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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Пуща - Краковия
Пуща - Краковия: обзор матча 21 сентября 2024
Пуща
21.09.2024, суббота, 13:15
Польша. Экстракласа, 9 тур
1 : 2
Завершен
Краковия
6'
М. Косидис
15'
В. Гицэ
67'
О. Какабадзе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Пуща - Краковия
Замена
M. Stępień
️️️️
М. Косидис
88'
Замена
M. Walski
️️️️
J. Serafin
83'
Замена
Ł. Sołowiej
️️️️
Л. Джин Хён
83'
82'
Замена
А. Аль-Аммари
️️️️
А. Хасич
81'
Желтая карточка
К. Глик
Вторая желтая
А. Крачун
78'
76'
Желтая карточка
M. Rakoczy
Желтая карточка
R. Yakuba
75'
Замена
K. Okoniewski
️️️️
M. Siplak
72'
67'
ГОЛ! 1:2!
О. Какабадзе
Пас отдал
Б. Каллман
62'
Желтая карточка
О. Какабадзе
Желтая карточка
И. Ревенко
56'
Желтая карточка
А. Крачун
47'
Замена
И. Ревенко
️️️️
M. Cholewiak
46'
46'
Замена
Д. Кристьян Олафссон
️️️️
М. ван Бурен
Желтая карточка
D. Abramowicz
45'
+1
Желтая карточка
M. Cholewiak
18'
15'
ГОЛ! 1:1!
В. Гицэ
Пас отдал
А. Хасич
ГОЛ! 1:0!
М. Косидис
Пас отдал
K. Stepien
6'
Желтая карточка
М. Косидис
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пуща
12
Kewin Komar
ВР
33
Dawid Abramowicz
ЦЗ
8
Piotr Mroziński
ЦЗ
22
Артур Крачун
ЦЗ
3
Roman Yakuba
ЦЗ
5
Konrad Stepien
ЦЗ
11
Mateusz Cholewiak
ЦП
14
Jakub Serafin
(К)
ЦП
9
Михалис Косидис
ЦФ
14
Ли Джин Хён
ЦФ
18
M. Siplak
ЦФ
Главный тренер
Томаш Тулач
Краковия
23
Генрих Раваш
ВР
25
Якуб Югаш
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
5
Вирджил Гицэ
ЦЗ
25
Отар Какабадзе
(К)
ЦЗ
88
Патрик Соколовски
ОП
8
Filip Rozga
ЦП
10
Мик ван Бурен
ПВ
9
Бенжамин Каллман
ЦФ
20
Миккель Майгаард
ЦФ
14
Айдин Хасич
ЦФ
Главный тренер
Артур Платек
Пуща
1
Michał Perchel
ВР
67
Иоан-Цалик Ревенко
ЛЗ
27
Łukasz Sołowiej
ЦЗ
77
Dawid Kogut
ЦП
12
Mateusz Stępień
ЦП
70
Wojciech Hajda
ЦП
16
Michał Walski
ЦП
29
Krystian Okoniewski
ЦФ
10
Hubert Tomalski
ЦФ
Краковия
26
Jakub Burek
ВР
20
Давид Кристьян Олафссон
ЛЗ
27
Артту Хосконен
ЦЗ
21
Яни Атанасов
ОП
6
Амир Аль-Аммари
ЦП
22
Bartosz Biedrzycki
ЦП
36
Michał Rakoczy
ЦФ
77
Patryk Janasik
ЦФ
17
Mateusz Bochnak
ЦФ
3-2-2-3
12
22
Крачун
3
5
8
33
11
14
18
14
Джин Хён
9
Косидис
4-1-1-1-3
23
Раваш
15
Глик
5
Гицэ
25
Какабадзе
25
Югаш
88
Соколовски
8
10
ван Бурен
14
Хасич
20
Майгаард
9
Каллман
11
67
Ревенко
67
Ревенко
11
14
Джин Хён
27
27
14
Джин Хён
9
Косидис
12
12
9
Косидис
14
16
16
14
18
29
29
18
10
ван Бурен
20
Олафссон
20
Олафссон
10
ван Бурен
14
Хасич
6
Аль-Аммари
6
Аль-Аммари
14
Хасич
36
36
Остались в запасе
Пуща
Краковия
1
Michał Perchel
ВР
77
Dawid Kogut
ЦП
70
Wojciech Hajda
ЦП
10
Hubert Tomalski
ЦФ
Главный тренер
Томаш Тулач
26
Jakub Burek
ВР
27
Артту Хосконен
ЦЗ
21
Яни Атанасов
ОП
22
Bartosz Biedrzycki
ЦП
77
Patryk Janasik
ЦФ
17
Mateusz Bochnak
ЦФ
Главный тренер
Артур Платек
Остались в запасе
1
Michał Perchel
ВР
77
Dawid Kogut
ЦП
70
Wojciech Hajda
ЦП
10
Hubert Tomalski
ЦФ
Остались в запасе
26
Jakub Burek
ВР
27
Артту Хосконен
ЦЗ
21
Яни Атанасов
ОП
22
Bartosz Biedrzycki
ЦП
77
Patryk Janasik
ЦФ
17
Mateusz Bochnak
ЦФ
Главный тренер
Томаш Тулач
Главный тренер
Артур Платек
Статистика матча Пуща - Краковия
6
1
4
Всего ударов по воротам
13
20
Удары в створ
2
6
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
6
4
Угловые удары
2
7
Нарушения
13
8
Офсайды
1
0
Количество передач
257
396
Сейвы
6
1
Точность передач %
69
82
Удары мимо ворот
5
7
Блокированные удары
6
7
Удары из пределов штрафной
4
8
Удары из-за пределов штрафной
9
12
Матчи команд
Пуща
Польша. Экстракласа, 34 тур
Пуща
1 : 1
24.05.2025
Шленск
Польша. Экстракласа, 33 тур
Видзев
2 : 0
19.05.2025
Пуща
Польша. Экстракласа, 32 тур
Пуща
2 : 3
12.05.2025
Сталь
Польша. Экстракласа, 31 тур
Лех
8 : 1
03.05.2025
Пуща
Польша. Экстракласа, 30 тур
Пуща
4 : 5
25.04.2025
Погонь
Краковия
Польша. Экстракласа, 16 тур
Корона
- : -
30.11.2026
Краковия
Польша. Экстракласа, 15 тур
Краковия
3 : 1
21.11.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 14 тур
Висла
2 : 1
06.11.2026
Краковия
Польша. Экстракласа, 13 тур
Краковия
1 : 2
30.10.2026
Мотор Люблин
Польша. Экстракласа, 12 тур
Пяст
3 : 1
24.10.2026
Краковия
Польша. Экстракласа, 11 тур
Краковия
1 : 1
17.10.2026
Легия
Информация о матче
Главный судья:
Sebastian Krasny, Poland
Стадион:
Marshal Jozef Pilsudski Stadium, Krakow
Посещаемость:
4095
Новости команд
Все
Пуща
Краковия
Польский клуб подписал Георгия Жукова
2025.01.31 16:33
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