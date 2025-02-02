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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Гурник - Пуща
Гурник - Пуща: обзор матча 02 февраля 2025
Гурник
02.02.2025, воскресенье, 14:15
Польша. Экстракласа, 19 тур
1 : 1
Завершен
Пуща
37'
Л. Захович
86'
K. Stepien
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гурник - Пуща
90'
+3
Замена
И. Ревенко
️️️️
M. Stępień
Желтая карточка
Хосема
90'
89'
Желтая карточка
Г. Барковский
Замена
️️️️
Т. Исмахил
88'
86'
ГОЛ! 1:1!
K. Stepien
78'
Замена
А. Крачун
️️️️
Ł. Sołowiej
78'
Замена
R. Yakuba
️️️️
A. Klimek
Замена
P. Olkowski
️️️️
Y. Furukawa
71'
69'
Замена
Г. Барковский
️️️️
J. Serafin
46'
Замена
Г. Жуков
️️️️
M. Cholewiak
ГОЛ! 1:0!
Л. Захович
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гурник
2
Dominik Szala
ЦЗ
3
Kryspin Szczesniak
ЦЗ
20
Хосема
ЦЗ
13
Эрик Янжа
(К)
ЦЗ
18
P. Hellebrand
ЦП
20
Dominik Sarapata
ЦП
44
Yosuke Furukawa
ЦП
10
Lukas Podolski
ЦП
88
Таофик Исмахил
ЦФ
90
Лука Захович
ЦФ
25
Michał Szromnik
ЦФ
Главный тренер
Ян Урбан
Пуща
12
Kewin Komar
ВР
27
Łukasz Sołowiej
ЦЗ
5
Konrad Stepien
ЦЗ
33
Dawid Abramowicz
ЦЗ
8
Piotr Mroziński
ЦЗ
44
Dawid Szymonowicz
ЦЗ
11
Mateusz Cholewiak
ЦП
7
Antoni Klimek
ЦП
12
Mateusz Stępień
ЦП
14
Jakub Serafin
(К)
ЦП
9
Михалис Косидис
ЦФ
Главный тренер
Томаш Тулач
Гурник
1
Filip Majchrowicz
ВР
16
Pawel Olkowski
ЦЗ
41
Dawid Mazurek
ЦЗ
30
Abbati Abdullahi Samaila
ЦП
14
Aleksander Tobolik
ЦП
67
Norbert Barczak
ЦП
23
Сондре Лизет
ЦФ
21
Александер Букса
ЦФ
Пуща
1
Michał Perchel
ВР
67
Иоан-Цалик Ревенко
ЛЗ
22
Артур Крачун
ЦЗ
3
Roman Yakuba
ЦЗ
28
Igor Pieprzyca
ЦП
7
Георгий Жуков
ЦП
17
Mateusz Radecki
ЦП
18
M. Siplak
ЦФ
11
Герман Барковский
ЦФ
4-4-3
2
20
Хосема
13
Янжа
3
18
44
10
20
25
90
Захович
88
Исмахил
3-2-4-1
12
33
8
44
27
5
7
12
14
11
9
Косидис
44
16
16
44
12
67
Ревенко
67
Ревенко
12
27
22
Крачун
22
Крачун
27
7
3
3
7
11
7
Жуков
7
Жуков
11
14
11
Барковский
11
Барковский
14
Остались в запасе
Гурник
Пуща
1
Filip Majchrowicz
ВР
41
Dawid Mazurek
ЦЗ
30
Abbati Abdullahi Samaila
ЦП
14
Aleksander Tobolik
ЦП
67
Norbert Barczak
ЦП
23
Сондре Лизет
ЦФ
21
Александер Букса
ЦФ
Главный тренер
Ян Урбан
1
Michał Perchel
ВР
28
Igor Pieprzyca
ЦП
17
Mateusz Radecki
ЦП
18
M. Siplak
ЦФ
Главный тренер
Томаш Тулач
Остались в запасе
1
Filip Majchrowicz
ВР
41
Dawid Mazurek
ЦЗ
30
Abbati Abdullahi Samaila
ЦП
14
Aleksander Tobolik
ЦП
67
Norbert Barczak
ЦП
23
Сондре Лизет
ЦФ
21
Александер Букса
ЦФ
Остались в запасе
1
Michał Perchel
ВР
28
Igor Pieprzyca
ЦП
17
Mateusz Radecki
ЦП
18
M. Siplak
ЦФ
Главный тренер
Ян Урбан
Главный тренер
Томаш Тулач
Статистика матча Гурник - Пуща
1
1
Всего ударов по воротам
16
12
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
5
6
Нарушения
8
18
Офсайды
2
0
Количество передач
573
301
Сейвы
0
3
Точность передач %
87
75
Удары мимо ворот
8
7
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
9
11
Удары из-за пределов штрафной
7
1
Матчи команд
Гурник
Польша. Экстракласа, 17 тур
Погонь
- : -
06.12.2026
Гурник
Польша. Экстракласа, 16 тур
Гурник
3 : 2
27.11.2026
Висла Плоцк
Польша. Экстракласа, 15 тур
Заглембе
2 : 0
21.11.2026
Гурник
Польша. Экстракласа, 14 тур
Гурник
2 : 1
07.11.2026
Вечиста
Польша. Экстракласа, 13 тур
Гурник
0 : 0
30.10.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 12 тур
Видзев
1 : 1
23.10.2026
Гурник
Пуща
Польша. Экстракласа, 34 тур
Пуща
1 : 1
24.05.2025
Шленск
Польша. Экстракласа, 33 тур
Видзев
2 : 0
19.05.2025
Пуща
Польша. Экстракласа, 32 тур
Пуща
2 : 3
12.05.2025
Сталь
Польша. Экстракласа, 31 тур
Лех
8 : 1
03.05.2025
Пуща
Польша. Экстракласа, 30 тур
Пуща
4 : 5
25.04.2025
Погонь
Информация о матче
Главный судья:
Pawel Malec, Poland
Стадион:
Stadion im. Ernesta Pohla, Zabrze
Посещаемость:
14836
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