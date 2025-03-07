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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Корона - Пуща
Корона - Пуща: обзор матча 07 марта 2025
Корона
07.03.2025, пятница, 20:00
Польша. Экстракласа, 24 тур
2 : 1
Завершен
Пуща
44'
M. Fornalczyk
80'
M. Remacle
17'
А. Крачун (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Корона - Пуща
Желтая карточка
М. Годиньо
90'
+3
Замена
W. Kamiński
️️️️
M. Remacle
88'
86'
Замена
A. Siemaszko
️️️️
M. Stępień
82'
Желтая карточка
А. Крачун
Замена
J. Konstantyn
️️️️
M. Pieczek
82'
Замена
Е. Шикавка
️️️️
A. Dalmau
82'
ГОЛ! 2:1!
M. Remacle
Пас отдал
A. Dalmau
80'
80'
Замена
М. Косидис
️️️️
J. Blagaic
Замена
P. Nuno
️️️️
В. Длугош
70'
61'
Желтая карточка
M. Stępień
59'
Замена
A. Klimek
️️️️
Ł. Sołowiej
59'
Замена
Г. Жуков
️️️️
J. Serafin
48'
Желтая карточка
И. Ревенко
Замена
М. Годиньо
️️️️
H. Zwozny
46'
ГОЛ! 1:1!
M. Fornalczyk
44'
41'
Желтая карточка
J. Serafin
17'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Крачун
Желтая карточка
H. Zwozny
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Корона
87
Rafal Mamla
ВР
44
Костас Сотериу
ЦЗ
37
Hubert Zwozny
ЦЗ
24
Bartłomiej Smolarczyk
ЦЗ
66
Miłosz Trojak
(К)
ЦЗ
8
Martin Remacle
ЦП
6
Marcel Pieczek
ЦП
71
Виктор Длугош
ПВ
10
Nono
ЦФ
7
Mariusz Fornalczyk
ЦФ
9
Adrian Dalmau
ЦФ
Главный тренер
Камил Кузера
Пуща
12
Kewin Komar
ВР
67
Иоан-Цалик Ревенко
ЛЗ
22
Артур Крачун
ЦЗ
33
Dawid Abramowicz
ЦЗ
3
Roman Yakuba
ЦЗ
27
Łukasz Sołowiej
ЦЗ
21
Яни Атанасов
ОП
14
Jakub Serafin
(К)
ЦП
12
Mateusz Stępień
ЦП
20
J. Blagaic
ЦФ
11
Герман Барковский
ЦФ
Главный тренер
Томаш Тулач
Корона
1
Ксавье Деконски
ВР
55
Pau Resta
ЦЗ
28
Маркус Годиньо
ПЗ
19
Jakub Konstantyn
ЦП
13
Miłosz Strzeboński
ЦП
27
Wojciech Kamiński
ЦП
10
Shuma Nagamatsu
ЦП
27
Pedro Nuno
ЦП
9
Евгений Шикавка
ЦФ
Пуща
1
Michał Perchel
ВР
7
Георгий Жуков
ЦП
7
Antoni Klimek
ЦП
19
Jakub Stec
ЦП
9
Artur Siemaszko
ЦП
18
M. Siplak
ЦФ
9
Михалис Косидис
ЦФ
45
Rok Kidric
ЦФ
4-2-1-3
87
44
Сотериу
24
66
37
8
6
71
Длугош
9
7
10
3-3-2-2
12
33
3
27
22
Крачун
21
Атанасов
67
Ревенко
14
12
11
Барковский
20
37
28
Годиньо
28
Годиньо
37
6
19
19
6
8
27
27
8
71
Длугош
27
27
71
Длугош
9
9
Шикавка
9
Шикавка
9
14
7
Жуков
7
Жуков
14
27
7
7
27
12
9
9
12
20
9
Косидис
9
Косидис
20
Остались в запасе
Корона
Пуща
1
Ксавье Деконски
ВР
55
Pau Resta
ЦЗ
13
Miłosz Strzeboński
ЦП
10
Shuma Nagamatsu
ЦП
Главный тренер
Камил Кузера
1
Michał Perchel
ВР
19
Jakub Stec
ЦП
18
M. Siplak
ЦФ
45
Rok Kidric
ЦФ
Главный тренер
Томаш Тулач
Остались в запасе
1
Ксавье Деконски
ВР
55
Pau Resta
ЦЗ
13
Miłosz Strzeboński
ЦП
10
Shuma Nagamatsu
ЦП
Остались в запасе
1
Michał Perchel
ВР
19
Jakub Stec
ЦП
18
M. Siplak
ЦФ
45
Rok Kidric
ЦФ
Главный тренер
Камил Кузера
Главный тренер
Томаш Тулач
Статистика матча Корона - Пуща
2
4
Всего ударов по воротам
23
12
Удары в створ
8
3
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
3
1
Нарушения
10
17
Количество передач
380
303
Сейвы
2
6
Точность передач %
78
67
Удары мимо ворот
10
6
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
10
7
Удары из-за пределов штрафной
13
5
Матчи команд
Корона
Польша. Экстракласа, 16 тур
Корона
- : -
30.11.2026
Краковия
Польша. Экстракласа, 15 тур
Пяст
2 : 0
20.11.2026
Корона
Польша. Экстракласа, 14 тур
Корона
0 : 2
07.11.2026
Радомяк
Польша. Экстракласа, 13 тур
Заглембе
1 : 0
02.11.2026
Корона
Польша. Экстракласа, 12 тур
Корона
1 : 0
24.10.2026
ГКС Катовице
Польша. Экстракласа, 11 тур
Лех
6 : 1
18.10.2026
Корона
Пуща
Польша. Экстракласа, 34 тур
Пуща
1 : 1
24.05.2025
Шленск
Польша. Экстракласа, 33 тур
Видзев
2 : 0
19.05.2025
Пуща
Польша. Экстракласа, 32 тур
Пуща
2 : 3
12.05.2025
Сталь
Польша. Экстракласа, 31 тур
Лех
8 : 1
03.05.2025
Пуща
Польша. Экстракласа, 30 тур
Пуща
4 : 5
25.04.2025
Погонь
Информация о матче
Главный судья:
Pawel Malec, Poland
Стадион:
Suzuki Arena, Kielce
Новости команд
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2017.06.19 10:28
4
Верховцов стал игроком «Короны»
2016.01.31 10:53
1
Роналдо назвал футболиста, который играет лучше, чем он
2025.02.21 11:22
1
«Амкар» проведет два сбора в Турции, где сыграет с «Црвеной Звездой» и «Динамо»
2017.12.12 09:42
«Ростов» отдал форварда в аренду польской «Короне»
2017.06.19 10:28
4
Верховцов стал игроком «Короны»
2016.01.31 10:53
1
Польский клуб подписал Георгия Жукова
2025.01.31 16:33
1
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