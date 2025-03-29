Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Краковия - Пуща
Краковия - Пуща: обзор матча 29 марта 2025
Краковия
29.03.2025, суббота, 16:45
Польша. Экстракласа, 26 тур
3 : 1
Завершен
Пуща
44'
О. Какабадзе
45+4'
Б. Каллман
50'
М. Минчев
16'
М. Косидис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Краковия - Пуща
Замена
O. Wojcik
️️️️
Я. Югаш
90'
+3
90'
+2
Вторая желтая
J. Serafin
84'
Замена
Г. Барковский
️️️️
J. Blagaic
Желтая карточка
K. Smiglewski
80'
Замена
️️️️
А. Хасич
77'
Замена
А. Аль-Аммари
️️️️
П. Соколовски
77'
Замена
K. Smiglewski
️️️️
М. Минчев
70'
55'
Замена
Ł. Sołowiej
️️️️
Г. Жуков
54'
Замена
K. Stepien
️️️️
А. Крачун
ГОЛ! 3:1!
М. Минчев
Пас отдал
А. Хасич
50'
46'
Замена
M. Cholewiak
️️️️
D. Abramowicz
46'
Замена
M. Stępień
️️️️
D. Szymonowicz
ГОЛ! 2:1!
Б. Каллман
Пас отдал
А. Хасич
45'
+4
ГОЛ! 1:1!
О. Какабадзе
Пас отдал
Я. Югаш
44'
Желтая карточка
Б. Каллман
39'
28'
Желтая карточка
J. Serafin
Желтая карточка
М. Минчев
17'
16'
ГОЛ! 0:1!
М. Косидис
Пас отдал
D. Abramowicz
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краковия
13
Sebastian Madejski
ВР
20
Давид Кристьян Олафссон
ЛЗ
25
Отар Какабадзе
(К)
ЦЗ
4
Густав Хенрикссон
ЦЗ
5
Вирджил Гицэ
ЦЗ
25
Якуб Югаш
ЦЗ
88
Патрик Соколовски
ОП
17
Мартин Минчев
ЦП
14
Айдин Хасич
ЦФ
20
Миккель Майгаард
ЦФ
9
Бенжамин Каллман
ЦФ
Главный тренер
Артур Платек
Пуща
12
Kewin Komar
ВР
22
Артур Крачун
ЦЗ
33
Dawid Abramowicz
ЦЗ
8
Piotr Mroziński
ЦЗ
3
Roman Yakuba
ЦЗ
44
Dawid Szymonowicz
ЦЗ
14
Jakub Serafin
(К)
ЦП
7
Георгий Жуков
ЦП
20
J. Blagaic
ЦФ
18
M. Siplak
ЦФ
9
Михалис Косидис
ЦФ
Главный тренер
Томаш Тулач
Краковия
23
Генрих Раваш
ВР
39
Мауро Перкович
ЦЗ
3
Oskar Wojcik
ЦЗ
8
Filip Rozga
ЦП
11
Fabian Bzdyl
ЦП
6
Амир Аль-Аммари
ЦП
22
Bartosz Biedrzycki
ЦП
77
Patryk Janasik
ЦФ
21
Kacper Smiglewski
ЦФ
Пуща
1
Michał Perchel
ВР
27
Łukasz Sołowiej
ЦЗ
5
Konrad Stepien
ЦЗ
12
Mateusz Stępień
ЦП
11
Mateusz Cholewiak
ЦП
19
Jakub Stec
ЦП
7
Antoni Klimek
ЦП
9
Artur Siemaszko
ЦП
11
Герман Барковский
ЦФ
3-3-1-3
13
4
Хенрикссон
5
Гицэ
25
Югаш
20
Олафссон
88
Соколовски
25
Какабадзе
17
Минчев
9
Каллман
20
Майгаард
14
Хасич
3-2-2-3
12
8
3
44
22
Крачун
33
14
7
Жуков
9
Косидис
18
20
25
Югаш
3
3
25
Югаш
88
Соколовски
6
Аль-Аммари
6
Аль-Аммари
88
Соколовски
17
Минчев
21
21
17
Минчев
7
Жуков
27
27
7
Жуков
22
Крачун
5
5
22
Крачун
44
12
12
44
33
11
11
33
20
11
Барковский
11
Барковский
20
Остались в запасе
Краковия
Пуща
23
Генрих Раваш
ВР
39
Мауро Перкович
ЦЗ
8
Filip Rozga
ЦП
11
Fabian Bzdyl
ЦП
22
Bartosz Biedrzycki
ЦП
77
Patryk Janasik
ЦФ
Главный тренер
Артур Платек
1
Michał Perchel
ВР
19
Jakub Stec
ЦП
7
Antoni Klimek
ЦП
9
Artur Siemaszko
ЦП
Главный тренер
Томаш Тулач
Остались в запасе
23
Генрих Раваш
ВР
39
Мауро Перкович
ЦЗ
8
Filip Rozga
ЦП
11
Fabian Bzdyl
ЦП
22
Bartosz Biedrzycki
ЦП
77
Patryk Janasik
ЦФ
Остались в запасе
1
Michał Perchel
ВР
19
Jakub Stec
ЦП
7
Antoni Klimek
ЦП
9
Artur Siemaszko
ЦП
Главный тренер
Артур Платек
Главный тренер
Томаш Тулач
Статистика матча Краковия - Пуща
3
1
1
Всего ударов по воротам
20
9
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
5
4
Нарушения
8
17
Офсайды
1
0
Количество передач
351
347
Сейвы
3
0
Точность передач %
76
72
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
9
3
Удары из пределов штрафной
12
7
Удары из-за пределов штрафной
8
2
Матчи команд
Краковия
Польша. Экстракласа, 16 тур
Корона
- : -
30.11.2026
Краковия
Польша. Экстракласа, 15 тур
Краковия
3 : 1
21.11.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 14 тур
Висла
2 : 1
06.11.2026
Краковия
Польша. Экстракласа, 13 тур
Краковия
1 : 2
30.10.2026
Мотор Люблин
Польша. Экстракласа, 12 тур
Пяст
3 : 1
24.10.2026
Краковия
Польша. Экстракласа, 11 тур
Краковия
1 : 1
17.10.2026
Легия
Пуща
Польша. Экстракласа, 34 тур
Пуща
1 : 1
24.05.2025
Шленск
Польша. Экстракласа, 33 тур
Видзев
2 : 0
19.05.2025
Пуща
Польша. Экстракласа, 32 тур
Пуща
2 : 3
12.05.2025
Сталь
Польша. Экстракласа, 31 тур
Лех
8 : 1
03.05.2025
Пуща
Польша. Экстракласа, 30 тур
Пуща
4 : 5
25.04.2025
Погонь
Информация о матче
Главный судья:
Sebastian Krasny, Poland
Стадион:
Marshal Jozef Pilsudski Stadium, Krakow
Посещаемость:
11530
Новости команд
Все
Краковия
Пуща
Польский клуб подписал Георгия Жукова
2025.01.31 16:33
1
Коноплянка взял в «Краковии» 80-й номер в честь Роналдиньо
2022.02.12 15:28
Гол: «К сожалению, пришлось подать на «Амкар» в суд. Я вернул часть денег, которые мне должны. Понимаю, что всей суммы мне не отдадут»
2020.01.02 18:55
2
Гол – о жизни в Перми: «Больше никогда не попрошу русского таксиста ехать быстрее»
2020.01.02 17:28
7
«Краковия» ведет переговоры с форвардом «Балтики» Маркиным
2019.12.25 18:11
1
Коноплянка взял в «Краковии» 80-й номер в честь Роналдиньо
2022.02.12 15:28
Гол: «К сожалению, пришлось подать на «Амкар» в суд. Я вернул часть денег, которые мне должны. Понимаю, что всей суммы мне не отдадут»
2020.01.02 18:55
2
Гол – о жизни в Перми: «Больше никогда не попрошу русского таксиста ехать быстрее»
2020.01.02 17:28
7
«Краковия» ведет переговоры с форвардом «Балтики» Маркиным
2019.12.25 18:11
1
Товарищеские матчи. «Оренбург» одолел «Краковию», «Крылья Советов» уступили «Хайдуку»
2019.06.29 21:30
Польский клуб подписал Георгия Жукова
2025.01.31 16:33
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+