : 0
20.11.2026
Корона
Польша. Экстракласа, 14 тур
Шленск
0 : 0
07.11.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 13 тур
Висла Плоцк
2 : 2
31.10.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 12 тур
Пяст
3 : 1
24.10.2026
Краковия
Информация о матче
Главный судья:
Marcin Szczerbowicz, Poland
Стадион:
Stadion Miejski w Niepolomicach, Niepolomice
Посещаемость:
2000
Новости команд
Все
Пуща
Пяст
Польский клуб подписал Георгия Жукова
2025.01.31 16:33
1
«Зенит» готов заплатить 3 миллиона за польского форварда Сверчка
2021.07.01 21:48
16
«Зенит» интересуется нападающим сборной Польши Сверчком. Недавно он забил сборной России
2021.06.26 01:37
15
Игрок «Пяста» Дзичек, которого хотел купить «Локомотив», перешел в «Лацио»
2019.08.23 13:44
3
Опорный полузащитник «Пяста» Дзичек может перейти в «Локомотив» за 2 миллиона
2019.08.21 18:15
Польский клуб подписал Георгия Жукова
2025.01.31 16:33
1
«Зенит» готов заплатить 3 миллиона за польского форварда Сверчка
2021.07.01 21:48
16
«Зенит» интересуется нападающим сборной Польши Сверчком. Недавно он забил сборной России
2021.06.26 01:37
15
Игрок «Пяста» Дзичек, которого хотел купить «Локомотив», перешел в «Лацио»
2019.08.23 13:44
3
Опорный полузащитник «Пяста» Дзичек может перейти в «Локомотив» за 2 миллиона
2019.08.21 18:15
Гончаренко – о матче с «Пястом»: «Есть позитивные моменты, а есть не совсем хорошие»
2018.01.30 06:54
2
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