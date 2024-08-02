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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Заглембе - Пуща
Заглембе - Пуща: обзор матча 02 августа 2024
Заглембе
02.08.2024, пятница, 19:00
Польша. Экстракласа, 3 тур
1 : 0
Завершен
Пуща
53'
I. Orlikowski
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Заглембе - Пуща
Желтая карточка
В. Сейк
90'
+2
Замена
A. Radwanski
️️️️
M. Mróz
86'
85'
Замена
M. Siplak
️️️️
Л. Джин Хён
Желтая карточка
M. Mróz
84'
78'
Замена
M. Walski
️️️️
J. Serafin
77'
Замена
H. Tomalski
️️️️
M. Cholewiak
Замена
В. Сейк
️️️️
D. Kurminowski
69'
62'
Замена
W. Hajda
️️️️
K. Stepien
56'
Желтая карточка
J. Blagaic
ГОЛ! 1:0!
I. Orlikowski
Пас отдал
Д. Дабровски
53'
46'
Замена
J. Blagaic
️️️️
M. Radecki
Желтая карточка
Д. Гладун
39'
18'
Желтая карточка
M. Cholewiak
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Заглембе
30
Доминик Гладун
ВР
13
Mateusz Grzybek
ЦЗ
5
Aleks Ławniczak
ЦЗ
31
Igor Orlikowski
ЦЗ
7
Матеуш Вдовяк
ЛВ
8
Дамьян Дабровски
(К)
ЦП
6
Tomasz Makowski
ЦП
21
Томаш Пенько
ЦП
7
Marek Mróz
ЦП
3
Луиш Мата
ЦФ
91
D. Kurminowski
ЦФ
Главный тренер
Вальдемар Форналик
Пуща
12
Kewin Komar
ВР
67
Иоан-Цалик Ревенко
ЛЗ
22
Артур Крачун
ЦЗ
3
Roman Yakuba
ЦЗ
33
Dawid Abramowicz
ЦЗ
5
Konrad Stepien
ЦЗ
14
Jakub Serafin
(К)
ЦП
11
Mateusz Cholewiak
ЦП
17
Mateusz Radecki
ЦП
9
Михалис Косидис
ЦФ
14
Ли Джин Хён
ЦФ
Главный тренер
Томаш Тулач
Заглембе
1
Jasmin Burić
ВР
2
Bartłomiej Kłudka
ЦЗ
16
Kacper Lepczyński
ЦЗ
11
Arkadiusz Wozniak
ЦП
17
Adam Radwanski
ЦП
39
Filip Kocaba
ЦП
44
Marcel Regula
ЦП
23
Patryk Kusztal
ЦП
10
Вацлав Сейк
ЦФ
Пуща
1
Michał Perchel
ВР
27
Łukasz Sołowiej
ЦЗ
8
Piotr Mroziński
ЦЗ
70
Wojciech Hajda
ЦП
16
Michał Walski
ЦП
77
Dawid Kogut
ЦП
18
M. Siplak
ЦФ
20
J. Blagaic
ЦФ
10
Hubert Tomalski
ЦФ
3-4-1-2
30
Гладун
13
5
31
8
Дабровски
21
Пенько
7
6
7
Вдовяк
91
3
Мата
3-2-3-2
12
3
33
5
22
Крачун
67
Ревенко
14
11
17
14
Джин Хён
9
Косидис
7
17
17
7
91
10
Сейк
10
Сейк
91
5
70
70
5
14
16
16
14
14
Джин Хён
18
18
14
Джин Хён
17
20
20
17
11
10
10
11
Остались в запасе
Заглембе
Пуща
1
Jasmin Burić
ВР
2
Bartłomiej Kłudka
ЦЗ
16
Kacper Lepczyński
ЦЗ
11
Arkadiusz Wozniak
ЦП
39
Filip Kocaba
ЦП
44
Marcel Regula
ЦП
23
Patryk Kusztal
ЦП
Главный тренер
Вальдемар Форналик
1
Michał Perchel
ВР
27
Łukasz Sołowiej
ЦЗ
8
Piotr Mroziński
ЦЗ
77
Dawid Kogut
ЦП
Главный тренер
Томаш Тулач
Остались в запасе
1
Jasmin Burić
ВР
2
Bartłomiej Kłudka
ЦЗ
16
Kacper Lepczyński
ЦЗ
11
Arkadiusz Wozniak
ЦП
39
Filip Kocaba
ЦП
44
Marcel Regula
ЦП
23
Patryk Kusztal
ЦП
Остались в запасе
1
Michał Perchel
ВР
27
Łukasz Sołowiej
ЦЗ
8
Piotr Mroziński
ЦЗ
77
Dawid Kogut
ЦП
Главный тренер
Вальдемар Форналик
Главный тренер
Томаш Тулач
Статистика матча Заглембе - Пуща
3
2
Всего ударов по воротам
19
9
Удары в створ
5
1
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
7
5
Нарушения
8
11
Офсайды
0
3
Количество передач
472
320
Сейвы
1
4
Точность передач %
83
69
Удары мимо ворот
9
5
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
9
5
Удары из-за пределов штрафной
10
4
Матчи команд
Заглембе
Польша. Экстракласа, 17 тур
Заглембе
- : -
04.12.2026
Висла
Польша. Экстракласа, 16 тур
Видзев
2 : 0
28.11.2026
Заглембе
Польша. Экстракласа, 15 тур
Заглембе
2 : 0
21.11.2026
Гурник
Польша. Экстракласа, 14 тур
Лех
2 : 2
08.11.2026
Заглембе
Польша. Экстракласа, 13 тур
Заглембе
1 : 0
02.11.2026
Корона
Польша. Экстракласа, 12 тур
Мотор Люблин
2 : 2
23.10.2026
Заглембе
Пуща
Польша. Экстракласа, 34 тур
Пуща
1 : 1
24.05.2025
Шленск
Польша. Экстракласа, 33 тур
Видзев
2 : 0
19.05.2025
Пуща
Польша. Экстракласа, 32 тур
Пуща
2 : 3
12.05.2025
Сталь
Польша. Экстракласа, 31 тур
Лех
8 : 1
03.05.2025
Пуща
Польша. Экстракласа, 30 тур
Пуща
4 : 5
25.04.2025
Погонь
Информация о матче
Главный судья:
Patryk Gryckiewicz, Poland
Стадион:
KGHM Zagłębie Arena, Lubin
Посещаемость:
3876
Новости команд
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