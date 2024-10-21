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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Радомяк - Пуща
Радомяк - Пуща: обзор матча 21 октября 2024
Радомяк
21.10.2024, понедельник, 20:00
Польша. Экстракласа, 12 тур
2 : 0
Завершен
Пуща
51'
L. Rocha (П)
66'
J. Grzesik
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Радомяк - Пуща
Замена
L.
️️️️
J. Grzesik
90'
+2
80'
Желтая карточка
D. Szymonowicz
80'
Замена
M. Stępień
️️️️
Л. Джин Хён
75'
Замена
M. Walski
️️️️
P. Mroziński
74'
Замена
K. Okoniewski
️️️️
W. Hajda
ГОЛ! 2:0!
J. Grzesik
Пас отдал
З. Уаттара
66'
Замена
Б. Жордау
️️️️
M. Kaput
63'
61'
Замена
M. Cholewiak
️️️️
M. Radecki
ГОЛ с пенальти! 1:0!
L. Rocha
51'
Желтая карточка
M. Kaput
45'
+2
Желтая карточка
Пеглоу
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Радомяк
1
Maciej Kikolski
ВР
4
Рахиль Маммадов
ЦЗ
23
Паулу Энрике
ЦЗ
24
Зие Уаттара
ПЗ
7
Пеглоу
ЛВ
8
Luizao
ЦП
28
Michał Kaput
ЦП
77
Christos Donis
ЦП
13
Jan Grzesik
ЦП
10
Roberto Alves
ЦП
45
Leonardo Rocha
(К)
ЦФ
Главный тренер
Константин Гылкэ
Пуща
12
Kewin Komar
ВР
22
Артур Крачун
ЦЗ
3
Roman Yakuba
ЦЗ
44
Dawid Szymonowicz
ЦЗ
8
Piotr Mroziński
ЦЗ
33
Dawid Abramowicz
ЦЗ
70
Wojciech Hajda
ЦП
14
Jakub Serafin
(К)
ЦП
17
Mateusz Radecki
ЦП
9
Михалис Косидис
ЦФ
14
Ли Джин Хён
ЦФ
Главный тренер
Томаш Тулач
Радомяк
44
Wiktor Koptas
ВР
14
Damian Jakubik
ЦЗ
6
Бруну Жордау
ЦП
20
Radosław Cielemęcki
ЦП
88
Francisco Ramos
ЦП
70
Вагнер
ПВ
9
Leândro
ЦФ
99
Guilherme Zimovski
ЦФ
Пуща
1
Michał Perchel
ВР
23
Patryk Kielis
ЦЗ
27
Łukasz Sołowiej
ЦЗ
12
Mateusz Stępień
ЦП
16
Michał Walski
ЦП
11
Mateusz Cholewiak
ЦП
20
J. Blagaic
ЦФ
29
Krystian Okoniewski
ЦФ
3-5-1-1
1
4
Маммадов
23
Энрике
24
Уаттара
28
77
13
10
8
7
Пеглоу
45
3-2-3-2
12
44
8
33
22
Крачун
3
70
14
17
14
Джин Хён
9
Косидис
28
6
Жордау
6
Жордау
28
13
9
9
13
14
Джин Хён
12
12
14
Джин Хён
8
16
16
8
17
11
11
17
70
29
29
70
Остались в запасе
Радомяк
Пуща
44
Wiktor Koptas
ВР
14
Damian Jakubik
ЦЗ
20
Radosław Cielemęcki
ЦП
88
Francisco Ramos
ЦП
70
Вагнер
ПВ
99
Guilherme Zimovski
ЦФ
Главный тренер
Константин Гылкэ
1
Michał Perchel
ВР
23
Patryk Kielis
ЦЗ
27
Łukasz Sołowiej
ЦЗ
20
J. Blagaic
ЦФ
Главный тренер
Томаш Тулач
Остались в запасе
44
Wiktor Koptas
ВР
14
Damian Jakubik
ЦЗ
20
Radosław Cielemęcki
ЦП
88
Francisco Ramos
ЦП
70
Вагнер
ПВ
99
Guilherme Zimovski
ЦФ
Остались в запасе
1
Michał Perchel
ВР
23
Patryk Kielis
ЦЗ
27
Łukasz Sołowiej
ЦЗ
20
J. Blagaic
ЦФ
Главный тренер
Константин Гылкэ
Главный тренер
Томаш Тулач
Статистика матча Радомяк - Пуща
2
1
Всего ударов по воротам
15
6
Удары в створ
3
1
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
7
3
Нарушения
9
22
Офсайды
1
4
Количество передач
378
299
Сейвы
1
1
Точность передач %
75
62
Удары мимо ворот
11
3
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
10
3
Удары из-за пределов штрафной
5
3
Матчи команд
Радомяк
Польша. Экстракласа, 16 тур
Ягеллония
- : -
29.11.2026
Радомяк
Польша. Экстракласа, 15 тур
Радомяк
0 : 0
21.11.2026
Висла
Польша. Экстракласа, 14 тур
Корона
0 : 2
07.11.2026
Радомяк
Польша. Экстракласа, 13 тур
Радомяк
3 : 1
02.11.2026
Шленск
Польша. Экстракласа, 12 тур
Погонь
4 : 3
24.10.2026
Радомяк
Польша. Экстракласа, 11 тур
Висла Плоцк
1 : 0
19.10.2026
Радомяк
Пуща
Польша. Экстракласа, 34 тур
Пуща
1 : 1
24.05.2025
Шленск
Польша. Экстракласа, 33 тур
Видзев
2 : 0
19.05.2025
Пуща
Польша. Экстракласа, 32 тур
Пуща
2 : 3
12.05.2025
Сталь
Польша. Экстракласа, 31 тур
Лех
8 : 1
03.05.2025
Пуща
Польша. Экстракласа, 30 тур
Пуща
4 : 5
25.04.2025
Погонь
Информация о матче
Главный судья:
Malec Pawel, Poland
Стадион:
им. братьев Чахорув
Посещаемость:
6378
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