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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Пуща - Ягеллония
Пуща - Ягеллония: обзор матча 08 декабря 2024
Пуща
08.12.2024, воскресенье, 16:45
Польша. Экстракласа, 18 тур
1 : 1
Завершен
Ягеллония
38'
M. Cholewiak
64'
Нене
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Пуща - Ягеллония
Замена
M. Radecki
️️️️
J. Blagaic
90'
+3
84'
Замена
M. Villar Miki
️️️️
Д. Чурлинов
83'
Желтая карточка
Т. Романчук
Желтая карточка
М. Косидис
80'
Замена
И. Ревенко
️️️️
Л. Джин Хён
74'
Замена
R. Yakuba
️️️️
W. Hajda
74'
74'
Замена
Т. Романчук
️️️️
J. Kubicki
74'
Замена
Л. Диаби-Фадига
️️️️
А. Пулулу
Замена
P. Mroziński
️️️️
M. Cholewiak
74'
64'
ГОЛ! 1:1!
Нене
Замена
J. Blagaic
️️️️
M. Stępień
56'
ГОЛ! 1:0!
M. Cholewiak
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пуща
12
Kewin Komar
ВР
5
Konrad Stepien
ЦЗ
27
Łukasz Sołowiej
ЦЗ
44
Dawid Szymonowicz
ЦЗ
33
Dawid Abramowicz
ЦЗ
70
Wojciech Hajda
ЦП
14
Jakub Serafin
(К)
ЦП
12
Mateusz Stępień
ЦП
11
Mateusz Cholewiak
ЦП
14
Ли Джин Хён
ЦФ
9
Михалис Косидис
ЦФ
Главный тренер
Томаш Тулач
Ягеллония
1
Макс Стриек
ВР
72
Матеуш Скшипчак
ЦЗ
61
Михал Сачек
ПЗ
9
Афимико Пулулу
ЛВ
21
Дарко Чурлинов
ЛВ
99
Кристоффер Хансен
ЛВ
18
Нене
ЦП
14
Jarosław Kubicki
ЦП
2
Cezary Polak
ЦП
11
Хесус Имас
(К)
АП
26
Адриан Дигес
ЦФ
Главный тренер
Адриан Семенец
Пуща
67
Иоан-Цалик Ревенко
ЛЗ
3
Roman Yakuba
ЦЗ
8
Piotr Mroziński
ЦЗ
16
Michał Walski
ЦП
17
Mateusz Radecki
ЦП
45
Rok Kidric
ЦФ
20
J. Blagaic
ЦФ
10
Hubert Tomalski
ЦФ
Ягеллония
84
Jakub Suchocki
ВР
3
Душан Стойинович
ЦЗ
6
Тарас Романчук
ОП
10
Орельен Нгуямба
ОП
77
Peter Kováčik
ЦП
82
Томас Силва
ЦП
29
Марчин Листковски
ЦФ
23
Miguel Villar Miki
ЦФ
80
Ламин Диаби-Фадига
ЦФ
4-4-2
12
5
44
33
27
70
12
11
14
9
Косидис
14
Джин Хён
2-3-3-2
1
Стриек
61
Сачек
72
Скшипчак
18
Нене
14
2
21
Чурлинов
11
Имас
99
Хансен
26
Дигес
9
Пулулу
14
Джин Хён
67
Ревенко
67
Ревенко
14
Джин Хён
70
3
3
70
11
8
8
11
17
17
12
20
20
12
14
6
Романчук
6
Романчук
14
21
Чурлинов
23
23
21
Чурлинов
9
Пулулу
80
Диаби-Фадига
80
Диаби-Фадига
9
Пулулу
Остались в запасе
Пуща
Ягеллония
16
Michał Walski
ЦП
45
Rok Kidric
ЦФ
10
Hubert Tomalski
ЦФ
Главный тренер
Томаш Тулач
84
Jakub Suchocki
ВР
3
Душан Стойинович
ЦЗ
10
Орельен Нгуямба
ОП
77
Peter Kováčik
ЦП
82
Томас Силва
ЦП
29
Марчин Листковски
ЦФ
Главный тренер
Адриан Семенец
Остались в запасе
16
Michał Walski
ЦП
45
Rok Kidric
ЦФ
10
Hubert Tomalski
ЦФ
Остались в запасе
84
Jakub Suchocki
ВР
3
Душан Стойинович
ЦЗ
10
Орельен Нгуямба
ОП
77
Peter Kováčik
ЦП
82
Томас Силва
ЦП
29
Марчин Листковски
ЦФ
Главный тренер
Томаш Тулач
Главный тренер
Адриан Семенец
Статистика матча Пуща - Ягеллония
1
1
Всего ударов по воротам
7
19
Удары в створ
2
7
Владение мячом %
33
67
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
1
2
Нарушения
20
6
Офсайды
2
2
Количество передач
252
544
Сейвы
5
1
Точность передач %
71
85
Удары мимо ворот
2
10
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
7
11
Удары из-за пределов штрафной
0
8
Матчи команд
Пуща
Польша. Экстракласа, 34 тур
Пуща
1 : 1
24.05.2025
Шленск
Польша. Экстракласа, 33 тур
Видзев
2 : 0
19.05.2025
Пуща
Польша. Экстракласа, 32 тур
Пуща
2 : 3
12.05.2025
Сталь
Польша. Экстракласа, 31 тур
Лех
8 : 1
03.05.2025
Пуща
Польша. Экстракласа, 30 тур
Пуща
4 : 5
25.04.2025
Погонь
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 17 тур
Пяст
- : -
06.12.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 16 тур
Ягеллония
2 : 1
29.11.2026
Радомяк
Лига Европы, 5 тур
Сандерленд
1 : 1
26.11.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 15 тур
Краковия
3 : 1
21.11.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 14 тур
Ягеллония
1 : 0
08.11.2026
ГКС Катовице
Лига Европы, 4 тур
Левски
1 : 0
05.11.2026
Ягеллония
Информация о матче
Главный судья:
Дамиан Сильвестрзак
(Вроцлав)
Стадион:
Marshal Jozef Pilsudski Stadium, Krakow
Посещаемость:
2124
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