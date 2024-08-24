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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Мотор Люблин - Пуща
Мотор Люблин - Пуща: обзор матча 24 августа 2024
Мотор Люблин
24.08.2024, суббота, 15:45
Польша. Экстракласа, 6 тур
0 : 0
Завершен
Пуща
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мотор Люблин - Пуща
Замена
K. Wełniak
️️️️
С. Мраз
89'
82'
Замена
H. Tomalski
️️️️
Л. Джин Хён
82'
Замена
W. Hajda
️️️️
J. Serafin
81'
Желтая карточка
J. Serafin
Замена
R. Król
️️️️
P. Ceglarz
78'
Замена
P. Romanowski
️️️️
M. Ndiaye
78'
68'
Замена
M. Radecki
️️️️
М. Косидис
67'
Желтая карточка
D. Abramowicz
Желтая карточка
A. Najemski
67'
Замена
M. Król
️️️️
K. Caliskaner
64'
Замена
F. Wojcik
️️️️
P. Stolarski
63'
46'
Замена
M. Cholewiak
️️️️
J. Blagaic
45'
+4
Желтая карточка
D. Szymonowicz
29'
Замена
D. Szymonowicz
️️️️
А. Крачун
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мотор Люблин
1
Иван Бркич
ВР
21
Sebastian Rudol
ЦЗ
18
Arkadiusz Najemski
ЦЗ
24
Filip Luberecki
ЦЗ
8
Mathieu Scalet
ЦП
30
Mbaye Ndiaye
ЦП
68
Bartosz Wolski
ЦП
90
Самуэль Мраз
ЦФ
28
Paweł Stolarski
ЦФ
22
Kaan Caliskaner
ЦФ
77
Piotr Ceglarz
(К)
ЦФ
Главный тренер
Матеуш Столарски
Пуща
12
Kewin Komar
ВР
33
Dawid Abramowicz
ЦЗ
8
Piotr Mroziński
ЦЗ
22
Артур Крачун
ЦЗ
3
Roman Yakuba
ЦЗ
5
Konrad Stepien
ЦЗ
14
Jakub Serafin
(К)
ЦП
9
Михалис Косидис
ЦФ
20
J. Blagaic
ЦФ
14
Ли Джин Хён
ЦФ
18
M. Siplak
ЦФ
Главный тренер
Томаш Тулач
Мотор Люблин
1
Kacper Rosa
ВР
17
Filip Wojcik
ЦЗ
3
Patryk Romanowski
ЦЗ
39
Marek Kristián Bartoš
ЦЗ
16
Серхи Сампер
ОП
13
Krzysztof Kubica
ЦП
10
Rafał Król
ЦП
26
Michał Król
ЦП
9
Kacper Wełniak
ЦФ
Пуща
1
Michał Perchel
ВР
44
Dawid Szymonowicz
ЦЗ
23
Patryk Kielis
ЦЗ
27
Łukasz Sołowiej
ЦЗ
70
Wojciech Hajda
ЦП
16
Michał Walski
ЦП
17
Mateusz Radecki
ЦП
11
Mateusz Cholewiak
ЦП
10
Hubert Tomalski
ЦФ
3-3-4
1
Бркич
21
18
24
8
30
68
90
Мраз
77
22
28
3-2-1-4
12
22
Крачун
3
5
33
8
14
18
14
Джин Хён
20
9
Косидис
28
17
17
28
30
3
3
30
77
10
10
77
22
26
26
22
90
Мраз
9
9
90
Мраз
22
Крачун
44
44
22
Крачун
14
70
70
14
9
Косидис
17
17
9
Косидис
20
11
11
20
14
Джин Хён
10
10
14
Джин Хён
Остались в запасе
Мотор Люблин
Пуща
1
Kacper Rosa
ВР
39
Marek Kristián Bartoš
ЦЗ
16
Серхи Сампер
ОП
13
Krzysztof Kubica
ЦП
Главный тренер
Матеуш Столарски
1
Michał Perchel
ВР
23
Patryk Kielis
ЦЗ
27
Łukasz Sołowiej
ЦЗ
16
Michał Walski
ЦП
Главный тренер
Томаш Тулач
Остались в запасе
1
Kacper Rosa
ВР
39
Marek Kristián Bartoš
ЦЗ
16
Серхи Сампер
ОП
13
Krzysztof Kubica
ЦП
Остались в запасе
1
Michał Perchel
ВР
23
Patryk Kielis
ЦЗ
27
Łukasz Sołowiej
ЦЗ
16
Michał Walski
ЦП
Главный тренер
Матеуш Столарски
Главный тренер
Томаш Тулач
Статистика матча Мотор Люблин - Пуща
1
3
Всего ударов по воротам
16
11
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
6
4
Нарушения
12
10
Офсайды
1
3
Количество передач
361
278
Сейвы
3
2
Точность передач %
84
76
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
8
4
Удары из пределов штрафной
6
6
Удары из-за пределов штрафной
10
5
Матчи команд
Мотор Люблин
Польша. Экстракласа, 17 тур
Мотор Люблин
- : -
05.12.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 16 тур
Висла
1 : 1
28.11.2026
Мотор Люблин
Польша. Экстракласа, 15 тур
Вечиста
2 : 1
23.11.2026
Мотор Люблин
Польша. Экстракласа, 14 тур
Мотор Люблин
3 : 2
06.11.2026
Висла Плоцк
Польша. Экстракласа, 13 тур
Краковия
1 : 2
30.10.2026
Мотор Люблин
Польша. Экстракласа, 12 тур
Мотор Люблин
2 : 2
23.10.2026
Заглембе
Пуща
Польша. Экстракласа, 34 тур
Пуща
1 : 1
24.05.2025
Шленск
Польша. Экстракласа, 33 тур
Видзев
2 : 0
19.05.2025
Пуща
Польша. Экстракласа, 32 тур
Пуща
2 : 3
12.05.2025
Сталь
Польша. Экстракласа, 31 тур
Лех
8 : 1
03.05.2025
Пуща
Польша. Экстракласа, 30 тур
Пуща
4 : 5
25.04.2025
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Информация о матче
Главный судья:
Lukasz Kuzma, Poland
Стадион:
Арена Люблин
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