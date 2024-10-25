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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Погонь - Пуща
Погонь - Пуща: обзор матча 25 октября 2024
Погонь
25.10.2024, пятница, 21:30
Польша. Экстракласа, 13 тур
2 : 1
Завершен
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Статистика матча Погонь - Пуща
2
2
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0
0
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2
2
Матчи команд
Погонь
Польша. Экстракласа, 16 тур
Лех
0 : 2
29.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 15 тур
Погонь
1 : 2
20.11.2026
Шленск
Польша. Экстракласа, 14 тур
Видзев
3 : 0
07.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 13 тур
Ракув
3 : 1
02.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 12 тур
Погонь
4 : 3
24.10.2026
Радомяк
Польша. Экстракласа, 11 тур
ГКС Катовице
0 : 1
17.10.2026
Погонь
Пуща
Польша. Экстракласа, 34 тур
Пуща
1 : 1
24.05.2025
Шленск
Польша. Экстракласа, 33 тур
Видзев
2 : 0
19.05.2025
Пуща
Польша. Экстракласа, 32 тур
Пуща
2 : 3
12.05.2025
Сталь
Польша. Экстракласа, 31 тур
Лех
8 : 1
03.05.2025
Пуща
Польша. Экстракласа, 30 тур
Пуща
4 : 5
25.04.2025
Погонь
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Пуща
«Динамо» претендует на форварда сборной Греции
2025.06.17 20:38
1
Команда РПЛ возглавила рейтинг самых посещаемых клубов в Восточной Европе
2025.05.29 15:16
10
Польский клуб подписал Георгия Жукова
2025.01.31 16:33
1
Альмквист приостановил контракт с «Ростовом» и перешел в польский клуб
2022.07.05 17:49
1
«Ювентус» следит за 17-летним Козловски. Это самый молодой игрок в истории Евро
2021.06.21 09:21
«Динамо» претендует на форварда сборной Греции
2025.06.17 20:38
1
Команда РПЛ возглавила рейтинг самых посещаемых клубов в Восточной Европе
2025.05.29 15:16
10
Альмквист приостановил контракт с «Ростовом» и перешел в польский клуб
2022.07.05 17:49
1
«Ювентус» следит за 17-летним Козловски. Это самый молодой игрок в истории Евро
2021.06.21 09:21
«Рубин» хочет купить защитника сборной Грузии Двали
2018.12.25 18:55
5
Польский клуб подписал Георгия Жукова
2025.01.31 16:33
1
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