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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Пуща - Мотор Люблин
Пуща - Мотор Люблин: обзор матча 02 марта 2025
Пуща
02.03.2025, воскресенье, 14:15
Польша. Экстракласа, 23 тур
0 : 1
Завершен
Мотор Люблин
29'
A. Najemski
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Пуща - Мотор Люблин
Вторая желтая
D. Szymonowicz
90'
+9
Желтая карточка
D. Szymonowicz
90'
+9
Замена
R. Kidric
️️️️
J. Serafin
90'
+3
88'
Желтая карточка
С. Мраз
Желтая карточка
А. Крачун
88'
86'
Желтая карточка
M. Kristián Bartoš
82'
Замена
A. Sefer
️️️️
Я. Лабойко
79'
Замена
M. Król
️️️️
P. Ceglarz
75'
Желтая карточка
M. Scalet
73'
Желтая карточка
H. Matthys
67'
Замена
M. Scalet
️️️️
B. Van Hoeven
67'
Замена
M. Ndiaye
️️️️
K. Caliskaner
Замена
М. Косидис
️️️️
J. Blagaic
61'
Замена
M. Stępień
️️️️
K. Stepien
60'
Замена
A. Klimek
️️️️
P. Mroziński
51'
Желтая карточка
P. Mroziński
50'
Замена
K. Stepien
️️️️
Г. Жуков
46'
46'
Замена
M. Kristián Bartoš
️️️️
A. Najemski
Желтая карточка
Г. Жуков
34'
29'
ГОЛ! 0:1!
A. Najemski
Пас отдал
H. Matthys
15'
Желтая карточка
A. Najemski
Желтая карточка
D. Abramowicz
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пуща
12
Kewin Komar
ВР
22
Артур Крачун
ЦЗ
33
Dawid Abramowicz
ЦЗ
8
Piotr Mroziński
ЦЗ
44
Dawid Szymonowicz
ЦЗ
3
Roman Yakuba
ЦЗ
21
Яни Атанасов
ОП
14
Jakub Serafin
(К)
ЦП
7
Георгий Жуков
ЦП
20
J. Blagaic
ЦФ
11
Герман Барковский
ЦФ
Главный тренер
Томаш Тулач
Мотор Люблин
1
Kacper Rosa
ВР
18
Arkadiusz Najemski
ЦЗ
3
Herve Matthys
ЦЗ
47
Krystian Palacz
ЦЗ
17
Filip Wojcik
ЦЗ
68
Bartosz Wolski
ЦП
27
Якуб Лабойко
ЦП
19
Bradly Van Hoeven
ЦФ
22
Kaan Caliskaner
ЦФ
90
Самуэль Мраз
ЦФ
77
Piotr Ceglarz
(К)
ЦФ
Главный тренер
Матеуш Столарски
Пуща
1
Michał Perchel
ВР
67
Иоан-Цалик Ревенко
ЛЗ
27
Łukasz Sołowiej
ЦЗ
5
Konrad Stepien
ЦЗ
7
Antoni Klimek
ЦП
12
Mateusz Stępień
ЦП
18
M. Siplak
ЦФ
9
Михалис Косидис
ЦФ
45
Rok Kidric
ЦФ
Мотор Люблин
45
Oskar Jez
ВР
39
Marek Kristián Bartoš
ЦЗ
24
Filip Luberecki
ЦЗ
8
Christopher Simon
ЦП
8
Mathieu Scalet
ЦП
26
Michał Król
ЦП
30
Mbaye Ndiaye
ЦП
7
A. Sefer
ЦФ
9
Kacper Wełniak
ЦФ
3-3-2-2
12
8
44
3
33
21
Атанасов
22
Крачун
14
7
Жуков
11
Барковский
20
4-2-4
1
3
47
17
18
68
27
Лабойко
77
90
Мраз
22
19
7
Жуков
5
5
7
Жуков
8
7
7
8
12
12
20
9
Косидис
9
Косидис
20
14
45
45
14
18
39
39
18
19
8
8
19
77
26
26
77
22
30
30
22
27
Лабойко
7
7
27
Лабойко
Остались в запасе
Пуща
Мотор Люблин
1
Michał Perchel
ВР
67
Иоан-Цалик Ревенко
ЛЗ
27
Łukasz Sołowiej
ЦЗ
18
M. Siplak
ЦФ
Главный тренер
Томаш Тулач
45
Oskar Jez
ВР
24
Filip Luberecki
ЦЗ
8
Christopher Simon
ЦП
9
Kacper Wełniak
ЦФ
Главный тренер
Матеуш Столарски
Остались в запасе
1
Michał Perchel
ВР
67
Иоан-Цалик Ревенко
ЛЗ
27
Łukasz Sołowiej
ЦЗ
18
M. Siplak
ЦФ
Остались в запасе
45
Oskar Jez
ВР
24
Filip Luberecki
ЦЗ
8
Christopher Simon
ЦП
9
Kacper Wełniak
ЦФ
Главный тренер
Томаш Тулач
Главный тренер
Матеуш Столарски
Статистика матча Пуща - Мотор Люблин
5
1
5
Всего ударов по воротам
10
16
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
5
Угловые удары
8
4
Нарушения
15
17
Офсайды
2
1
Количество передач
306
330
Сейвы
2
2
Точность передач %
71
73
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
5
8
Удары из пределов штрафной
6
13
Удары из-за пределов штрафной
4
3
Матчи команд
Пуща
Польша. Экстракласа, 34 тур
Пуща
1 : 1
24.05.2025
Шленск
Польша. Экстракласа, 33 тур
Видзев
2 : 0
19.05.2025
Пуща
Польша. Экстракласа, 32 тур
Пуща
2 : 3
12.05.2025
Сталь
Польша. Экстракласа, 31 тур
Лех
8 : 1
03.05.2025
Пуща
Польша. Экстракласа, 30 тур
Пуща
4 : 5
25.04.2025
Погонь
Мотор Люблин
Польша. Экстракласа, 17 тур
Мотор Люблин
- : -
05.12.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 16 тур
Висла
1 : 1
28.11.2026
Мотор Люблин
Польша. Экстракласа, 15 тур
Вечиста
2 : 1
23.11.2026
Мотор Люблин
Польша. Экстракласа, 14 тур
Мотор Люблин
3 : 2
06.11.2026
Висла Плоцк
Польша. Экстракласа, 13 тур
Краковия
1 : 2
30.10.2026
Мотор Люблин
Польша. Экстракласа, 12 тур
Мотор Люблин
2 : 2
23.10.2026
Заглембе
Информация о матче
Главный судья:
Marcin Kochanek, Poland
Стадион:
Marshal Jozef Pilsudski Stadium, Krakow
Посещаемость:
2000
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