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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Пуща - Лех
Пуща - Лех: обзор матча 02 ноября 2024
Пуща
02.11.2024, суббота, 22:15
Польша. Экстракласа, 14 тур
2 : 0
Завершен
Лех
33'
D. Szymonowicz
44'
М. Косидис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Пуща - Лех
Желтая карточка
A. Siemaszko
90'
+2
Замена
M. Radecki
️️️️
М. Косидис
89'
80'
Замена
Ф. Шимчак
️️️️
Ж. Перейра
Желтая карточка
W. Hajda
78'
Замена
A. Siemaszko
️️️️
M. Stępień
74'
Замена
J. Blagaic
️️️️
M. Cholewiak
74'
Желтая карточка
J. Serafin
71'
66'
Замена
Д. Хаканс
️️️️
А. Соуза
Замена
W. Hajda
️️️️
D. Szymonowicz
66'
59'
Желтая карточка
А. Соуза
Замена
P. Mroziński
️️️️
Ł. Sołowiej
46'
46'
Замена
Ф. Ягелло
️️️️
Б. Фиабема
46'
Замена
А. Дуглас
️️️️
Б. Саламон
Желтая карточка
D. Abramowicz
45'
+4
ГОЛ! 2:0!
М. Косидис
Пас отдал
Л. Джин Хён
44'
Желтая карточка
Ł. Sołowiej
40'
Желтая карточка
D. Szymonowicz
36'
ГОЛ! 1:0!
D. Szymonowicz
Пас отдал
J. Serafin
33'
30'
Замена
Э. Андерссон
️️️️
А. Козубал
23'
Красная карточка
М. Гургуль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пуща
12
Kewin Komar
ВР
22
Артур Крачун
ЦЗ
27
Łukasz Sołowiej
ЦЗ
3
Roman Yakuba
ЦЗ
44
Dawid Szymonowicz
ЦЗ
33
Dawid Abramowicz
ЦЗ
12
Mateusz Stępień
ЦП
14
Jakub Serafin
(К)
ЦП
11
Mateusz Cholewiak
ЦП
9
Михалис Косидис
ЦФ
14
Ли Джин Хён
ЦФ
Главный тренер
Томаш Тулач
Лех
41
Бартош Мрозек
ВР
18
Бартош Саламон
ЦЗ
16
Антонио Милич
ЦЗ
15
Михал Гургуль
ЦЗ
2
Жоэль Перейра
ПЗ
43
Антони Козубал
ОП
22
Радослав Муравски
ЦП
77
Афонсу Соуза
АП
8
Али Голизаде
ПВ
9
Микаэль Ишак
(К)
ЦФ
18
Брайан Фиабема
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Пуща
1
Michał Perchel
ВР
8
Piotr Mroziński
ЦЗ
70
Wojciech Hajda
ЦП
17
Mateusz Radecki
ЦП
16
Michał Walski
ЦП
9
Artur Siemaszko
ЦП
45
Rok Kidric
ЦФ
10
Hubert Tomalski
ЦФ
20
J. Blagaic
ЦФ
Лех
1
Филип Беднарек
ВР
55
Максимилиан Пингот
ЦЗ
3
Алекс Дуглас
ЦЗ
11
Даниэль Хаканс
ЛВ
5
Элиас Андерссон
ЦП
10
Дино Хотич
ЦП
24
Филип Ягелло
ЦП
50
Адриэль Ба Луа
ПВ
18
Филип Шимчак
ЦФ
3-2-3-2
12
3
44
33
27
22
Крачун
12
14
11
14
Джин Хён
9
Косидис
4-1-1-2-2
41
Мрозек
2
Перейра
16
Милич
15
Гургуль
18
Саламон
43
Козубал
22
Муравски
8
Голизаде
77
Соуза
18
Фиабема
9
Ишак
27
8
8
27
44
70
70
44
9
Косидис
17
17
9
Косидис
12
9
9
12
11
20
20
11
18
Саламон
3
Дуглас
3
Дуглас
18
Саламон
43
Козубал
5
Андерссон
5
Андерссон
43
Козубал
18
Фиабема
24
Ягелло
24
Ягелло
18
Фиабема
77
Соуза
11
Хаканс
11
Хаканс
77
Соуза
2
Перейра
18
Шимчак
18
Шимчак
2
Перейра
Остались в запасе
Пуща
Лех
1
Michał Perchel
ВР
16
Michał Walski
ЦП
45
Rok Kidric
ЦФ
10
Hubert Tomalski
ЦФ
Главный тренер
Томаш Тулач
1
Филип Беднарек
ВР
55
Максимилиан Пингот
ЦЗ
10
Дино Хотич
ЦП
50
Адриэль Ба Луа
ПВ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Остались в запасе
1
Michał Perchel
ВР
16
Michał Walski
ЦП
45
Rok Kidric
ЦФ
10
Hubert Tomalski
ЦФ
Остались в запасе
1
Филип Беднарек
ВР
55
Максимилиан Пингот
ЦЗ
10
Дино Хотич
ЦП
50
Адриэль Ба Луа
ПВ
Главный тренер
Томаш Тулач
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Статистика матча Пуща - Лех
6
1
1
Всего ударов по воротам
15
12
Удары в створ
9
3
Владение мячом %
31
69
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
6
1
Угловые удары
5
5
Нарушения
14
5
Офсайды
0
2
Количество передач
268
602
Сейвы
3
7
Точность передач %
67
84
Удары мимо ворот
5
6
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
9
4
Удары из-за пределов штрафной
6
8
Матчи команд
Пуща
Польша. Экстракласа, 34 тур
Пуща
1 : 1
24.05.2025
Шленск
Польша. Экстракласа, 33 тур
Видзев
2 : 0
19.05.2025
Пуща
Польша. Экстракласа, 32 тур
Пуща
2 : 3
12.05.2025
Сталь
Польша. Экстракласа, 31 тур
Лех
8 : 1
03.05.2025
Пуща
Польша. Экстракласа, 30 тур
Пуща
4 : 5
25.04.2025
Погонь
Лех
Польша. Экстракласа, 16 тур
Лех
0 : 2
29.11.2026
Погонь
Лига Европы, 5 тур
Юнион СЖ
2 : 2
26.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 15 тур
ГКС Катовице
0 : 1
22.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 14 тур
Лех
2 : 2
08.11.2026
Заглембе
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 13 тур
Лех
3 : 1
31.10.2026
Висла
Информация о матче
Главный судья:
Paweł Raczkowski, Poland
Стадион:
Marshal Jozef Pilsudski Stadium, Krakow
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